En los Centros de Poder

Dizque Leonel Fernández se sueña todos los días con el Palacio Nacional por la falta que le hace……..Dice Leonel que el presupuesto general de la nación de 2023 es para la reelección……..Ahora es Luis que no quiere marcharse del Palacio Nacional en 2024, ah los cargos gubernamentales……..El Grupo Ramos luce agresivo empresarialmente hablando con el relanzamiento de su voluntariado corporativo y su nueva identidad visual………¿ Se duerme Centro Cuesta Nacional con sus programas de responsabilidad social empresarial?…….¿Y el Bravo que hace con la responsabilidad social empresarial?……..Latam Capital, empresa líder del mercado inmobiliario chileno, está invirtiendo en Punta Cana…… Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva del Grupo Ramos, demuestra liderazgo empresarial……..Cuídese de los virus respiratorios, viruela simica, dengue, cáncer, cólera, dengue, hepatitis infantil, Covid-19 y la fiebre amarilla……..¿Se arreglarán los médicos y las ARS en el 2023?……..Las variantes Delta y Omicron, como la subvariante BA.2, BA.4 y BA.5 estuvieron presentes en el pais en el 2022…….. Abundaron las marchas de los médicos en 2022 y los casos de dengue llegaron casi a seis mil……El Centro León buena labor…..¿Opera una mafia lleva los dominicanos usando a Guatemala para llegar a territorio norteamericano?……¿Viajes en yolas hacia Puerto Rico y ahora cobrando altas sumas para ir por Guatemala?……..Una pena que un joven muriera por una pedrada lanzada en la Avenida 27 de Febrero……El cólera, tema en La Zurza…..Que una mujer se suicide por el despojo de RD$ 75 mil pesos, confirma lo mal que anda este país……El Bono Navideño del gobierno impacta muchas familias……..El cólera azota Haití con cerca de 300 muertos…….Cuidado si meten en el país la droga más mortífera……En Perú el horno está encendido……¿Macuteo en un centro del gobierno en Haina?……El negocio del tráfico de haitianos en la Línea Noroeste continúa…..Enfrentamientos entre jueces y fiscales, tema del 2024…….¿Convocarán el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar el trabajo de la justicia?, preguntaron este sábado en una muy concurrida peña en Santiago de los Caballeros…..Rechazo general para que no eliminen una orden de género en un ministerio……El gobierno somete iniciativas al Congreso Nacional persiguiendo la erradicación de la violencia…….La gestión de Then en la Policía comienza a parecerse a la de Candelier y la del cirujano, mucho cuidado las muertes extrajudiciales generan frentes negativos en la sociedad, aunque algunos pocos eso no les importe…….Estados Unidos aprieta con las extradiciones……….¿Y es verdad todo lo que se ha expresado en las redes sobre Estados Unidos, narcos de República Dominicana y el apriete hacia el 2024?……..Todo el mundo habla de las sombras sobre las elecciones de 2024 si el gobierno no escucha los reclamos financieros de la Junta Central Electoral (JCE)……La DIGESETT deberia apresar a los conductores de motores que utilizan los elevados y tuneles……También a los conductores escandalosos que hacen ceritos y hacen mucho ruido en las calles y avenidas de la capital….Igualmente a los taxistas y deliverys a los que no les importe los semáforos……….Los tapones en el tránsito generan caos….Mujeres con mucho poder: la primera dama Raquél Arbaje, Noelia Garcia de Pereyra, Fior Daliza Valdez, Rosanna Ruiz, Carolina Mejía….Apellidos con poder, Rizek, Arbaje, Caro, Dauhajre,,Modesto, Toral, Mejia, Khoury………El caos en el tránsito se agrava por la navidad y el fin de año…….¿Delincuentes accionando en la Gustavo Mejáa Ricart con Luperón?…….¿Y qué del censo?……¿Y qué de lo del Central Romana y Estados Unidos?…….Duro el pronósticvo sobre un aumento de la crisis aviar en Centroamérica en 2023?…..Un abuso de Rusia lanzar casi 80 misiles a Ucrania en un fuerte ataque……..Positivo: INFOTEP y la Procuraduría General impulsan la formación de los privados de libertad…..Una pregunta: ¿ cuáles son las aspiraciones politicas de Rafael Santos?…….¿Aspiran Deligne Ascensión, David Collado e Ito Bisonó a la Presidencia de la Republica? Muchos creen que sí y no se lo dicen a la gente para no caer en desgracia con Abinader…….