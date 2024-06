En los Clubes Sociales, Deportivos y Recreativos de RD

Muchos socios de clubes sociales, deportivos y recreativos de República Dominicana han solicitado el retorno de la muy leida columna en Los Clubes Sociales, Deportivos y Recreativos de República Dominicana, que este medio publica desde su nacimiento el 1 de noviembre de 2023 con profesionalidad y pluralidad…….La Autoria de esta columna es colectiva, más de 80 personas han prometido sus aportes para elaborarla….. .La inflación es un tema que debe ser abordado por los clubes por las quejas de socios con los precios de muchos productos.¿Por qué no estudian eso y relanzan una estrategia para reducir el disgusto?……….¿Si los clubes son organizaciones no gubernamentales, pueden cobrar impuestos a sus socios?, pregunta caliente. Los Hermanos Heredia retornan al piano bar del Club Arroyo Hondo, donde tienen muchols seguidores bailadores de un buen son…….. Un grupo que tiene semanalmente dos penas en clubes, ha montado otra los fines de semana en 360, donde abordan temas variados y hablan muchas cosas que no llegan a otros medios……¿Será verdad que alguien en medio del debate sobre las reformas metió en una importante peña el tema de reformar hasta los clubes y colocarles exigencias a los directivos de los clubes y otras perlas? Otra muy caliente.El Club Paraiso acaba de celebrar este pasado sábado 22 un importante evento en su piano bar, lo que continúa dinamizando esa institución………….Muy buena presentación del Son de Keka en el Santiago Country Club……Esperanza tiene dos importantes clubes: El Cerro y el Centro Recreativo, donde en una ocasión fue visitado por una de las directivas del doctor Alejandro Asmar Sánchez…….. Sonia Cabral y Los Cientificos del Son y Los Soneros de Haina super activos en clubes con son de Villa Mella y Haina…..Otro grupo sonero muy bueno es Son Dominicano y Chi Chi Tres, que tocan muy bien………¿Aspirantes secretos a la presidencia y directiva del Club Naco en las elecciones del 2026?.Se reunen fuera del club y dan mucha piña, diciendo que las elecciones fueron hace poco y que el 2024 camina hacia su séptimo mes, oye pero que interés por ser directivos…….Comentario: Que falta hacen Chito Asmar, Johnny Marte y Pappy Fernández………….Las mujeres de Arroyo Hondo, como la directiva actual fajados en el fortalecimiento del Club……..La soltaron en un compartir: disgusto por las reservaciones a fiestas en un club con el argumento de que todos son socios y tienen igual derecho. En ese compartir preguntaron si privatizaron esa institución. Pregunta muy fuerte. Eso deben corregirlo, muchos dijeron que votaron contra el retroceso, pero que urgentemente hay que corregirlo por el masivo disgusto con esa práctica…….¿Grupos que votaron contra el retroceso en un club ahora coincidiendo con los que no ganaron las elecciones?………Nadie se imaginó lo que le pasó a un ex presidente de un club que exhibía poder hasta en la sopa, no saludaba a nadie y lo sacaron de la institución.Lección para los directivos de clubes, el poder siempre llega a su fin……..Comentario: Hace falta en el CAH la pareja bailadora de Luis Sánchez y su compañera Mami……..Otra: un club celebró elecciones no hace mucho y la votaciónfue muy baja………Abstención muy alta no sólo en las elecciones nacionales y municipales, tambien en clubes si se compara la cantidad de socios con los votantes……..El Club de Profesores de la UASD remodelado está super activo en la George Washington…….El Club Libanés, Sirio Palestino tiene una bohemia una vez al mes…….Expresión de un socio que quiere llegar a los 80 años: los clubes deben disminuir los platos fritos……. Los Paymasy tocan un merengue de Jaime Fernández Lazala, compositor, bohemio y abogado……Escribalo: El ingeniero Gil Morales y la directiva del CAH se han fajado, va hacia adelante, muchos socios retornando con un piano bar y restaurant remodelado………¿Cuando se producirá la segunda visita del presidente Abinader al Club Arroyo Hondo?

Los socios la esperan para que baile otros merengues con Raquél……¿La construcción de un parqueo y la remodelación del gimnasio y el nigth club en los planes del Club Arroyo Hondo?………El Club Paraiso abrió un restaurant al lado de la piscina, muy buena esa……..La presentación de Peña Suazo, Jandy Ventura, el legado del maestro Félix del Rosario, la orquesta del maestro Chichí Ruiz, Grupo Maniel, Bombillo y Los Soneros de Haina, Sonia Cabral y los Cientificos del Son, karaokes, bingos, bohemias y otros eventos, hablan muy bien de la recuperación y fortaleza del Club Arroyo Hondo………..¿Por cierto, cuándo retorna Jaime Fernández Lazala, un gran activo, a su club Arroyo Hondo? Hace tiempo lo están esperando ………Un ex magistrado y un médico polemizaron en un club y luego se disputaron una dama muy elegante y gran bailadora de son………. Nestlé tiene un club muycompleto para sus empleados e invitados en Madre Vieja, San Cristóbal……..El Club Recreativo de Moca da catedras con sus éxitos…… La remodelación de Cabamar ha fortalecido el Club de Playa del Naco……….¿Uno de los vicepresidentes del Naco candidato presidencial en las elecciones de esa institución en el 2026?…..¿Ricky Noboa candidato presidencial en el Naco en el 2026?…… Expresión de un veterano clubista: » los clubes requieren de un nuevo liderazgo, hay agotamiento»…….. Importante encuentro el de integrantes del Conjunto Quisqueya y Manuel Quiroz, director de Noticia SIN en el Club Paraiso……. Sabrosos los yaniqueques de Cabamar, el Club de playa del Club Naco…….Rosita Miniño batallando por los clubes…….. .¿Y si Chito no hubiese hecho realidad el parqueo del Naco y el club de playa de Cabamar, cuál sería la suerte del Club con esos tapones en ese sector?………Cabamar necesita la bohemia con Gautreaux, Rafelito Peña y otros bohemios para complementar con el turismo mar y los famosos yaniqueques………En las peñas hablan mucho de Naco Golf……..¿Se lanzará en el 2026 Belardy, el hombre de los papeles y que da la cara por el Club Naco?……….¿Mildred Vanderhorts candidata en el 2026 en el Naco?……….¿Logrará Lucho retornar al Naco y aspirar de nuevo o ya desistió de esto?……..No hay dudas, el Santo Domingo Country Club, Club Naco y Casa de España son tres de los mejores clubes de América Latina……..Ese fue uno de los sueños de Chito………..¿Volverán las aspiraciones del doctor Bustamante?…….¿Una dama del equipo de Lucho aspirando para el 2026?……¿Y desistió Martínez?…….Los gobiernos deben preservar los clubes sociales, culturales recreativos y deportivos…….. CAH muchas actividades todas las semanas.