En los Centros de Poder

Mientras dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con posiciones de importancia en el gobierno apuestan a la reelección del presidente Luis Abinader, en la oposición y en artículos periodísticos creen difícil una reconciliación de los ex presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina para las elecciones de 2024, aunque muchos otros no la descartan porque en política se da todo…..El periodista Ubi Rivas, fino analista político, siempre muy enterado de temas claves de la nación, habla de los amarres que vendrían en una segunda vuelta y «una ecuación permite avanzar considerando imposible reconciliación Danilo Leonel, porque los odios del primero al segundo resultan irreconciliables y por esa insalvable grieta que produjo la división primero, y la derrota electoral luego, surgen entonces los anchurosos y definitorios amarres del PLD-PRM»………Los medios de prensa hablaron temprano este domingo de tímida participación de peledeístas en el proceso interno del PLD en Barahona y de una supuesta impresión de votos a favor de Margarita Cedeño en Villa Mella, calentando los predios morados……..El sondeo del PLD para escoger su candidato presidencial, comidilla de este fin de semana………¿Qué el gobierno quiere dividir la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA)? Si es así sería una gran metida de pata porque los profesionales agrícolas históricamente han sido aliados de la lucha de la oposición……… Nerys Martínez, regidora por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, aspira a la dirección política de esa organización. Una de las damas mas capacitadas de La Fuerza del Pueblo y con un imprsionante liderazgo en el Distrito Nacional…… Nerys es un gran activo político de la Fuerza del Pueblo, dicen en su partido…………… Primicias y Hablando La Verdad, en Su Mundo TV, entrevistaron a Nerys Martínez…….La Junta Central Electoral está atendiendo en Estados Unidos sus cartones con el voto dominicano en el exterior. Muy bien………Es verdad, Danilo Medina se juega su liderazgo en el PLD con la consulta politica de este domingo…….Una pregunta: ¿ Por qué la Fuerza del Pueblo no abre un proceso interno para facilitar las aspiraciones presidenciales de otros dirigentes?……..¿Quiénes están detrás de los narcos que no sólo intentaron ingresar 677 kilos de cocaína, los que tirotearon a agentes antidrogas en Barahona?……Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo, Abel Martínez, Maritza Hernández y Luis de León ganaron participando en la consulta del PLD de este domingo……. Esa consulta le envía un mensaje a La Fuerza del Pueblo, que no solo debe apostar a un solo aspirante a la presidencia de la República…….. ¿Qué nos traerá la evaluación de los fiscales y los procuradores?…….La JCE designó seis subdirectores en la Dirección de Informática y avanza hacia las elecciones de 2024. La JCE dice que consultó a los partidos políticos……¿Por qué donaciones privadas para ejecutar el proyecto Parquéate Bien?…….Reto del PLD, mantener su unidad para enviar un mensaje político de impacto…….¿Y qué de Quirinito? Un ex director del DNI llegó a expresar que lo tenían ubicado………..Los tapones, el caos en el tránsito es muy rentable para las estaciones que venden combustibles y para el pago de impuestos……..Super activos con la consulta del PLD Alejandrina Germán, Robert de la Cruz, Simón Lizardo, Domínguez Brito, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Maritza Hernández, Karen Ricardo, Luis de León, Danilo Medina, Charlie Mariotti y otros importantes dirigentes morados…….El Colegio Médico Dominicana encabeza protestas en demanda de cambios en el sistema dominicano de seguridad social-…….El gobierno debe ponerle atención al microtráfico de drogas, a las carreras de autos y motores llevando a la prisión a los que violan disposiciones legales. al uso de pasamontañas, a las motocicletas robadas, violaciones sexuales y a los que cometen otros delitos……Barbacue comienza a recular cuando pide una amnistía en Haití……..El gobierno le ha respondido que no, que no habrá amnistía a los pandilleros haitianos, quienes han bloqueado una terminal de combustibles……..Es verdad, los pacientes son los indefensos en la lucha de los médicos y las ARS, al pueblo se le pega todo……..Karen Ricardo apuesta a la renovación política, aparte de que suma a la participación de la mujer en la actividad política. No hay dudas de que hay mujeres en el escenario político interno de los partidos políticos…….. Atención pizarra, tiene mucha razón la jueza emérita de la Suprema Corte de Justicia Esther Agelán Casasnova, alertando sobre el acoso sexual en las universidades…….El acoso es un problema que va más allá de las universidades, hay otros sectores que escandaliza……El tanto poder de la vicepresidenta de la República, Raquél Peña, demuestra el éxito de su trabajo coordinado con el presidente Luis Abinader……El canciller Roberto Alvárez se ha quedado en su cargo pese a los pronósticos de que seria sustituido en la posición……..Atención, el COVID no ha terminado en el país…….¿Dónde aterrizará un diputado que perteneció al partido de Zorrilla Ozuna?……..¿Dónde se han metido Francisco Javier García y otros dirigentes del PLD?…..¿Cuáles son los tres miembros del Comité Politico del PLD que pudieran marcharse hacia la Fuerza del Pueblo?…….¿Y José Tomás Pérez?………¿No ha notado últimamente el silencio de Andrés Navarro?……..¿Cuál es el futuro político de Gonzalo Castillo?……¿Por qué Amarante Baret no participó en la consulta del PLD como aspirante presidencial?……..¿Bandas haitianas rodeadas por cuerpos elites en Haiti y en sus alrededores?……..Un lío con unos haitianos y Migración en Puerto Plata que motivó una conversación de la senadora Ginettte Bournigal en su provincia…….Parece que las fuerzas extranjeras pondrán el orden en Haití…..¿Quiénes están detrás del acoso sexual en las universidades?……Haitianos creando problemas en diferentes provincias del país…….Entonces son sólo los empresarios los únicos responsables de la abusiva invasión haitiana pacifica al país, Primicias que hay un paquetón de gente responsable de eso……..La ONU con razón advierte sobre los niveles de hambre en Haití…….. No le conviene al mundo la catástrofe de la guerra Rusia-Ucrania……..Tampoco los misiles que dispara Norcorea……Luis Miñoso es uno de los grandes colaboradores en los éxitos de Samuel Pereyra en el Banco de Reservas……Yamel García, una joven comunicadora, se suma a los que aspiran a la dirección política de la Fuerza del Pueblo…..¿Cómo retornan tan fácil al país los deportados por Migración?……..No sólo en República Dominicana hablan de reelección presidencial, también en China……Las liberaciones de imputados en sonados casos judiciales generan comentarios y mas comentarios que no ayudan a la justicia……..Ganan espacio las noticias falsas en las redes…….Abinader sigue pensionando periodistas, lo hizo con tres periodistas puertoplateños……Dura esa de que la entrada de Ucrania a la OTAN provocaría la guerra mundial…….¿Terminará Estados Unidos enviando sus tropas a Haití?…….El Grupo Corripio muy activo en los negocios…..Guido Gómez Mazara escribió sobre barcazas, intereses y política……. ¿Sabía usted que el señor Roberto Canaán promueve la formación del partido de los feos dominicanos?….