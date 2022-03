Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Se pueden rebajar: Analistas dominicanos en Queens sostienen que quedó demostrado que los costos de emisión de los documentos consulares se pueden rebajar en NY. El pasado Día Internacional de la Mujer, el cónsul, ordenó descontar el 25% en los precios de los servicios a las personas que asistieron a la sede. Ver: https://www.rdfirmaautorizada.com/2022/03/regalan-flores-las-mujeres-y-dan.html Renovar un pasaporte cuesta US$130.00 menos el 25% = $97.50 ($32.50 de rebaja). Si se elimina el llamado ID consular, $35.00 dólares que le incluyen silenciosamente a cada cliente, serían 32.50 + 35.00 = $67.50 de rebaja. Entonces, el costo real del pasaporte sería de $62.50 dólares, y aun así los beneficios para el cónsul de turno serían elevados, comparado con el costo real del documento que envían desde RD = $25.00 dólares. Los opinólogos reenvían un documental consular: Hay pasaportes sobre los US$300.00 dólares. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8 Actualmente hay 7 oficinas consulares bajo la jurisdicción del cónsul, Eligio Jáquez: La principal en la calle 43 en Manhattan; otra en el Alto Manhattan, El Bronx, Long Island, Haverstraw, Nueva Jersey y Pensilvania, a parte de los consulados móviles. Acuden diariamente más de 500 personas, sostienen los todólogos. El propio consulado informó que del 24 de agosto al 31 diciembre 2020 emitió 24,435 pasaportes. Dicha cantidad calculada entonces (solo para renovación) a 135 dólares, totalizaron US$3,298,725 (equivalentes a RD$191,326,050 en 4 meses).

►¿Logros consulares?: En el consulado de NY hay un grupito de empleado$ ¡Uff! dedicado a presentar cualquier “nimiedad” como un logro de la actual gestión, desconociendo que es “obligación” de cada cónsul la protección de los dominicanos(as) en el exterior. (Convención de Viena). Entre los llamados logros presentados ante la opinión pública. 1) Entregarle VIP un pasaporte a un criollo para ir a RD a ver su madre enferma. Ver: https://primermomento.com/?p=359223 Decenas organizaciones (más de 70) reconocen cónsul Jáquez. Ver: https://elnacional.com.do/decenas-organizaciones-reconocen-gestion-consul-eligio-jaquez/ ¿Populismo haber si se extiende la permanencia? Vociferó un ciudadano en Brooklyn.

►El último hombre de Estado en RD: Observadores políticos dominicanos debatieron la semana pasada en el Alto Manhattan sobre el entonces líder del PRSC, Joaquín Balaguer, al comentar la nueva obra “Joaquín Balaguer y Haití en la Política Exterior Dominicana (1930-1996)”, de los embajadores y escritores, Miguel Reyes Sánchez y Alberto Despradel, que analiza la influencia de las ideas del fallecido ex presidente en la ordenación de la política exterior dominicana, en más de medio siglo del ejercicio político del caudillo reformista. Ver: https://www.elcaribe.com.do/destacado/las-profecias-de-joaquin-balaguer-sobre-las-hostilidades-de-haiti-recuperan-protagonismo/ Diiicen los todólogos y opinólogos criollos que el enjundioso y visionario analista político en NYC, Rolando Robles, quien perteneció al Staff (1970) del Partido Comunista de la RD (PACOREDO), dirigido por Luis (Pin) Montás, ambos perseguidos cuando Balaguer, expuso en 2 recientes artículos catalogado de axiomático (verdad tan verdad que no necesita demostración), planteando que Balaguer fue “El último hombre de Estado”. Ver (1) = https://elnuevodiario.com.do/joaquin-balaguer-el-ultimo-hombre-de-estado-1/ Ver (2) = https://elnuevodiario.com.do/joaquin-balaguer-el-ultimo-hombre-de-estado-2-2/ ¡Ay!

►Guido tiene razón: Dirigentes y militantes del PRM-NY nos escriben (Ni quito ni pongo): El compañero Guido Gómez tiene razón al proclamar: “La convención del partido para elegir sus autoridades internas, no será de delegados sino de empleados del gobierno”. Ver: https://costaverdedr.com/guido-revienta-ante-decision-del-prm-eso-no-seria-una-convencion-de-delegados-sino-de-empleados-y-la-vamos-a-recurrir/ Estamos convencidos que han excluido la militancia, el partido debió hacerla mediante el voto universal de sus miembros, y si no se hace así, el 2024 viene por ahí, diiicen. Citaron los casos de los delegados de NY: Neftali Fuertes, John Sánchez, José Peralta Plasencia, Daniel Guerrero, Jorge de León Durán, Domingo Estévez y Federico Franco, entre otros, todos funcionarios del gobierno. Se preparan para asistir a la convención el próximo viernes 18 para que el Pleno Nacional de Dirigentes ratifique, modifique o rechace este mecanismo de elección para la renovación de las autoridades. Aspiran dirigir el PRM: José Ignacio Paliza, administrativo de la Presidencia de la República; el mismo Guido, y Eddy Olivares. También enfocaron las declaraciones de Ramón Alburquerque: “Dejarían al partido solo con las siglas, pero sin masas”. Ver: https://costaverdedr.com/alburquerque-sobre-convencion-de-delegados-del-prm-dejarian-al-partido-solo-con-las-siglas-pero-sin-masas/ ¡Ah! Algunos de los delegados de NY ya se han comprado trajes nuevos y están reservando en hoteles de 5 estrellas en la capital dominicana, nos informó una fuente. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “Lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta”. Otro le contestó “A caballo regalado no se le mira el diente”, y una señora que pasaba entre ambos, dijo “Fiesta y mañana gallos”.









