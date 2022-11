PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Cultura RD responde por contrato local-NY: La ministra de Cultura-RD, Milagros German, inauguró recientemente de manera simbólica el local de la “Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior” en el Alto Manhattan para abrirse el próximo año. Se le preguntó en par de ocasiones cuánto pagará, respondiendo escuetamente “pagará menos que el anterior”, “pagará menos que el anterior”. Luego, Entérate NY se hizo eco del reportaje en el periódico anglosajón “Commercial Observer” que especifica lo siguiente: “El gobierno dominicano firmó un contrato de arrendamiento de 8,000 pies cuadrados por 15 años en el cuarto piso de un edificio de cuatro pisos en 2410 Ámsterdam Avenue, entre las calles 179t y 180th, según Tri-State Commercial Realty. A US$35 el pie cuadrado. Ver: https:// commercialobserver.com/2022/ 11/dominican-consulate-plans- new-office-cultural-center-in- washington-heights/ Una operación de simple matemática da como resultado: 8 mil pies a 35 dólares = 280 mil dólares x 15 años = 4, millones 200 mil dólares = saliendo la mensualidad a 23 mil dólares mensuales. En base a esas especificaciones hicimos la información, para conocimiento de la comunidad. Pero, no fue del agrado del Ministerio de Cultura y nos envió un documento de prensa aclarando la versión del medio anglosajón sobre el alquiler.

►Donde dije “digo”, digo “Diego”: El documento enviado por Cultura-RD expresa: “La información publicada sobre el costo de la renta no se corresponde con la realidad, debido a que la misma está basada en la negociación de un contrato de alquiler que este ministerio desestimó, precisamente, por razones de precio y metraje”. “Este inmueble tenía un metraje aproximado de 7,500 pies, con un costo mensual de U$24,000.00, por una duración de 15 años”. “El contrato, firmado el 24 de octubre de 2022, rubricado por el Ministerio de Cultura y la oficina de corredores de propiedades Ámsterdam Associates LLC, a cargo de Leor Management Corp., ubicada en el 119 W de la calle 23, suite 206, NY, NY 10011, con la cual se arrendó la oficina de la Dirección de Cultura en el Exterior en NY, ubicada en 2406 de la avenida Ámsterdam, establece lo siguiente: 1) La duración del contrato es de cinco años. 2) El inmueble consta de ocho mil pies cuadrados (aprox. 743 metros cuadrados). 3) El precio de pie cuadrado es de U$30.00. Esto multiplicado por 8,000 pies cuadrados da un total de U$240,000.00, lo que significa que el costo de alquiler mensual es de U$20,000.00. Dejando todo aclarado, reiteramos que en el Ministerio de Cultura trabajamos respetando nuestras leyes y aplicando procesos abiertos y transparentes. Por tanto, quedamos a disposición de nuestros amigos de la prensa para aclarar cualquier duda sobre este o cualquier tema que pueda aparecer. (Hasta aquí el comunicado). Nota: Esta situación se ha dado porque la ministra Germán se negó responder al ser preguntada “cuánto se pagará por este nuevo local”, respondiendo escuetamente “menos que el anterior”, “menos que el anterior”. Esperamos el Ministerio haya enviado este documento al periódico. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=ur6A8At_ 3Wg

►Dominicanos en NY apoyan Abinader: Olvidando la afiliación política por la cual simpatizan (PLD, PRD, FP, PRSC) dominicanos en el Alto Manhattan expresan apoyar al presidente Luis Abinader sobre su posición ante el pedido del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, de que detenga las deportaciones de haitianos que se encuentran en un estatus migratorio irregular en la nación. “Es inaceptable que la ONU pida detener deportaciones de haitianos, proclama el mandatario dominicano”. “Al país no se le puede pedir más, ya que ha sido el más solidario en el contexto de crisis económica, social y política que atraviesa Haití desde hace varias décadas”. Apoyamos la posición del presidente, diiicen criollos en diferentes lugares públicos (bodegas, barberías, salones de belleza, restaurantes y tiendas), entre otros. Un ciudadano en el Alto Manhattan, recordando a Duarte, vociferó: “Nuestra Patria ha de ser libre e independiente de toda Potencia extranjera o se hunde la isla”. Otro en El Bronx: “Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”. Otro en Queens: “Vivir sin Patria, es lo mismo que vivir sin honor”. Otro en Brooklyn: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”. Otro en Staten Island: “El Gobierno debe mostrarse justo y enérgico…O no tendremos Patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional”.

