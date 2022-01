Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Lamento colectivo: La comunidad dominicana en NYC lamenta profundamente la muerte de los oficiales policiales Jason Rivera y Wilbert Mora, ambos de San Fco. de Macorís. No solo ha causado agonía a sus seres queridos, amigos y colegas, sino que también el pueblo ha sido perturbado en el sentido colectivo de seguridad. Sabiólogos en Brooklyn diiicen que, como ha demostrado el sociólogo Patrick Sharkey, la policía es eficaz en la reducción de la violencia, pero no puede hacerlo sola, y depender demasiado de ellos limita gravemente las inversiones en las comunidades que son necesarias para generar seguridad. Existen unos 35 mil policías en NYC, y de ellos más de tres mil son dominicanos. En las últimas semanas 5 agentes en la urbe han sido víctima de disparos, y otros de agresiones. También, en los últimos 5 años tres policías de RD asesinado en NYC. Ver: https://elnacional. com.do/en-5-anos-tres- policias-dominicanos- asesinados-en-nyc/ ¡Paz a sus almas!

►Tres hechos dominan el escenario dominicanos-NYC: 1.- La elección de David Ortíz como miembro del Salón de la Fama en Cooperstown. 2.- El nombramiento por parte del Papa Francisco del primer obispo auxiliar de origen dominicano en la arquidiócesis de NY, el sacerdote Joseph Espaillat, hijo de padres dominicanos, y actual párroco de la iglesia San Antonio de Padua, en El Bronx. Será ordenado como obispo auxiliar el primero de marzo en la catedral de San Patricio en Manhattan. 3.- El más debatido es el de los policías quisqueyanos Jason Rivera y Wilbert Mora, acribillados a balazos mientras cumplían con su deber en el sector de Harlem-Manhattan. Dichos acontecimientos dominan las tertulias, encuentros en restaurantes, bodegas, salones de belleza, y barberías, entre otros lugares, donde asisten los criollos.

►Presidente Abinader responde: Ante el emplazamiento que hiciera el ex diputado del PRSC Emigdio Mercedes en el sentido de que los estrategas del gobierno del presidente Luis Abinader no han sabido ofrecer una buena respuesta a la población que justifique la carestía de la vida, el gobernante decidió tratar el tema al otro día Ver: https://hoy.com.do/ estrategas-gobierno-no-han- sabido-pregonar-por-que-alto- costo-de-la-vida/ El mandatario explicó que en el precio de los artículos influyen varios factores, como los costos de producción, la oferta y demanda. “Lo importante es que, si no hubiera este aumento en la producción, los precios fueran más altos y hubiera desabastecimiento”. Ver: https ://elnuevodiario.com.do/tras- peticion-hecha-en-nueva-york- abinader-aclara-por-que-no-se- habia-hablado-del-alto-costo- de-la-vida/

►Analizan violencia en NYC: Todólogos, sabichosos y científicos criollos de la conducta humana en el Alto Manhattan, analizaron la actual violencia en NYC. Lo hicieron al estilo Sigmund Freud, médico austriaco que hizo del psicoanálisis un revolucionario método de tratamiento de enfermedades mentales y, a su vez, una teoría que intentaba explicar el comportamiento de los humanos, Veamos: La violencia, diiicen los opinólogos, ha llegado a estos niveles en la urbe por culpa del pasado alcalde Bill de Blasio y políticos demócratas, como el ex gobernador Andrew Cuomo. “Implementaron las reformas de la fianza en el Estado de NY. Liberación masiva de presos para evitar contagios del Covid-19. Poca atención a la crisis de salud mental provocando más indigencia en las calles y el Metro. Reducción de fondos al NYPD de $1,000 millones de dólares. Agresiones a los uniformados sin que los autores purgaran cárcel, obligando a cientos de policías abandonar la institución». Los analistas callejeros ponen de relieve que «la esposa del alcalde, Chirlane McCray, afirmó públicamente “una ciudad sin agentes patrullando las calles sería un paraíso”. El nuevo fiscal del condado de Manhattan, Alvyn Bragg, proclamó: “Necesitamos reservar nuestro sistema de justicia para desafíos reales de seguridad pública”, anunciando que los delitos menores relacionados con la marihuana, la prostitución y la evasión de tarifas en el transporte público, ya no serán procesados. También quiere la misma clasificación para algunos casos de drogas y robos. ¡Uff.

