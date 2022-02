En los Centros de Poder

¿Por qué la Procuraduría General no investiga y elabora un expediente de las multas falsas de lo

que fue AMET?……La Superintendencia de Bancos fajada con la validación de datos de los usuarios

en el proceso de disolución de Bancamérica….. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) necesita

urgente una convención democrática y nuevo presidente, secretario general y de organización,

cuidado si se duerme……La Junta Central Electoral no se duerme con lo del área de informática de

esa institución, el que aborda con los partidos políticos……La Fuerza del Pueblo solicita elevar la

exención salarial de 34 a 43 mil pesos mensuales, conocen muy bien lo que paga con el huracán

inflacionario que afecta a los dominicanos…. Los precios de la comida, combustibles y materiales

de construcción llegan al cielo……. Paquetazo: reajustes escandalosos de los precios de los

combustibles, fertilizantes, materiales de construcción, pasajes, incremento del dólar, energía

eléctrica más cara, tasas de interés aumentadas. ¿O no es así?…….. Hoy reportaron a Primicias la

grave crisis que castiga a los arroceros……. Mal average del actual gobierno con la Policía; agentes

policiales asesinaron un coronel de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana (FARD) en Boruco,

Valverde; luego dos pastores en Villa Altagracia, un policía en Santiago, dos jóvenes en Santo

Domingo Este y no olvidemos del cabo que le quitó la vida a la arquitecta en Boca Chica…….A

propósito, Narciso Isa Conde denuncia el retorno de las muertes extrajudiciales de policías…….La

antigua Amet sigue con la rechazada y violatoria medida de quitarle los vehículos a ciudadanos.

Esta semana lo hicieron en la Churchill con Gustado Mejía Ricart, son unos abusadores. ¿Y eso

ocurre en el gobierno del cambio?…….¿Frenaron la lucha contra la corrupción? ¿Y los expedientes

que faltan?…….Llama la atención el silencio de Francisco Javier García…… ¿Francisco Javier García

no aspira a la Presidencia de la República?……. El Banco de Reservas está más conectado con

amplios sectores de la nación, positivo…. ¿Cobró el gobierno las deudas de miles de millones de

pesos generadas por las visitas sorpresas del pasado gobierno?……..¿Qué es lo que hacen el Banco

Agrícola y el FEDA?…… ¿Osmar Benítez, con más poder en este gobierno que en el pasado?

¿Hipólito le consiguió ese poder al ex ministro de Agricultura?………..¿Auditará la Cámara de

Cuentas las últimas gestiones de Agricultura y Medio Ambiente?…….¿Por qué el presidente

Abinader no se interesa en el tema del manejo de las bancas de lotería y de apuestas?…….¿Cuánto

aportan al fisco las tantas loterías que tenemos?……En las tertulias hablan del desgaste de los

partidos que gobiernan las naciones, incluyendo el actual…….En las peñas hablan de algunos

funcionarios muy impopulares. La lista es larga……Abinader luce mal asesorado en muchas áreas,

lo dicen en todas partes…. Políticos opositores acumulan los casos de irregularidades en

instituciones del Estado. ¿Lo usarán en el 2024?…….Disgusta les quiten los teléfonos a

funcionarios e invitados en actos de importancia en el Palacio Nacional……Un gran abuso que

policías penetraran a un centro educativo en San Francisco de Macorís……El caso del mayor policial

suspendido por una intervención en un centro de diversión en el kilómetro 14 de la Autopista de

Las Américas ha estado caliente en las redes sociales… ¿Cambios en el gobierno el 27 de

Febrero?……….El país activo en la preparación del Día de San Valentín…..¿Se reencontró el

gobierno con las bases del PRM?…..El Ministerio Publico activo en la semana……¿Abinader, Leonel,

Margarita y Guillermo Moreno enfrentados en el 2024?……En Santiago reclaman auditen la

gestión de Abel Martínez en la Cámara de Diputados…..El presidente Abinader debe evaluar el

cumplimiento de las promesas en sus visitas a las diferentes provincias…..La DGII y el Colegio

Médico Dominicano con posiciones muy diferentes arrancando en el segundo mes de

2022………¿Se marchará del gobierno David Collado para aspirar las elecciones de 2024?…….En un

colmadón alguien planteó el binomio David Collado-Macarrulla para las elecciones de

2024……¿Quién le aporta más al país, Centro Cuesta Nacional o el Grupo Ramos?……Caliente 104

FM con más programas de información y opinión, menos música…..Señores, rápido va el 2022, por

ahí vienen San Valentín, el Día de la Independencia Nacional y la cuaresma……Dizque Leonel se

sueña a cada rato sustituyendo a Abinader en la Presidencia…….¿Se dejará sacar Abinader de

Leonel?…….Una candidatura presidencial de Margarita debilitaría a Leonel……Peña Guaba y Rafael

Méndez sacando mucho tiempo para escribir artículos……