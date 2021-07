Espaillat califica de muy peligrosa situación en Haití y resalta medidas de Abinader para proteger frontera

NUEVA YORK._ El congresista dominicano Adriano Espaillat, ex miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo creer que la situación es muy peligrosa en estos momentos debido a la inestabilidad política y las disputas de los líderes haitianos por el control del poder.

Espaillat, quien se refirió por primera vez al escenario haitiano tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, al ser abordado por este reportero ayer lunes, añadió que la situación es tan delicada como peligrosa porque hay un sin número de pandillas armadas primero, y segundo, asesinaron al presidente.

“Todavía realmente no se sabe por qué razón lo asesinaron”, dijo Espaillat.

“Haití es un país fronterizo con la República Dominicana con una situación altamente peligrosa”, explicó.

En cuanto a los sectores que están pidiendo la intervención en Haití de los Estados Unidos, señaló que tanto ese país como la República Dominicana han sufrido intervenciones de Estados Unidos, “pero hay un sentimiento generalizado en contra de esa opción militar”.

Agregó que cree que ya que Estados Unidos envió a los asesores que están determinando la gravedad del asunto en Haití, como agentes de Seguridad Nacional, la DEA, la CIA, el FBI y otras agencias de inteligencia, que están asistiendo con la investigación y asesorando el estatus de la situación.

“Quiero ver los reportes que nos darán a nosotros antes de fijar posición en torno a lo que habría que hacer”, adelantó Espaillat.

Al referirse al arresto y acusación como supuesto autor intelectual del magnicidio del presunto médico Christian Emmanuel Sanon, el congresista respondió que hay acusaciones, contra acusaciones y señalamientos de unos contra otros, como el primer ministro Claude Joseph, también tiene un conflicto con el líder actual durante la crisis.

“Eso es parte del peligro y por tal razón, quiero esperar a ver cuáles serán las recomendaciones y los reportes que pueden venir de las autoridades que tiene Estados Unidos en Haití”, sostuvo.

“Es lamentable que en un momento como este, donde asesinaron al presidente estén en una especie de dimes y diretes, y no se ha podido llegar aún en medio de esta crisis a un consenso”, manifestó el congresista.

“Hemos estado en constantes conversaciones y consultas con la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi con la que hablé por alrededor de una hora sobre el tema, la embajadora americana en Haití en dos ocasiones y con el Departamento de Estado”, informó.

“Me preocupa que la situación se pueda tornar muy violenta y creo que le corresponde más a la comunidad internacional, particularmente la ONU buscar una salida pacífica a este asunto dentro de la cual no existan posibilidades de derramamiento de sangre y violencia”, precisó Espaillat.

Resaltando las medidas adecuadas tomadas por el presidente Abinader para proteger la frontera dominico haitiana, informó que pidió a Pelosi que parte de los fondos de ayuda se destine una partida a la República Dominicana.

“Le he explicado a nuestra portavoz en la cámara que esa frontera es frágil donde pasan humanos, drogas y armas y por tanto hay posibilidad, aunque no lo he podido confirmar que los mismos mercenarios pudieron pasar por la frontera ya que algunos de ellos se encontraban en República Dominicana”, reveló.

Espaillat dijo que pidió a Pelosi que de cualquier ayuda que se disponga para Haití, se considere también una porción para República Dominicana, “porque está contribuyendo con la estabilidad de Haití con la zona franca en la frontera norte con Dajabón con 17 mil empleados haitianos y de cada tres empleos a ellos, se genera uno a los dominicanos del lado nuestro”.

También indicó que el Gobierno dominicano mantiene importantes iniciativas en la frontera como las construcciones de un hospital y una universidad, lo que demuestra que la República Dominicana sigue asistiendo a Haití, y es posible que sea el factor más importante para la estabilidad económica de los haitianos.