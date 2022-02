Fue a partir de la década de los 90s, que puede empezar a gestar mi «discurso», «decapitando» lo aprendido, para des-aprender lo aprendido. Entendí, después de mi primer libro de poemas en 1989, «Contacto de una mirada», que una nueva estación de «saber» y para «el saber» se iniciaba en mi vida. Tenía que reconocerme mujer y, construirme mujer; no ser una cosa/objeto/sujeto producto del patriarcalismo y el androcentrismo. Se cerraba un ciclo, y se iniciaba otro.

Tenía que quitarle jerarquización a la autoridad masculina, cargar de poder y reconocimiento a la autoridad femenina. Tenía que retornar al palimpsesto, al día donde nos ‘hicieron’ —a las mujeres— sujetos marginales, indefinidos, lejos de la Naturaleza/Natura que están con nosotras ancestralmente. Así es que, aunque fui muy victoriana y barroca en la década de los 90s, me otorgué el derecho, sí, el derecho de romper con las agresiones que el mundo hace, dirige y planifica contra las mujeres que llaman ‘distintas’ o ‘raras’. Creé mi «logos», mi discurso en contrapunto y mi propia teoría desde la «ficcionalidad creativa» para escribir, contar, narrar, rescatar, visibilizar mujeres que, desde el pasado, estuvieron imposibilitadas para comunicarse. Unas, sometidas al olvido o el ostracismo; otras, que derivaron en no poder representar su feminidad dentro del mundo patriarcal y que fueron estigmatizadas como histéricas; otras que, no pudieron ser protagonistas de su mundo, un mundo contra el cual luchaban o rivalizaban, en fin, una muchedumbre de mujeres que vivieron en la vigilia y el mundo vigiló, hasta hacerlas desaparecer, pulverizadas en sus identidades, no canonizadas por su ‘conflictuidad’ con los ‘valores’ enajenantes/evidentes de la «corriente de conciencia» (impuesta desde hace siglos) de que las mujeres per ser carecen de capacidad intelectual.

Mi generación, creo, asumo e intuyo, estuvo de frente al poder y al discurso de la subordinación genérica. La historia que nos narraban en lecciones colectivas —y en las cotidianidades de nuestras vidas— no venían acompañadas de re-lecturas críticas, sólo de lecturas inducidas.

Fue así, como desde, 1995, me he dedicado a hacer re-lecturas críticas de la Historia oficial para encontrar las memorias de las mujeres cubiertas con velos de misterios, y reconocer su condición humana violentada por el olvido.

Mi interés, desde entonces, es re-escribir la contra-Historia de las mujeres de la República Dominicana, de 1900 a 1942, a partir del término adoptado por Stephen Greenblatt, en 1982, «New Historicism», que es una forma de autorreflexividad, no solo como intérprete sino, además, asumiendo el pasado pretérito como un tiempo abierto en contrapunto y con círculos concéntricos, desde donde fluyen, influyen y confluyen los imaginarios desde el binarismo, y la ortodoxia de la Historia canonizada por el patriarcalismo. Es así, como, más luego, desde el 2002 me enfoco en abordar un proceso histórico invisibilizado por la historia oficial contemporánea del siglo XX, y los manuales para su enseñanza y, por la ideología represiva que desarticula, fragmenta y coloca mordazas —adrede— a todo el ser, el accionar, el existir, a las acciones y a las hazañas del sujeto femenino.

Todo esto solo ha sido posible gracias a las enseñanzas de mi maestra de investigación en el área de Estudios de Género, la Dra. Catharina Vanderplaats de Vallejo, Profesora Emérita de la Universidad de Concordia en Montreal.

Ylonka Nacidit-Perdomo. Fotografía © Gala Helena