►Embajada EUA en RD reanuda visas de turista: Dominicanos residentes en la Gran Manzana están regocijados, esperaban este momento para asistir a familiares, amigos y relacionados para que vengan de paseo a territorio estadounidense. La embajada gringa dice que se les dará prioridad a aquellos solicitantes cuyos recibos de la tarifa MRV se pagaron entre el 14 de marzo de 2019 y el 13 de marzo de 2020. Los solicitantes elegibles recibirán instrucciones específicas por correo electrónico. La Sección Consular está ubicada en el sector de Arroyo Hondo de Santo Domingo, en la Av. República de Colombia #57. Teléfono: (809) 567-7775. https://do.usembassy.gov/es/embassy-es/ Un ciudadano vociferó: “Yankee para su casa” = “Yankee-go-home”. Otro le contestó: “Me voy con ellos” = I’m going with them.

►Presidente FP circunscripción 1-USA: Una fuente de la Fuerza del Pueblo (FP) en RD informó a Entérate NY que Leonel Fernández ordenó al ex diputado Demóstenes Martínez, enlace del partido para ultramar, informar durante la reunión por Zoom la semana pasada con la dirección política y los miembros de la dirección central de cada estado de la circunscripción 1-USA (NY, NJ, CT, PA, DE, GA, MD, MA, NH, NC, ND, RI y Canadá) que el nuevo presidente de la organización para la misma, es el exdiputado Alfredo Rodríguez. Muchos de los dirigentes tradicionales que siempre están en conflicto se quedaron con el moño hecho, dijo la fuente. Por su experiencia, ser conocido en toda la circunscripción por sus 2 períodos como diputado, Rodríguez sabrá armonizar. Los “leoncitos” en la principal circunscripción electoral dominicana en el exterior ya tienen su “jefe” porque “El León rugió”. ¡Ah! El partido en NY y el movimiento “300 con Leonel” (Los multiplicadores) están tirado en la calle vendiendo boletos a dos manos, c/u a $500.00 pesos dominicanos, con el objetivo de comprar la “Cana Nacional de la FP” en RD.

►Un valor dominicano en NY: Rafael Álvarez es un arquitecto, diseñador gráfico y pintor dominicano con varias décadas residiendo en NYC. Países como Inglaterra, China, Malasia, EUA, Italia y Singapur son solo algunos en los que ha dejado su sello. Ha realizado proyectos en los restaurantes Le Cirque 2000 e Inagiku, en el Hotel Waldorf Astoria-NY; Le Cirque, en Las Vegas y en México; Spago for Wolfgang Puck, en Chicago; Monte’s Club, en Londres; Amber y el edificio Landmark Mandarin Oriental, en Hong Kong; The Line, en Singapur y Jade & Summit, en el Hotel Shangri-La de Shangai, y el Hotel Aleph, en Roma, entre otros. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Rafael, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si sospecha del maltrato contra algún menor puede comunicarse con la policía local; contactar la agencia de protección al menor al 1-800-422-4453; y la Línea Directa Nacional de Abuso Infantil Childhelp, oprimir el 4 para español. Más información en www.childwelfare.gov

►Cultura general: En 1945 Ucrania fue uno de los miembros fundadores de la ONU. El primer ordenador soviético (MESM) fue construido en el Instituto de Electrotecnología de Kiev en 1950. Tras la muerte de Josef Stalin, Nikita Jrushchov se convirtió en el nuevo líder de Rusia, habiendo sido secretario del Partido Comunista de Ucrania, y comenzó a estrechar la amistad entre ambas naciones. En 1954 se celebró el 300 aniversario del Tratado de Pereyáslav, y con tal motivo, Crimea fue transferida desde Rusia a Ucrania. El 16 de julio de 1990 Ucrania firmó su Declaración de Soberanía Estatal, de libre determinación, su democracia, independencia política, económica y primacía de la ley ucraniana sobre la ley soviética en el territorio ucraniano. Esto comenzó un período de enfrentamientos. En agosto de 1991, una facción conservadora de Rusia y de la KGB intentó dar un golpe de estado para eliminar a Mijaíl Gorbachov e impedir la firma del Nuevo Tratado de la Unión que debería reemplazar a la Unión Soviética por una nueva entidad que se llamaría Unión de Estados Soberanos. Después que el intento fracasara, el 24 de agosto de 1991, el parlamento ucraniano aprobó la Declaración de Independencia de Ucrania, en la cual se establece el país como un estado independiente y democrático.

►Dólar y euro hasta este domingo 13 de marzo: Compra del dólar 54.25 y venta 56.66; Compra euro 59.09 y

venta 62.70

►Combustibles del 12 al 18 de marzo, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com