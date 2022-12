Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Amenaza de guerra en FP-NY: “Suenan tambores de guerra en FP-NY” ante la denuncia hecha por el presidente de la organización en Manhattan y precandidato a diputado por la circunscripción 1-USA, Gregorio Morrobel, quien en el programa de TV “Levántate NY” manifestó: “Si hay algo que tenemos que cuidar en nuestro partido, no solo que crezca, reproduzca, y que la calidad sea lo que impere respeto a la regla establecida, es la ética. Se debe acumular un buen comportamiento y los demás lo reconozcan”. Morrobel dijo que cualquier dirigente tiene derecho apoyar cualquier precandidato, que no afecta en nada. “Lo que no se puede hacer es que el presidente y vicepresidenta del partido estén apoyando abiertamente un precandidato determinado”. Se supone que los que estamos aspirando debemos tener también el mismo trato por parte de las autoridades que dirigen el partido. No está bien por parte de ellos apoyar claramente un determinado aspirante, porque eso lo descalifica. Eso no garantiza democracia interna, el proceso interno debe ser equitativo. También están diciéndole a compañeros “si apoya a Morrobel no van a conseguir empleos, van a tener problemas para ascender políticamente”, interpretándose que ya los empleos se los han repartido, diiicen. Morrobel añade “no veo razón para que un presidente y vicepresidenta de un partido sean los “jefes abiertos de campaña de un determinado precandidato» y utilicen sus condiciones de jerarquía para inclinarse, en detrimento de otros precandidatos”. Llamó al partido tomar cartas en el asunto. Dijo que no permitirá que estén avasallando e imponiendo un criterio a favor de otros, concluyó. Es de conocimiento público que Carlos Félix y Jacqueline Guillamo son el presidente y vicepresidenta de la FP-NY, y la semana pasada pusieron en las redes “FP-NY y su diputado Ramon Tallaj Jr. juntos hacen la diferencia”. “Algo huele mal en Dinamarca”, vociferó un ciudadano en Queens. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= s8Pdjf0fU7o ¡Uff!

►Nuevas Juntas Electorales y OCLEE: La JCE dispuso la semana pasada la conformación de 100 Juntas Electorales para completar las 158 en RD, y 20 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE); esta última determina la organización y montaje del proceso electoral dominicano en el exterior. Culmina así el proceso de impugnaciones y observaciones que realizaron los partidos y la sociedad civil. La JCE instaló las OCLEE: 1-Barcelona, 2-Boston, 3-California, 4-Canadá, 5-Chil e, 6-Curazao, 7-Holanda, 8-Mad rid, 9-Miami, 10-Milano, 11-Ne w Jersey, 12-New York, 13-Orlando, 14-Panamá, 1 5-Philadelphia, 16-Providence, 17-Puerto Rico, 18-San Martín, 19-Valencia, 20-Washin gton y 21-Zúrich. El organismo electoral informa que fueron 20 las OCLEE, pero aparecen 21. Sería bueno una explicación. 1,617 personas fueron seleccionadas para los cargos de presidente, primer vocal, segundo vocal y suplentes entre RD y el exterior . En NY quedó integrada por el pastor evangélico Robert Castro, sugerido por el PRM (Tontón), como presidente; Alberto A. de la Rosa, por el PRM (Julín), primer suplente; Ibelka Viviana Ureña Reyes (FP), segundo suplente; Rosa M. Jáquez Méndez, PRM-familia del cónsul, primer vocal; Dilia D. Peña Perdomo, ligada al PRD, primer suplente; Katherine Reyes Padilla, por el PRM-Yulín, segundo suplente; el comunicador Rafael A. Osoria, por la FP, segundo vocal; Berquis de Jesús Reyes, PRM-Yulín, primer suplente; y el también comunicador Manuel A. Ruíz, por AlPaís, Frente Amplio y Sociedad Civil, segundo suplente.

