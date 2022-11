Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►CHF sale en defensa de Emmanuel Polanco: La Fundación de Cordell Hull para la Educación Internacional (CHF) ha sido autorizada por el Departamento de Estado de los EUA para administrar los programas de Visitante de Intercambio desde la aprobación del Acto Educativo y Cultural Mutuo del Intercambio de los EUA desde 1961. Esta misma institución ha salido en defensa del profesor dominicano Emmanuel Polanco, vicepresidente de la Asociación Dominico-Americana de Supervisores y Administradores de Educación (ADASA), acusado de amenazas y extorsión por maestros que fueron traídos a NYC desde RD para enseñar en español en escuelas del condado de El Bronx. La directora ejecutiva de CHF, Marianne Mason, señala que “parece que hay bastantes puntos de malentendidos”. Explica que CHF se ha asociado con ADASA y Polanco para establecer este programa de intercambio con el fin de darle oportunidades a los maestros dominicanos de ampliar sus horizontes, ofrecer a los estudiantes de las escuelas públicas de NYC educadores calificados, especialmente a los que no hablan inglés con fluidez. “Polanco y todo el equipo de ADASA ha hecho todo este trabajo para dar, aportar, y no para lucrarse contigo”. ¡Ay, ay, ay! Diiicen que hay “personeros” metiendo el pico tratando de dividir la comunidad criolla en la urbe para sacarle capital político a su favor, pero se les pelará el billete. Ver documento: https:// tvlatinanews.com/2022/11/17/ ny-fundacion-sale-en-defensa- de-director-dominicano/

►El poder político dominicano en EE.UU.: El poder político dominicano en los EE.UU. tiende a ampliarse. El congresista por Brooklyn, Hakeem Jeffries, de 52 años, único candidato para sustituir a Nancy Pelosi en las elecciones internas demócratas de este próximo 30 de noviembre, se convertiría en el líder de la minoría en la Cámara de Representantes; su esposa, Kenny, es dominicana. El legislador ha visitado la RD varias veces. Siendo senadores estatales, Adriano Espaillat y él se sentaban continuamente en el Senado en Albany. Son amigos y mantienen una buena relación. Ahora como congresistas, también se sientan a pocos pies, y siguen manteniendo una buena relación de trabajo, nos informó una fuente. Hablando de Adriano, la misma fuente nos confirmó que se está gestando un fuerte y amplio movimiento de políticos demócratas en los 5 condados de NYC; también en los otros 61 restantes del estado de NY para llevar al primer y único congresista dominicano en EE.UU. como presidente del Partido Demócrata en el estado de NY, porque reúne las condiciones: reelecto en su distrito 13 (Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y en noroeste de El Bronx) por sus votantes al ser beneficiados por múltiples obras impulsada por Espaillat; por tener visión política; excelente desempeño ante la Cámara; sólido liderazgo al demostrarlo en hacerle ganar la reelección a la gobernadora Kathy Hockul; sólida relaciones con sectores profesionales, empresariales, comunitarios, eclesiástico, deportivo; y por impulsar una nueva generación de líderes a posiciones electivas, como los asambleístas George Álvarez (D-78) y Manny de los Santos (D-72); los concejales Carmen de la Rosa (D-10); Pierina Sánchez (D-14); Oswald Feliz (D-15); y Shaun Abreu (D-7), entre otras cosas.

►Preocupación entre dominicanos NY: Margarito de León, cónsul en Juana Méndez-Haití, y José Peralta Plasencia, vicecónsul en Cabo Haitiano, son muy conocidos y apreciados entre dominicanos en NYC, y por ello ha traído preocupación entre perremeístas y otros dirigentes políticos, profesionales, comunitarios y ciudadanos comunes en la urbe, la información de que este viernes una turba haitiana intentó incendiar los locales que ocupan dichos consulados, en protesta por las deportaciones de compatriotas suyos desde RD. Diiicen que los haitianos le pegaron fuego a la puerta principal y se necesitó la rápida intervención de la Policía y bomberos haitianos. Se informó a “Entérate NY” que tanto De León como Peralta Plasencia se encontraban trabajando en el interior de dichas sedes consulares cuando sucedieron los hechos, pero resultaron ilesos. El presidente Luis Abinader ha dicho que las expulsiones no solo continuarán, sino que se intensificarán, posición apoyada por la mayoría de los quisqueyanos encuestados por este reportero.