►Plan del alcalde: En un lapso de 3 semanas, habrá equipos contra la violencia en los 30 vecindarios más violentos de los 5 condados, donde ocurre el 80% de la violencia armada, pero para luchar contra el crimen solicito apoyo de los Gobiernos estatal y federal. Eric Adams anunció: «vamos a restituir la Unidad Anticrimen de policías encubiertos, dando mayor responsabilidad a los uniformados. Mayor despliegue de uniformados en calles y el metro, con especial enfoque en los 30 vecindarios que representan el 80% de la criminalidad con armas. Cada agencia de la Ciudad tendrá un coordinador contra la violencia de armas. Revisar la reforma de las fianzas y el sistema de prisión preventiva. La ley Raise de Age, que retira responsabilidad penal a menores de edad, y aumento de jueces y trabajos en cortes para que superen el atraso de casos. El alcalde ganó las elecciones con el voto de la mayoría y durante su campaña prometió que de ganar haría todo esto. Criollos condenan que algunas organizaciones se opongan a las nuevas medidas del alcalde, asegurando que la reforma de las fianzas no ha contribuido a ningún aumento de la delincuencia. “Más bien, ha ayudado a abordar la crisis en nuestras cárceles locales y ha permitido a los neoyorquinos permanecer seguros en sus hogares con sus familias y comunidades, mientras pelean sus casos. ¡Uff!

►El crimen en cifras NYC: Durante el 2021 en NYC hubo 479 asesinatos, la peor marca sangrienta desde el año 2011, cuando se registraron 511. En lo que va del 2022 (hasta el 24 enero) se han reportado 7,230 actos criminales, y para la misma fecha 2021 la suma de 5,211. En 2022 el 38.74% ha sido el aumento en la criminalidad. Se suman 23 asesinatos. 73 tiroteos han ocurrido. 23.7% ha sido el incremento en tiroteos con respecto al 2021. 82 víctimas de tiroteos se han reportado este 2022. 350 armas ilegales han sido recuperadas de las calles este año. 96 violaciones sexuales. 147 actos criminales han ocurrido en el sistema de transporte. 944 robos han sido reportados. 1,308 agresiones violentas. 874 robos a casas y propiedades. 3,070 robos de mayor cuantía. el 61.5% ha sido el aumento de este delito. Un ciudadano en Queens vociferó: “Con fuego y puya hasta el diablo suda”. Otro le contestó “Tanta libertad trae libertinaje”.

►Queremos más delincuentes presos que ciudadanos muertos: Ante la situación descrita arriba, los enjundiosos analistas quisqueyanos, coinciden en manifestar “queremos más gentes presas que ciudadanos muertos” y por eso apoyamos las medidas de la gobernadora del Estado de NY y del alcalde de la Gran Manzana. La gobernadora sostuvo su primera reunión con el grupo de trabajo interestatal contra las armas ilegales. Su objetivo: “responder 3 preguntas. ¿De dónde provienen las armas? ¿A qué lugares específicos están llegando? ¿Cómo frenar este flujo? Aprobó US$350 millones para un programa estatal de inteligencia y prevención de violencia. Unidades especiales de la policía estatal reforzarán ciertas operaciones de uniformados en NYC. Un aumento de los fondos de emergencia para el programa SNUG Outreach, que amplía a US$24,9 millones los programas comunitarios interruptores de violencia, para evitar que jóvenes en riesgo caigan en las garras de bandas y pandillas. Asimismo, la gobernadora le expresó al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que la seguridad es de suma importancia en NYC, reiterándole que «debe ir de manos de la justicia”. Le notificó que tenía el poder de destituirlo de su cargo debido a sus políticas controvertidas y blandas con el crimen. ¡Ay!

►Datos que han puesto a pensar: Dominicanos en la Gran Manzana mantienen opiniones encontradas, muchos temerosos, después de leer el artículo del versado y respetado articulista quisqueyano en NYC Julio César Malone, que dicho sea de paso es el analista político de Univisión-41. Señala: “El mundo se acerca a una guerra nuclear”. 4 naciones con armas nucleares están al borde de un conflicto bélico. EUA con 5,600; Francia con 290; Inglaterra con 225, y Rusia con 6,257 armas. Suman 12,372 ojivas nucleares. ¡Uff! Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2022/01/26/706473/el-mundo-se- acerca-a-una-guerra-nuclear Asimismo, profesionales, empresarios, políticos, comunitarios, y ciudadanos comunes criollos desde hace tiempo dan seguimiento al experto en temas internacionales Iván Gatón, con maestría en estudios diplomáticos, avanzados y extracurriculares en universidades de España, Argentina, Chile, Holanda, Alemania. Con Master en estudios asiáticos y ciencias sociales en la universidad de Taipéi-China. Imparte maestrías en las universidades de la UASD, Católica Madre y Maestra, Tercera Edad y Católica Santo Domingo en RD. Además, Diplomado y Maestría en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Es considerado el principal geopolítico en RD y de los principales en América. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=dZMyUeo_ UJY …Ver: https://www.youtube. com/watch?v=qARybQAAVKw …Ver: https://www.youtube.com/watch? v=0eySC2McfCA ¡Que Dios nos coja confesados! Diiicen quisqueyanos en los “nuevayores”. Frase empleada para denotar que lo que se aproxima es extremadamente grave o peligroso. ¡Huumm!

