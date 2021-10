¿Estado a título de qué?

En privado lo he dicho mil veces, y ahora lo digo públicamente: ¿Cómo se explica que el Estado Dominicano, cuyos gobiernos proclaman el propósito de estimular la inversión en el campo, tarde veinte o más años (¿A título de qué?) para expedirle un título de propiedad a todo aquel que le compra algún pedazo de tierra, sea grande o pequeño (lo que equivale a que sea garantía de crédito para inversión)?..Cuando le dije esto a un abogado mexicano especializado en estas cosas, quien me había dicho que allá esto se lleva cuando mucho seis meses, con toda razón me soltó tremenda carcajada de burla por tan insólito Estado atrasado.

