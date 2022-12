Entra en Vigor Medida de Inmigración de Carga Pública

Lorraine E. Pérez, Abogada de Inmigración en EE. UU.

En agosto del 2019, la pasada administración del Presidente Trump había anunciado la

publicación de una nueva medida: la Ley de Inadmisibilidad por Carga Pública (en inglés:

“Final Rule on Public Charge Ground of Inadmissibility”), la cual determinaba si alguien que

había solicitado su admisión o ajuste de estatus migratorio era considerado una carga pública

y por lo tanto su conciliación sujeta a ser inadmisible. La medida establecía que, a partir de

febrero 24, 2020, los solicitantes que deseaban ajustar su estatus migratorio en los Estados

Unidos estarían sujetos a esa nueva medida de inadmisibilidad por carga pública y se les

requeriría además de otros documentos, someter un nuevo formulario: el I-944 Declaración

de Autosuficiencia. Esa disposición aplicaba tanto a extranjeros que deseaban ajustar su

estatus y convertirse en residente legales de los Estados Unidos, como a los portadores de

visa no inmigrante que buscaban extender su estadía o cambiar su estatus.

Este pasado 9 de septiembre del 2022, la medida impuesta por la pasada administración fue

eliminada por el gobierno del Presidente Biden y en su lugar, se publicó una nueva regla con

respecto a la ley de inadmisibilidad por carga pública. Esta regla entrará en vigor a partir del

día 23 de diciembre del año en curso. A diferencia de la regla promulgada por la

administración anterior, ésta solo aplicará a los extranjeros que deseen ajustar su estatus y

convertirse en residentes legales en los Estados Unidos y no a los portadores de visas de no-

inmigrante que busquen extender su estadía o cambiar su estatus.

¿Quién es probable que se convierta en una carga pública?

Tal como lo define la ley, carga pública significa: un extranjero quien recibe uno o más

beneficios públicos… por más de 12 meses en conjunto dentro de cualquier periodo de 36

meses. Si un solicitante ha recibido beneficios públicos como indica la ley, por definición,

ese solicitante se convierte en carga pública.

Conforme a la ley de inmigración, un extranjero que en cualquier momento pueda convertirse

en carga pública es inadmisible. Esto significa que, “una persona que es muy probable que se

vuelva ‘dependiente primordialmente’ de los servicios gubernamentales no puede convertirse

en un residente legal permanente.”

La regla final ha incluido nuevas disposiciones útiles que abordan las preocupaciones con

algunos aspectos en el marco de la carga pública. Por ejemplo, un solicitante de ajuste con

una discapacidad no se consideraría carga pública en ausencia de otros factores que lo

descalifiquen.

El oficial quien adjudicará el caso mirará un conjunto de factores positivos y negativos para

considerar al solicitante como una futura carga pública. Estos factores, entre otros, serán la

edad, salud, estatus familiar, estatus financiero, educación y habilidades, la declaración jurada

de soporte (Forma I-864) para algunos casos, y la recepción pasada o presente algunos

beneficios gubernamentales. La regla indica que una declaración jurada de soporte (Forma I-

864) será, a diferencia de puede ser, un factor favorable en el análisis. La regla final ofrece

definiciones para todos estos factores, menos la edad.

El DHS considerará como beneficio público recibido por el solicitante extranjero lo siguiente:

Cualquier dinero proveniente federal, estatal, local o tribal para ayudar al sustento; ayuda

suplementaria de Seguridad Social (SSI); asistencia temporal para familias necesitadas

(TANF); cualquier “asistencia general” en dinero federal, estatal o local. El DHS no

considerará como beneficios los siguientes: asistencia alimentaria (SNAP, por ejemplo: food

stamps); ayuda para viviendas de la sección 8 bajo el programa “Housing Choice Voucher

Program”; ayuda para asistencia de renta bajo la sección 8, incluyendo rehabilitación

moderada; ayudas bajo sección 9 “Housing Act 1937, 42 USC 1437 et seq.; fondos federales

del Medicaid (con excepción de institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno),

cualquier beneficio relacionado con inmunizaciones o pruebas para enfermedades

transmisibles.

Beneficios a familiares o miembros del hogar que serían descalificativos si fuesen recibidos

por el inmigrante no serán considerados un factor.

Por último, la nueva regla, aborda las disposiciones de la ley, relativamente poco usadas:

Fianzas de carga pública. Esta permitirá una fianza en determinadas circunstancias a

discreción del Servicio de inmigración. Esta fianza permitirá que el futuro inmigrante

obtenga una exención de esta ley si es considerado inadmisible únicamente por motivos de

carga pública y cuya aplicación es aprobable de otro modo. El mínimo que la ley tasó para

esta fianza es de $1,000 dólares.

La información contenida en este artículo constituye una de carácter

general y no debe ser interpretada como consejo legal para

situaciones específicas. Si necesita asesoramiento legal sobre asuntos

migratorios, asegúrese que la persona que lo ayude esté autorizada

para darlo.

— La autora del artículo es abogada de inmigración en los Estados

Unidos por 18 años y reside en Miami, Florida, Estados Unidos.