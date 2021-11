En el 2021 estamos saliendo del bache, el reto es reforzar las políticas que se derivan el paradigma de calidad de vida. (6 noviembre 2021).

Miguel Ceara-Hatton,

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

Consejo de Gobierno del 6 de noviembre 2021. San Cristóbal

1) Se ha registrado un elevado crecimiento del PIB estimulado principalmente por la inversión privada.

a. A septiembre de 2021, el crecimiento acumulado fue de 12.7%.

b. El crecimiento acumulado a septiembre de 2021, implica un crecimiento de 3.6% con respecto

a 2019.

c. Se espera, conservadoramente, que para el año entero el crecimiento económico será de 10%.

Hay proyecciones a octubre que colocan el crecimiento del año por encima del 10%.

d. A junio de 2021, la inversión explicó el 65% del crecimiento y el 95% de esa inversión es

privada.

e. Entre enero y junio de 2021, la inversión privada creció a una tasa 8 veces mayor que entre

2014 y 2020.

f. Por tres trimestres consecutivos (ultimo de 2020 y los dos primeros de 2021), el coeficiente de

inversión (inversión 1 /PIB) se ubicó por encima de 30%.

2) La cantidad de trabajadores ocupados ha aumentado. A octubre de 2021, los trabajadores formales

contratados superan el nivel de empleo de febrero de 2020. De hecho, los trabajadores ocupados

en el sector privado no sólo recuperaron lo perdido en el 2020 sino que compensaron la reducción

del empleo público formal (-22 mil).

A septiembre de 2021, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco

Central, solamente faltaban 10 mil empleos formales e informales para recuperar el empleo total

perdido entre febrero 2020 y septiembre 2021.

3) El déficit público se reducirá de manera significativa

a. Al 29 de octubre había un superávit fiscal de 5.6 mil millones o 0.11% del PIB

b. Se proyecta entre -1% a -2% pero incluso puede terminar el año entre 0% y -1%.

c. Si el déficit público termina en 2021 con -2% del PIB, implica una caída de -75% con respecto al

-7.9% de 2020.

d. Es muy probable que se registre un superávit primario. El saldo primario acumulado a las 43

semanas de 2021 es de RD$130 mil millones, superior al monto de intereses pagados

acumulados durante las primeras 43 semanas de RD$125 mil.

3) Es importante notar que la reducción del déficit público no ha afectado la demanda agregada pues

ha garantizado un crecimiento de la actividad económica de más de dos dígitos y se ha

prácticamente recuperado el nivel de empleo perdido en el 2020, debido a que la inversión y el

consumo privado más que compensaron la reducción del déficit público. De hecho, se pudo evitar

un recalentamiento de la economía.

4) La inflación acumulada a septiembre es 5.9%, el aumento de precios entre septiembre del 2020 y

2021 es 7.53%. Este aumento de precios refleja básicamente circunstancias internacionales como

el aumento de materias primas, de los fletes, el precio del petróleo, el carbón, entre otros. Es

decir, no se trata de un problema de la economía dominicana sino de una situación internacional.

5) Los sectores productivos han respondido: el sector de Hoteles, Bares y Restaurantes creció en

31.8% entre enero y septiembre del 2021, la construcción ha crecido en 30% para el mismo

periodo, las zonas francas en 24.2%, la manufactura local en 11.5%, el comercio en 11.1%, entre

otros sectores.

6) La situación externa es también muy favorable

a) Los ingresos de divisas han aumentado por encima del nivel 2019, aunque también

aumentaron las importaciones.

b) Las reservas internacionales han aumentado y el tipo de cambio se ha revaluado ligeramente,

dado signo de una gran estabilidad.

7) El gran desafío es mejorar los servicios públicos para mejorar el ingreso real de la población.

8) Retomar la ruta del paradigma de calidad de vida, después de superado la crisis de la pandemia