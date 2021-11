En el aniversario 177 de la Constitución, el gobierno entrega Obras esperadas por más de 10 años en San Cristóbal

San Cristóbal. RD. Con una inversión superior a los 132 millones de pesos, el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, entregaron este sábado, el Trébol o distribuidor de tráfico vehicular que permite el acceso y la salida desde y hacia la ciudad de San Cristóbal, cuna de la Carta Magna de la República Dominicana.

Los trabajos también incluyeron la reconstrucción de un muro de gaviones en el puente sobre el rio Yubazo y el Trébol en la intersección de la carretera 6 de Noviembre con la salida de San Cristóbal, próximo a Najayo

El muro es para impedir que el rio Yubazo, en temporadas de lluvias, destruya con facilidad esa parte del trébol y afectar el tránsito hacia y desde la ciudad de San Cristóbal, lo que se podría convertir eventualmente en una catástrofe.

Al dejar en servicios las tan anheladas obras, el ministro Deligne Ascención al pronunciar el discurso central, dijo que un año después de la promesa del presidente Luis Abinader, durante su participación en los actos 176 aniversario de la Constitución, se pueden ver en San Cristóbal los frutos de un gobierno que se dedica a trabajar verdaderamente por y para la gente.

“Esta obra que tenía más de 10 años en construcción y tan pronto llegó el presidente Abinader a la presidencia de la República, dispuso se agilizaran los trabajos” aseguró Deligne Ascención.



Dijo que estos son los tipos de obras fundamentales y que a veces no se entiende por qué no se concluyen, siendo tan importante para la vida de los ciudadanos y a un costo no muy elevado, que solo con voluntad política como la del presidente Abinader, se construyó en tiempo record, eliminando el peligro para la vida de miles de personas.

“Estamos, presidente con este trabajo, que sobre pasa los 68 millones de pesos, pero con ella estamos entregando también una serie de trabajos como la terminación del ramal del trébol de Cambita Garabito, una obra que era esperada por mucho tiempo, por los munícipes de allí.

Argumentó que también están concluyendo la primera etapa al vertedero y donde se ha hecho una importante inversión para su rehabilitación y continuaremos trabajando hasta concluir estos trabajos” dijo el titular de Obras Públicas.

Sostuvo que, en la provincia de San Cristóbal, el gobierno, a través del MOPC, está realizando y realizará obras de infraestructuras por más de mil millones de pesos; obras de la cuales ya hay muchas en ejecución en esa provincia y cuyos trabajos se expandirán a todos los municipios y distritos municipales de esa demarcación.

Deligne Ascención dijo que se trabaja en el asfaltado de diversos sectores del municipio cabecera y que está punto de concluirse el puente peatonal y motorizado en la entrada de la comunidad de Semilla, así como la construcción y reconstrucción de calles, aceras y contenes en diversos municipios

Se recuerda que el mandatario, al encabezar el Consejo de Gobierno, el 6 noviembre del 2020, encargó que el Ministerio de Obras Públicas se hiciera cargo de concluir la tan anhelada obra.

Autoridades y Comunitarios locales agradecen entrega de obras

Tanto la gobernadora provincial, Pura Casilla, como el alcalde José Montas elogiaron las virtudes del presidente Luis Abinader y afirmaron que, como hombre de trabajo y de buen temple, se hace acompañar de hombres y mujeres como Deligne Ascención, que ha demostrado ser un súper ministro y que realmente sigue las orientaciones del mandatario

“El señor presidente en noviembre del pasado año prometió que estas obras se terminarían antes de las navidades de este año 2021 y, hoy la estamos inaugurando, eso quiere decir, que el Presidente es un hombre de palabra.

Dijo que estas son de las 20 obras que está inaugurando, el señor presidente, por lo que damos gracias a usted y a las ejecutorias de su gobierno y del señor ministro de Obras Públicas, ya que hoy podemos decir que en San Cristóbal y todo el territorio nacional están cambiando.

“Que bueno, que en una fecha tan importante como lo es el 177 aniversario de nuestra Constitución, hoy podamos presentarle al país y a San Cristóbal, después de más de 10 años de abandono, el trébol de San Cristóbal, rehabilitado, la carretera al vertedero, rehabilitada y otras obras prioritarias para nuestro municipio, gracias la promesa del presidente Luis Abinader y del Ministro de Obras Públicas, que hoy la vemos cumplida” dijo el alcalde Montas

Los trabajos consistieron en limpieza, excavación y construcción de muros de gaviones, cuya finalidad es dar seguridad al talud y evitar derrumbe y erosión de tierra.

Otras labores ejecutadas por el MOPC fueron levantamiento topográfico, limpieza y replanteo, colocación de cajones para el llenado de rocas en el punto de inicio del proyecto, excavación de material.

También construcción de muros de gaviones, relleno detrás de muros de gaviones, excavación para la fundación de los muros de gaviones, nivelación de material, excavación para zapatas de muros, construcción del muro y contrafuertes, relleno compactado detrás del muro y levantamiento topográfico del área general del muro, limpieza con brigada de hombres, prueba de compactación en relleno, asfaltado y señalización.

La inversión en esta obra fue detallada de la siguiente manera: 33 millones de pesos en el ramal (distribuidor de tráfico en el municipio de Cambita), 71 millones en la reconstrucción de las calles que conducen al vertedero y 28 millones en el muro de gaviones y el trébol.

La bendición de la obra estuvo a cargo del Padre Guillermo Sierra de la parroquia Santa Rita.

En la actividad además hicieron acto de presencia Geanilda Vásquez, Ministra de Estado sin Cartera de la Presidencia, Víctor De Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana, los viceministros de Obras Publicas Melito Santana y Nelson Colón Arache, el general Rafael Vásquez Espínola director de la Comisión Militar y Policial del MOPC.

Además, el Alcalde José Montas, el director del Distrito de Hato Dama, Félix Alcántara, los diputados Nelson de la Rosa y Gustavo Salazar, entre otras autoridades.