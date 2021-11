Espaillat y Adams encabezan demostración de rechazo en el Alto Manhattan a campaña xenofóbica contra comunidad dominicana

NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat y el candidato a alcalde en las elecciones de este martes 2 de noviembre Eric Adams, junto a numerosos otros líderes, candidatos y funcionarios locales, encabezaron la demostración “Nuestra Voz” en rechazo a la campaña xenofóbica contra la comunidad dominicana, celebrado ayer domingo a la 1:00 de la tarde en la Plaza Las Américas en el Alto Manhattan.

En el evento cuyo enfoque fue contrarrestar los ataques del candidato republicano a la alcaldía Curtis Sliwa y el periódico anglófono, “The City”, hablaron numerosos oradores presentados por el doctor Rafael Lantigua y la activista Rosita Romero, directora del Centro para el Desarrollo de la Mujer Dominicana.

Sliwa dijo en el último debate con Adams que el concejal Ydanis Rodríguez es un residente con tarjeta verde que no tiene ciudadanía americana, mientras el periódico criticó supuestos pagos de Espaillat a comunicadores y blogueros por “notas halagadoras”, aunque no la reportera Claudia Irizarry Aponte (Sa Aponte Ortiz) no pudio demostrar nada ilegal pero calificó de “no éticos” los desembolsos con el propósito de cuestionar el manejo financiero del congresista.

Adams dijo que los ataques a las comunitarias de Nueva York, especialmente la dominicana, no se permitirán y exigió respeto, añadiendo que los dominicanos con sus trabajos, esfuerzos y sacrificios han ayudado a mantener la mejor cara de la ciudad.

“La comunidad dominicana, con un liderazgo sólido, se mantiene a la vanguardia con propietarios de una diversidad de negocios que contribuyen al fortalecimiento de nuestra economía”, dijo Adams.

Llamó a los racistas y xenofóbicos a detener la campaña y reconocer los méritos que se han agenciado.

Espaillat dijo que el concejal Rodríguez tiene derecho a votar, aunque el candidato republicano dijo que no tiene papeles y que su familia se aprovechó de eso.

“Yo lo conozco, hay miembros de su familia que han sido policías, miembros de las Fuerzas Armadas de este país, trabajadores sociales, Ydanis fue un friega platos y ahora es concejal”, expresó Espaillat.

El ex presidente del Club Demócratas por un Cambio en el Norte de Manhattan, empresario y sociólogo Jaime Vargas, quien es citado en el reportaje de “The City”, sostuvo que se sintió bien representado porque el liderazgo estuvo presente diciéndoles que no a individuos y periódicos que mantienen la campaña viciosa contra los dominicanos.

“Nosotros somos quienes construimos y mantenemos la comunidad viva, en los mejores y peores hemos puesto el corazón. Mi negocio por ejemplo lleva 46 años operando y sirviendo y también los supermercados, restaurantes, bodegas, taxistas y otros negocios y cuando se habla de historia tiene que hablarse de los dominicanos”, añadió Vargas.

Rechazó el llamado del candidato republicano a la alcaldía al odio contra los dominicanos. “Es lo mismo, es un rumbo racista en el que se mantienen los republicanos”.

Durante la participación de los oradores los asistentes coreaban consignas y vivas a los líderes presentes y ondeaban banderitas dominicanas y afiches de Adams.

“Denunciamos el odio, el racismo, la xenofobia y la supremacía blanca y hoy, no es el primer día que hacemos esto”, dijo la asambleísta de la Rosa.

Lantigua que no mencionó por su nombre a Sliwa, lo calificó de “payaso”.

Dijo que esto es un circo y en los circos hay payasos.

Otros que hablaron fueron la presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer, el concejal de origen judío Mark Levine, los candidatos a concejales de la coalición dominicana Pierina Sánchez, Shaun Abreu, el concejal Oswald Feliz, Jeffrey García, presidente de la Asociación de Dueños de Restaurantes de El Bronx, la ex candidata a concejala en El Bronx, Yudelka Tapia y otros.

Entre otras figuras prominentes de la comunidad asistieron la comisionada dominicana de cultura, Lourdes Batista Jakab, Quemuel Núñez, director de servicios accesibles del sistema de transporte de Nueva York y la activista Aneirys Batista, directora de personal de las oficinas de Espaillat quien organizó y convocó el evento.