►FP se dinamiza en EUA: La Fuerza del Pueblo, que lidera el ex presidente Leonel Fernández, viene dinamizándose en la circunscripción 1-USA, porque son muchos los dirigentes que aspiran a diputado, y eso es encuentro por aquí, encuentro por allá, contacto, reuniones, amarres, entre otras cosas. Los aspirantes: Gregorio Morrobel, de la Dirección Central (DC) y presidente de la entidad en Manhattan, ya lanzó sus aspiraciones en el local del partido en el Alto Manhattan, con cerca de 50 “efepeístas”. Luego, Ramón Tallaj Jr., de la DC, también hizo su lanzamiento este fin de semana en el restaurant “Cocina Taller” en el alto Manhattan con la asistencia de decenas de miembros de la DC e invitados especiales. Faltan los lanzamientos oficiales de Henry Abreu, de la DC y coordinador general del sector externo en dicha circunscripción; de Wascarina Cabral, de la dirección del proyecto “300 con Leonel”, y quien recorrió varios estados de la circunscripción evaluando su lanzamiento, aprobado por “efepeístas”, profesionales, comerciantes y comunitarios, dijo. Además, Leidy Laura, esposa del exdiputado Alfredo Rodríguez. Diiicen que otros aspirantes, tapado por el momento, lanzarán sus candidaturas. “Así se fortalece la democracia”, vociferó un leoncito en Brooklyn.

►El horno no está para galletitas: Sabiólogos y opinólogos dominicanos en El Bronx, después que el ministro de Educación en RD (MINERD), Ángel Hernández, diera a conocer este fin de semana parte de la auditoria de la gestión anterior, comentan y analizan la situación catalogándola de muy compleja, delicada e inverosímil en el gobierno de “El Cambio”. El ministro dijo: “existen personas muertas que están cobrando”; “otros no asisten a sus labores”; “hay personal que está en licencia”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/video- auditoria-arroja-que-muertos- y-otros-que-no-van-a-trabajar- cobran-en-el-minerd-dice- angel-hernandez/ ¡Ah! Diiicen todólogos que criollos en NY cobraban en Educación. ¡Huumm! Asimismo, precisan que en días pasado Hernández manifestó: “Entregan menos de 80 mil butacas de 600 mil acordadas”. Ver: https:// elnacional.com.do/entregan- menos-de-80-mil-butacas-de- 600-mil-acordadas-dice- ministro/ “Haremos una auditoría a nivel nacional, para transparentar la nómina de educación”, ha dicho el ministro. ¿Patos al agua? ¿Santos caerse de sus altares? ¡Bueeeno! coincidieron en decir los llamados analistas quisqueyanos en NYC. El “cuchicheo” pica y se extiende entre políticos, comunitarios, profesionales y ciudadanos comunes en la Gran Manzana. Un chusco en Queens recordó lo proclamado por el presidente Luis Abinader en su lucha contra la corrupción: «tengo amigos, pero no cómplices». Ver: https:// acento.com.do/actualidad/ tengo-amigos-pero-no- complices-dice-abinader-al- resaltar-lucha-contra- corrupcion-8900296.html Otro contestó “El horno no está para galletitas”. ¡Uff!

►Ahondan conflictos PRM-NY: De manera poco transparente y obedeciendo únicamente a un sector específico dentro de la seccional del PRM-NY, se escogió a Scarly Cabral a la presidencia de la Juv entud Revolucionaria Moderna. Esto no contribuye en nada a la institucionalidad ni al fortalecimiento de la democracia de la seccional, con tantos problemas internos y ahora agregarle más, lo que se está haciendo es ahondar el conflicto existente entre perremeístas de los “nuevayores”, diiicen dirigentes y militantes perremeístas en NYC. Lo de Cabral ha causado un gran malestar. Se ha filtrado un documento donde califican de “irrespetuoso” al saliente presidente de la JRM, Elvin Tineo (director de servicios móviles del consulado dominicano en NY), por imponer de dedo a su sucesora. De manera irrespetuosa a los estatutos y los compañeros de la JRM-NY, Tineo, quien encuba un proyecto güero en la circunscripción 1-USA, sigue empeñado conjuntamente con 3 subalternos en mantener a la JRM estancada, inactiva y estéril”. Preguntan, ¿Cuenta Tineo con el apoyo del cónsul Eligio Jáquez? Recordando a nuestros lectores que “Entérate NY” está a la disposición de cualquier réplica, con altura y justificación.

