Espaillat y Polanco abordan crímenes financieros y electorales en comicios del exterior 2020 durante reunión en el Alto Manhattan

NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat y el doctor Yomare Polanco se reunieron el sábado en al Alto Manhattan para abordar el tema de los crímenes financieros y electorales perpetrados por funcionarios de la anterior Junta Central Electoral (JCE) en las OCLEE’s de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, y Washington DC, durante las elecciones del exterior 2020.

En el ameno encuentro, ambos líderes compartieron impresiones sobre lo ocurrido y sistemáticamente denunciado en la circunscripción #1 de Estados Unidos y Espaillat se mostró acorde con que se penalice a los responsables del caos financiero y electoral, admitido por los ex funcionarios de las OCLEE´s y OPREE´s en las referidas OCLEE’s..

Polanco dijo que decidió reunirse primero con Espaillat porque se trata de la figura legislativa y política más relevante de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Le explicó al congresista sobre los eventuales pasos que se darán en Estados Unidos en un proceso judicial en el que trabajan abogados expertos en derechos civiles, mientras las autoridades federales investigan la parte financiera, criminal.

También le dijo a Espaillat que ya ha agotado procesos en todas las instancias judiciales de la República Dominicana, como la JCE, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, incluyendo a la procuraduría anti corrupción (PEPCA) donde ha entregado todas las evidencias que demuestran la conspiración, y que hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta.

Polanco indicó que aunque además de Espaillat, cuenta con excelentes relaciones con otros congresistas y senadores de los Estados Unidos de América, con quienes piensa abordar el mismo tema, entre ellos Robert Menéndez (Bob), Albio Sires, Gary Cooper y Chuck Schummer que son sus amigos pero no quiso ir donde ellos antes de exponer al congresista dominicano la evolución de los sometimientos judiciales.

Además, Polanco le prometió a Espaillat que el caso se llevará hasta las últimas consecuencias.

“Espaillat nos dijo que sí, que está muy de acuerdo”, agregó Polanco.

“Lo importante es que informamos al congresista Espaillat que todo comenzó aquí (Estados Unidos) y me aseguré de que él supiera todos los crímenes que se cometieron”, señaló.

Polanco puso a la disposición de Espaillat más de 18,800 (dieciocho mil ochocientos) documentos que evidencian los crímenes cometidos en los comicios del exterior 2020.

“Ninguno de esos crímenes deben quedar impunes”, le expresó Espaillat a Polanco, describiendo la reunión como muy amena.

El congresista dijo que está al tanto de todo y Polanco le entregó el libro “La Cara Rota de la Diáspora” del periodista Esteban Cabrera que divulga parte de las evidencias que demuestran los crímenes, incluyendo el desacato a la sentencia 793-2020 del Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenando el reconteo de miles de votos a lo que se negaron los funcionarios de la JCE obedeciendo la línea del entonces director del voto en el exterior, Gilberto Cruz Herasme y por el contrario quemaron, desaparecieron y contaminaron los votos que debieron estar bajo una cadena de custodia como lo había dictaminado el Tribunal Superior Electoral.

“Aquí, en Estados Unidos habrá mucho escándalo por el abuso cometidos por la JCE de Castaños Guzmán en USA en el 2020” reiteró Polanco.

“A partir de ahora todo el caso se ventilará en Estados Unidos porque allá en República Dominicana están muy lentos. Aquí en USA se cometieron crímenes como lavado de dinero, evasión de impuestos, obstrucción de la justicia, robo, conspiración, fraude, entre otros que incluyen los robos de colegios electorales completos y hurtos de valijas completas”, reveló Polanco.

Por su parte, Espaillat agradeció el gesto de Polanco para reunirse con él y exponerle la situación.