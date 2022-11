EL VENENO DEL OFIDIOS

América Latina, como lo dijera ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Colombiano Gustavo Pietro, el cual afirmaba que este Continente Americano está envenenada desde el mismo momento de la ocupación de América, llevada a cabo por Cristóbal Colón.

No es solo por los estupefacientes que le están haciendo tanto daño al planeta, por su consumo desmedido, sino por un Sistema Imperialista Inquisidor que con expresiones de mentiras la han envenenado.

El problema en República Dominicana, no es cambiar un funcionario en particular con eso no se logra nada, ya que lo que hay que cambiar no es en sí al funcionario sino el sistema imperialista que impera desde hace siglo en toda América y seguirá imperando.

Chú Vásquez en Interior y Policías, fue puesto en ese cargo por el Presidente Luis Abinader y como funcionario público está haciendo lo que debe hacer ya que el mismo fue puesto ahí por el presidente para cumplir una función y la está haciendo. Cambiar a Chú y poner otro funcionario no resolvería nada en concreto, se estaría en lo mismo ya que esto obedece a un sistema imperialista el cual está impuesto en todos los países de América Latina y aquellos gobiernos que no comparten dicha política son acusados de corrupto, criminales, terroristas, narcotraficantes y violadores de los derechos humanos.

Así que el problema no está en Chú Vásquez ni en ningún funcionario, está en el sistema político imperante al cual le sirve. Poner otro funcionario en dicho puesto estaríamos en lo mismo sino se cambia dicho sistema.

Porque el sistema político que impera en América Latinas es ofídico y mientras que el mismo no salga de este sistema estaremos siendo envenenado y sirviéndole por siempre al establishment que es dicho sistema.

Mientras estas naciones de América Latina no salgan del yugo opresor imperialista al que nos tienen sometidos hace siglo, estos países no echaran para lante.

América Latina debe sacudirse, debe luchar y lograr su independencia de este yugo opresor sino siempre seremos víctimas de este sistema, pero este propósito y logro solo es posible con los pueblos en las calles, con sacrificios, pudor y sangre, de lo contrario permaneceremos siendo siempre esclavizados sin derechos.

Cabe señalar que la humanidad viene luchando por zafarse de estas cadenas que la presionan por un sistema inhumano y despiadado que corta la cabeza que no domina para imponer su sistema de explotación y para ellos acuden a calificativos diversos como muy bien lo señalo en este artículo más arriba.

De lo contrario sino tomamos la decisión de enfrentar como se debe este orden que nos impone su exterminio, nos llevara sin lugar a duda a los infiernos de la catacumba por el veneno de los oficios.