►Proverbio Árabe: No digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. Porque…Quien dice todo lo que sabe. Quien hace todo lo que puede. Quien cree todo lo que oye. Y gasta todo lo que tiene. Muchas veces… Dice lo que no conviene. Hace lo que no debe. Juzga lo que no ve. Y gasta lo que no puede. A quien le sirva el sombrero ponérselo, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►Así se gobierna: Quisqueyanos residentes en la Gran Manzana manifiestan aplaudir la promulgación este viernes de la Ley 361-22 que permitirá al Ministerio Público perseguir el ilícito del robo sin la necesidad de una querella previa. Con esta modificación, ahora el delito deja de ser un hecho punible de acción pública a instancia privada, y pasa a ser simplemente de acción pública. Esta disposición responde a las estadísticas de que las denuncias de los robos sin violencia y sin armas en espacios públicos, negocios y hogares, son una de las conductas más recurrentes y perturbadoras de la paz social en RD. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “bien por el presidente gobernar a favor de la mayoría”.

►Hungría Vásquez va mejorando: Conocido por la mayoría de la comunidad dominicana en NYC por tener más de 50 años residiendo, dedicarse a la política (PRSC), actividades culturales, comunitarias y ser un defensor de la dominicanidad en playas extranjeras, ese es Hungría Vásquez Hernández. Ha escrito 5 libros, el último “Cascada de Poemas” con 5000 poemas en un solo ejemplar (de venta en Amazón) e iba a ponerlo a circular en RD dos días antes de su caída, hace un par de semana en la escalera de su edificio donde reside (Bronx). Se ha pospuesto su circulación. Hungría ha ido mejorando; no se pudo parar al fracturarse parte de la cadera, llamó desesperado desde el suelo a su “amigo-amigo” del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX), Máximo Padilla, para que acudiera en su auxilio. Todavía lo espera, un profundo lamento expresado a “Entérate NY” al visitarlo en el BronxCare Special Care Center (1265 de la avenida Fulton-Bronx). Cuando fue llevado al hospital, internado por algunos días, luego lo trasladaron a este “Centro” para recibir las atenciones que amerita por su avanzada edad (88). Allí, los pacientes en su mayoría con problemas mentales, por eso andan diciendo que estoy “loco” pero no lo estoy, expresa con lucidez a este reportero durante un largo dialogo personal. “Por la cercanía de mi hogar me trajeron aquí desde el hospital”, afirma. “Mis hijos Roma, Yary y Hungría Alberto, residentes en El Bronx, a diario vienen o me llaman (646-399-9213) y uno de ellos me trae la comida a diario. Con frecuencia lo hacen uno que vive en Suiza y otros 2 en la RD”. Recordó que no tiene desperdicio el refrán pueblerino: “Los amigos se conocen en la cárcel o en el hospital”, “pero me siento agradecido de Dios”, nos proclamó el hoy paciente.

►Un valor dominicano en NY: Aracelis Maritzán, dominicana de pura cepa (Salcedo), esbelta, cuerpo al estilo guitarra valenciana, sonrisa Colgate, modales feministas pronunciados y observadora. Madre de familia con más de 15 años residiendo en NYC, y durante ese tiempo ha puesto en alto la bandera tricolor. Ejerció como enfermera en el sistema de salud neoyorkino; es miembro del comité organizador del reinado de “La Gran Parada Dominicana de El Bronx”; locutora certificada por la Comisión Nacional de Espectáculos y Radiofonía; maestra de ceremonia; animadora de eventos; productora y conductora de los medios www.lachisparadioshow. com que se transmite en las plataformas digitales. También, es directora de publicidad de la empresa Espinoevents. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Aracelis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) puede ayudarle a pagar las facturas de energía de calefacción o aire acondicionado, además, obtener servicios de emergencia durante una crisis energética. Más información: www. disasterassistance.gov o llamar al 1-866-674-6327

►Cultura general: ¿Qué es la nieve y cómo se forma?: Son cristales de hielo diminutos con temperaturas por debajo de los 0°C. Estos cristales se crean en la atmósfera mediante la absorción de gotitas de agua y, cuando colisionan, se unen entre sí y forman los copos de nieve. Si se unen muchos cristales, se volverán lo suficientemente pesados como para caer al suelo debido a la gravedad existente en la Tierra y es entonces cuando decimos que está nevando. Los copos de nieve miden aproximadamente un centímetro y pueden tener numerosas formas. Para que se forme la nieve se tienen que dar dos condiciones imprescindibles: bajas temperaturas y una humedad relativa concreta en la atmósfera. De hecho, existen zonas de fríos extremos, pero con climas secos, donde jamás nieva. Por ejemplo, los Valles Secos de la Antártida, donde hay hielo, pero no nieve.

►Dólar y euro hasta este domingo 20 de noviembre: Compra del dólar 53.47 y venta 54.77; Compra euro 54.56 y venta 58.05

►Combustibles del 19-25 de noviembre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com