►Fechas primarias, asambleas y elecciones de 2024: La JCE informa que el 1 de octubre del 2023 se realizarán las primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos; y para el 29 las convenciones y asambleas de las organizaciones políticas. Las elecciones municipales para escoger alcaldes, regidores, direcciones y vocalías, se realizarán el 18 febrero de 2024 y las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y diputados de ultramar se realizarán el 19 de mayo de 2024. En caso de una segunda vuelta se estarían realizando el 30 de junio del 2024. El propósito de la JCE para el 2024, es empadronar 1,191,758 votantes en el exterior, es decir, duplicar la cifra del padrón del 2020 que fue de 595,879 sufragantes.

►¿El nuevo cónsul-NY?: Al decir de una fuente confiable, un influyente alto funcionario del gobierno con asiento en el Palacio Nacional, a quien no identificó, dejó colar entre íntimos suyos que el sustituto del actual cónsul en NY, Eligio Jáquez, lo será Juan Bautista Sarmiento, un valorado dirigente perremeísta y miembro de la Dirección Ejecutiva (DE), electo en la convención del 2019 en NY. Es un funcionario en la Gran Manzana de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), que dirige Neney Cabrera. Se sabe que Sarmiento gozó del reconocimiento, respaldo y afecto de Peña Gómez, por ser un dirigente diligente, honesto, fiel y dedicado al entonces partido (PRD) 100×100%. Fue de aquellos dirigentes jóvenes que el fenecido líder formó. Luego del fallecimiento de Peña Gómez, estuvo bajo la cobija de Milagros Ortiz Bosch, convirtiéndose en uno de sus mejores cuadros políticos jóvenes en RD. Aunque, el actual presidente de la seccional-NY también se ha parado como un “gallito” para que el nuevo cónsul sea de la urbe, incluso exige se escoja entre Dolores Nivar González o Julio César Mateo (Yulín), ambos con rango de vicónsules, se quedarán “oliendo” donde guisan, diiiicen. La primera es esposa de Fuerte y el segundo “canchanchán” y compadre, a quien impusieran como presidente de la seccional, durante la recién visita que hiciera José Paliza, presidente nacional del PRM y ministro administrativo de la presidencia-RD, quien vino a resolver el agudo conflicto existente en la entidad y no pudo. No se hizo convención como mandan los estatutos y se escogió una nueva directiva, en un cuarto y de dedo entre los seguidores de Fuerte y Tontón Rodríguez. ¡Vueltas al globo!

►¿Distorsión?: “Para mentir y comer pescado hay que tener cuidado”, es la sentencia pueblerina. Observadores políticos dominicanos en El Bronx inician así para referirse al presidente del PRM-NY, quien durante la fiesta navideña que ofreciera a la prensa resumió sus logros como “mandamás” del partido en NY. “Resaltó la unidad del mismo”, sin embargo, diiicen los opinólogos, que la directiva de NY fue escogida de dedo en un cuarto por la división existente, y en la organización subyace una corriente marina tan fuerte o igual a la existente en la “Fosa de Milwaukee, en el Océano Atlántico, que succiona cualquier barco”. Los sabiólogos afirman que democracia es donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. La participación de la ciudadanía en el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se elige a los representantes para un período determinado, y en NY no hubo convención sino imposición, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan. Además, Fuerte se atribuye que por su partido se efectuaron elecciones en el exterior. No, no, no, el logro es del congresista Adriano Espaillat, reconózcanlo, amor no quita conocimiento. Preguntan ¿Quién fue que le hizo la trampa al Dr. Yomare Polanco, para despojarlo de la diputación? ¡Se oye o no se oye!

