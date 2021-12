Encuesta SigmaDos: 54.5% cree PLD tiene posibilidad de volver en el 2024

Santo Domingo.- La encuestadora Sigma Dos revela que 54.5% de los dominicanos cree que el Partido de la Liberación Dominicana tiene posibilidad de volver a ganar las elecciones presidenciales para el 2024.

Un 38.7% dice que no y un 6.9% no sabe o no respondió.

En otra pregunta, sobre la continuidad del PRM en el poder o el regreso del PLD en el 2024, un 42.4% dice el PLD regresará al poder y un 36.6% cree PRM continuará.

Los resultados fueron presentados por el senador del PLD en Elías Piña, Iván Lorenzo.