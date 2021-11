EL PUN JURAMENTA NUEVO COMITÉ PROVINCIAL SC

El presidente del PUN, Pedro Corporán, juramentó el nuevo Comité Provincial

de San Cristóbal, el pasado domingo, en un concurrido acto político, celebrado

en el histórico hotel que lleva el nombre de esa provincia.

Un dato a destacar es que el nuevo presidente del Partido de Unidad Nacional

en esa provincia, es el reconocido ex campeón mundial de karate, Danis

Vizcaíno Romero, quien dijo a la prensa que ese partido quedó en el tercer lugar

en San Cristóbal en las elecciones del 2020.

“En el 2020 inició una nueva era política en San Cristóbal y el país, en las

próximas elecciones nadie impedirá que el PUN se convierta en un partido

mayoritario y obtenga una tremenda cuota de poder y cuidado si llega a la

presidencia de la república”, dijo Vizcaíno.

Por su parte, el líder del PUN, Pedro Corporán, dijo que las riquezas ecológicas,

hidrográficas y minerales de la provincia de San Cristóbal, siguen siendo

destruidas sin ningún criterio de renovación y preservación, por mafias que

aportan grandes capitales a los candidatos de los partidos mayoritarios en las

elecciones.

Asimismo, Corporán expuso en conferencia dictada en el evento, que en la

República Dominicana no hay razón para que exista la miseria, porque es un

país inmensamente rico, pero inmisericordemente depredado por as élites de

poder que han controlado al Estado y en alianza con grandes empresarios.

“En la nación dominicana no hay solución sin revolución, lo que no significa

necesariamente uso de la violencia, sino que el pueblo se una y ejerza con

conciencia sus derechos ciudadanos para reformar al estado y la sociedad”,

expuso con energía el presidente del PUN.