►Para apoyar reelección Abinader: Analista de la política dominicana en el Alto Manhattan debatieron el pasado fin de semana que varios oficiales electos en NYC por el Partido Demócrata ahora echarán a un lado sus obligaciones con los votantes de sus distritos para a apoyar la reelección del presidente Luis Abinader. Señalan que la semana pasada los asambleístas George Álvarez (D-78) por El Bronx y Manny de los Santos (D-72) Alto Manhattan visitaron al presidente para discutir la legislación y la asociación con el gobierno dominicano. Ver: https://www. facebook.com/AlvarezGeorge/ posts/ pfbid0Ym7YKodt7U84WV1yNuJGP8Zw VGmuob6sjarhXEn9VKqYgaZ2A1eedX DzfaTTMf9zl Se olvidan ellos que el Departamento de Estado-USA es el único facultado a establecer negociaciones con cualquier país extranjero, por ser la agencia que maneja la política exterior, que incluye el Servicio Civil y la Agencia de EUA para el Desarrollo Internacional. Otro, el senador de origen puertorriqueño Luis Sepúlveda, ahora naturalizado dominicano por el mandatario, tras haberse reunido con él de forma privada en agosto pasado, dijo: “es la primera visita, pero no será la última”. Por su parte, el senador por Nagua, Alexis Victoria Yeb, proclamó en el mismo Palacio Nacional: “el propósito de los encuentros es facilitarle la vida a los dominicanos de la diáspora, que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader como por los senadores visitantes” Ver: https:// almomento.net/senadores-de-ny- visitan-la-rd-buscan- beneficiar-a-la-diaspora/ En pocos meses veremos a De los Santos, Álvarez y Sepúlveda vociferar entre los quisqueyanos en NYC: “vuelve y vuelve”, diiicen los opinólogos, sabiólogos y todólogos.

►Mil gracias a todos: El pasado día 3 celebramos nuestra fiesta navideña (Prensa & Comunidad Hispana -PreCoHis- y la columna Entérate NY). Un lleno total con genuinos representantes de sectores quisqueyanos en NYC. Asistieron del PLD, PRSC, AlPaís, FP, el PRD, empresarios, profesionales, el comisionado de Transporte de NY (DOT), periodistas, comunitarios, comerciantes, de empresas públicas y privadas, y ciudadanos comunes, entre otros. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=9Mcwu- VkH8c Ver: https://elnacional. com.do/celebran-aniversario- mas-de-prensa-comunidad- hispana/ La semana pasada hicieron un sondeo entre connotados criollos en la Gran Manzana y todos se basaron en el precepto bíblico Juan 8:32 “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Ver: https://www. youtube.com/watch?v= VNPv2pWrxn0 Ver: https://elnuevodiario.com.do/ dominicanos-ny-valoran-de- positivo-periodismo-ejerce- ramon-mercedes/ Tengo que redoblar la defensa a favor de nuestra comunidad en NYC, dice el autor de esta columna.

►Un valor dominicano en NY: Yary Nin. Rubia de Rubia, dominicana con belleza total, incluida su capacidad, sencillez, trato, humildad y profesional en varias áreas. Reside desde hace décadas en NYC, poniendo en alto la bandera tricolor al disponer sus conocimientos y servicios a favor de sus connacionales residentes en la Gran Manzana. Dirige una fundación que tiene su propio nombre y se dedica ayudar a niños necesitados en RD. Es polifacética, a parte de su esbeltez, sonrisa Colgate, modales y gestos definidos, es una mujer de carácter. Entre otras cosas, bordea el filo empresarial, es locutora, modelo, animadora, maestra de ceremonia, productora-TV, altruista y Security Guard. Estudió modelaje en John Casablancas y Mercadeo en la Universidad Militar del Caribe RD; Justicia Criminal en Bronx Community College; Spanish Translator Certificate; periodismo en Cuny (City University of NY); Producción de TV y Radio en MNN; Actuación en NY Film Academy; produce su propio programa “Yari Nin TV”, transmitido por Buena Noche, de Nelson Javier El Cocodrilo en Santiago; asimismo en TBT de Francis Méndez y Yary Nin, por Opción-NY, entre otras cosas. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Yary, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: ¿Qué significa su puntaje de crédito? ¿Cómo funciona? Mayor información. Visitar: https://www.consumerfinance. gov/

►Cultura General: La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. La palabra Navidad significa “nacimiento”. Este término también se utiliza para referirse a la época navideña, periodo que en algunos países abarca desde el Adviento, un periodo de cuatro semanas que precede a la Navidad, hasta el Día de Reyes.

►Dólar y euro hasta este domingo 11: Compra del dólar 54.43 y venta 55.68; Compra euro 57.22 y venta 60.82

►Combustibles: 17 al 23 de diciembre se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

