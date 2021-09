El Sistema Financiero Dominicano y la Ley del Embudo.

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com)

En los actuales momentos en que nuestro país y el mundo están

siendo afectados drásticamente por la pandemia de la Covid-19,

nuestro Sistema Financiero mantiene una brecha muy desigual entre

la tasa activa y la tasa pasiva de los bancos comerciales y de las

asociaciones de ahorros y préstamos.

La tasa activa es el interés que cobran las instituciones financieras por los préstamos

concedidos, mientras que la pasiva es la que estas pagan a los que poseen cuentas de

ahorros y certificados a plazos fijos.

Consideramos que tanto la Superintendencia de Bancos (SIB) como el Defensor del Pueblo

(DP) deben prestar mucha atención y tomar las medidas correspondientes a lo que está

ocurriendo en estos momentos con todos los bancos comerciales y las asociaciones de

ahorros y préstamos de nuestro país.

¿Cómo es posible que en plena crisis sanitaria, muchos dominicanos ya pensionados,

retirados o cancelados de sus funciones, que abrieron certificados a plazos fijos en esas

instituciones financieras a un 7, 8 y 9 % de interés anual para poder subsistir sus últimos

años y poder así atender a sus problemas de salud, hoy dichas instituciones les reducen el

pago de sus intereses a un 3 y hasta menos de 1% sin previo aviso, pero al mismo tiempo

conceden los préstamos a un 16, 18, 20 y hasta un 24 %? Esto no tiene ningún tipo de

justificación.

Esta acción en vez de incentivar el ahorro lo que hace es castigar a las personas, que con

muchos sacrificios depositan el ahorro del trabajo de toda una vida en esas instituciones

financieras, contribuyendo con el desarrollo y el crecimiento del país. Esto constituye una

sanción en vez de una recompensa a los ahorrantes; un abuso más de los tantos que viene

cometiendo el sistema financiero dominicano y lamentablemente la SIB ni el DP se han

pronunciado al respecto, muy por el contrario, con su silencio sepulcral se hacen cómplices

en grado sumo con esta incalificable injusticia.

Desgraciadamente siempre ha sido así. Estas instituciones financieras actúan tal como lo

expresa el refrán popular sobre la ley del embudo: "lo ancho para ellos y lo estrecho para

uno". Muchas personas con edad muy avanzada han vendido sus viviendas, fincas o solares

y han abierto certificados de ahorros para con los intereses ganados cubrir los gastos de sus

últimos años de vida, dado de que en nuestro país no existe un sistema de seguridad social

que los proteja en su vejez.

Otras medidas abusivas e injustas que vienen cometiendo los bancos comerciales y las

asociaciones de ahorros y préstamos son las siguientes:

1- A los clientes que deciden cancelar sus préstamos antes de su vencimiento, se les

aplica una penalidad.

2- Si se deja de depositar en su cuenta de ahorros, a partir de los seis meses, aunque se

tenga una gran cantidad depositada, se le aplica un cargo de 50 y 100 pesos por cada

mes dejado de depositar.

3- En las cuentas de ahorros en dólares, se le aplica un recargo de 20 dólares por cada

mes dejado de depositar después de los seis meses, lo que no lo generan sus ahorros.

Sin embargo, la institución se beneficia del dinero que los ahorrantes deposita en

ella.

Con este proceder nuestras instituciones financieras hacen suya, aunque no compartimos la

misma, aquella famosa frase de Berthol Brecht: "Robar un banco es un delito, pero más

delito es fundarlo".

Por último, en la próxima reforma fiscal, este es un tema que debe ser colocado en primer

orden para corregir estas distorsiones. Sugerimos que a las personas envejecientes que

tengan certificados de ahorros hasta un límite establecido, sean exoneradas del pago del10

% de impuestos que se aplica a los intereses recibidos por dichos certificados, pues no es

justo que además de la baja tasa de interés que reciben, se les aplique dicho impuesto a

todos por igual.

El autor es Contador Público Autorizado.

Máster en Relaciones Internacionales

Ex diputado al Congreso Nacional y

Ex miembro de la Cámara de Cuentas de la República.