►Militancia PRM enojada por eso: Observadores políticos dominicanos, después de analizar la empleomanía en el gobierno RD, concluyeron que por eso es que la militancia del PRM se mantiene enojada, porque la mayoría de los puestos son ocupados por “popis”, por quienes no trabajaron, por lambones, tumba polvo, y lava sacos, diiicen. Solo en NY hay un paquetón de ellos enviados desde Quisqueya a ocupar posiciones con muy bueno$. Los sabiólogos indican que conforme a los datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el número de empleados públicos ascendía a 675,969 personas a julio pasado, lo que representa un incremento de 44,626 empleados, equivalente a un 7.1%. Los opinólogos precisan que en nómina pública teníamos en el 2016 a 515,489 empleados; en el 2017 = 594,800; en el 2018 = 623,867; en el 2019 = 669,092; en el 2020 = 632,144; en el 2021 = y 631,343, según datos de la TSS. Y así quiere el presidente Luis Abinader y lo$ alto$ funcionario$ del gobierno un “vuelve y vuelve”. ¿Atajar para que otro enlace? ¡Huumm! Ver: TSS = https:// datos.gob.do/organization/ tesoreria-de-la-seguridad- social-tss Ver: https://tss.gob.do/

►Roberto Furcar en EUA: Nos escriben lectores desde Brooklyn. Ni quito ni pongo. Después que el actual ministro de Educación en RD, Ángel Hernández, haya sacado numerosas situaciones “cuestionables” durante la administración del ex, Roberto Furcar. Ver: Ministro habla del desorden en Educación = https://www. youtube.com/watch?v=p_yeC- PDS2g Revela Minerd fue engañado con miles de butacas; incumplidor iría a justicia = https:// elnuevodiario.com.do/el- ministro-angel-hernandez- revela-minerd-fue-enganado- con-miles-de-butacas- incumplidor-iria-a-los- tribunales/ Entregan menos de 80 mil butacas de 600 mil acordadas, dice ministro = https://elnacional. com.do/entregan-menos-de-80- mil-butacas-de-600-mil- acordadas-dice-ministro/ Fue amenazado; En Educación “hay mucho que investigar” = https://www. youtube.com/watch?v=sI_ OuGmQKwI Al ex ministro le han caído dolencias gastrointestinales (estrés), tendiendo que venir al Hospital Boston Medical Center (BMC), en Massachusetts, y hospedarse en el Hotel Sheraton Boston, ubicado en el 39 de la calle Dalton. Furcar ha ido en dos ocasiones a dicho centro hospitalario y luego se pasa el tiempo en el Hotel recibiendo comisiones de “compañeros” para saber de su salud. Algunos criollos en el Alto Manhattan cantan = https://www.youtube. com/watch?v=ifS99okCSzo

►Un lío y no es de ropa con profesores de RD en NY: En septiembre pasado llegaron desde RD 25 profesores bilingües a NYC para enseñar en varias escuelas de la ciudad. La iniciativa -que se realiza por primera vez- se dio luego de que la Asociación de Supervisores y Administradores Escolares Dominico-Americano (ADASA), elaborará un plan basado en los objetivos del Instituto Cervantes y fue acogido por el departamento de Educación de NY. Los profesores aceptaron las condiciones y firmaron el contrato, garantizándole vivienda. Pero en un solo apartamento, grande, tienen a 9 de ellos en El Bronx, y le cobran a cada uno US$1,450. al mes, y se han enterado que eso es mucho dinero, y ahí mismo se ha iniciado la revuelta, inclusive les han advertido “el que se vaya, podrías meterte en problemas”, y tendría que regresar a RD. Algunos de los “teacher” están dispuestos a lo que sea, nos informaron. Diiicen que un senador estatal ha metido el “pico” agigantando el problema no se sabe con qué fines, si hacerse el gracioso, ganar adeptos entre votantes dominicanos en su distrito, etc. El cónsul Eligio Jáquez no quiere para nada que le pregunten sobre el asunto, y tan cálido recibimiento que le dio en la sede consular. Cada día se complica más, nos informaron.

►Un valor dominicano en NY: Carlos Manuel Taveras, conocido entre la comunidad dominicana en la Gran Manzana como Charlie, se mantiene activo entre sus connacionales, participa en múltiples actividades comunitarias brindando servicios, siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Un orgullo para mí, como bien dice. Fue maestro en su natal RD y participó con Jimmy Sierra en la mini serie de la “Era de Trujillo”. Laboró en “Cuanto Vale el Show” de Johnny Ventura, además en otros programas en el país caribeño, producidos por Juan Carlos Pichardo, René Fiallo, Jochy Santos. Charlie es locutor profesional y produce su propio programa radial en la urbe. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Charlie, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si ha sido víctima de robo de identidad puede bloquear o poner una alerta de fraude a la Comisión Federal del Comercio para que se la recupere. Más información: https://consumidor.ftc.gov/

►Cultura general: La semana pasada se cumplieron 178 aniversario de proclamarse la Constitución de la RD. La carta magna actual tiene 277 artículos y es bueno saber muchas cosas que contiene, que quizás no sabemos. Ver: https://hoy.com.do/10-datos- que-quizas-no-sabias-de-la- constitucion-dominicana/