►Artículos de lectura obligada: Lectores nos envían 3 artículos de lectura obligatoria: Al Depto. de Estado se le fue la mano. Ver: = https:// elnuevodiario.com.do/al- departamento-de-estado-se-le- fue-la-mano-que-pena/ … El economista Martínez Moya creyó en Hipólito. Ver: https:// almomento.net/el-economista- arturo-martinez-moya-creyo-en- hipolito-mejia-opinion/ … Eliminación del 50+1 tumbaría otra de las urgentes reformas surgidas de la crisis poselectoral de 1994. Ver: = https://elcorreo.do/ eliminacion-del-501-tumbaria- otra-de-las-urgentes-reformas- surgidas-de-la-crisis-de-1994/

►Un valor dominicano en NY: La nueva generación de dominicanos en NYC continúa superándose y poniendo en alto la bandera tricolor. Es el caso de la joven Jamell Isidor, quien llegara pequeña a NYC. Estudiando y estudiando se graduó de la Facultad de Derecho de City University NY, y actualmente es subdirectora de la Unidad de Ejecución Administrativa del Departamento de Edificios de NYC. La semana pasada fue juramentada para presidir la nueva directiva del Colegio de Abogados Dominicanos en NY (DBA). Al finalizar su juramentación proclamó: “Me siento afortunada y honrada de ser la presidente de la DBA.” Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Jamell, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Las leyes NYC sobre la nieve. Según el Código Administrativo de NYC, los propietarios, arrendatarios, inquilinos y cualquier otra persona a cargo de un edificio deben limpiar la nieve y el hielo de las aceras, delante del sitio, y la parte posterior de las propiedades. Si la nieve cae entre 7:00 a.m. y 4:49 p.m., debes limpiarse dentro de las 4 horas desde el inicio de la caída de nieve. Entre 5:00 pm. y 8:59 p.m., debes limpiar dentro de las 14 horas desde el inicio de la caída de nieve. Por ejemplo, si la nieve deja de caer a las 7:00 p.m., el propietario, arrendatario o inquilino tiene hasta las 9:00 a.m. de la mañana siguiente para limpiar. Cuando la tormenta se registra entre las 9:00 p.m. y 6:59 a.m., debes limpiar antes de las 11:00 a.m. del día siguiente. Las multas van desde US$ 100 a $150 por la primera ofensa. De $150 a $350 por la segunda ofensa. Y de $250 a $ 350 por la tercera ofensa y subsiguiente.

►Cultura general: Por considerarlo de interés, iremos reproduciendo los artículos “Conoce el origen de tu pueblo en RD ”: Cotuí = https:// elnacional.com.do/conoce-el- origen-de-tu-pueblo-cotui/ Moc a = https://elnacional.com.do/ conoce-el-origen-de-tu-pueblo- moca/

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 23: Compra del dólar 56.78 y venta 57.99; Compra euro 63.20 y venta 67.20

►Precios de los combustibles semana del 29 enero al 4 de febrero: Gasolina Premium a $283.60 y Regular a $266.50…Gasoil Optimo a $233.10 y el Regular a $212.60. Gas licuado a $146.60 y el Gas Natural $28.97.

►Nuestro idioma: Encriptar = Ocultar el contenido de un mensaje a simple vista, de manera que haga falta una interacción concreta para poder desvelar ese contenido.

►Cita histórica: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. (Marco Tulio Cicerón​ fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano).​

►Curiosidades: En 1992, el Common Council de la ciudad de Syracusa aprobó un decreto por el que prohibía nevar hasta el 24 de diciembre. El castigo de la naturaleza fue que se puso a nevar solo dos días después.

