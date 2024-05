POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata

Qué pena caramba que la oposición política en vez de estar haciendo

propuestas viables de solución a los problemas del país se estén dedicando a

querer presentar sin prueba alguna al presidente Luis Abinader como un

hombre corrupto.

El tubo de ensayo de un dirigente de oposición de que el presidente Luis

Abinader tiene colocados supuestamente más de 70 millones de dólares en

“paraísos fiscales” no es más que eso, un ensayo sin asidero legal con el

marcado interés de hacerle daño al mandatario

El propio presidente Luis Abinader ha calificado de una infamia las

supuestas publicaciones de un dirigente político de la oposición de que

supuestamente tiene colocados en bancos extranjeros más de 70 millones de

dólares.

“Tenemos mucho tiempo en la política, sabemos cómo es la política,

pero cuando hay tanta infamia y los asesores te dicen no respondas, pero llegar

uno a tener que responder por el honor y contra la mentira de gente que no

tiene la más mínima moral para acusar a nadie”.

Abinader fue preguntado sobre lo expresado por el dirigente de la

Fuerza del Pueblo y expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto

Rosario, en sus redes sociales, de que el mandatario supuestamente tiene más

de 70 millones de dólares colocados en paraísos fiscales.

“Yo les digo a ese vocero que si encuentran todo ese dinero a nombre

de Luis Abinader, en Panamá o en cualquier otro lugar, yo se los voy a

transferir a la Fundación Global, para que lo tengan en sus cuentas, que creo

los necesitan para algunos pagos”, agregó Abinader.

Ese señor, si Roberto Rosario debe entender que el presidente Luis

Abinader no cabe en ese saco.

Hay que ser muy cara dura, un torpe políticamente para salir,

precisamente en estos momentos con “disparatada” como esa para dañar la

imagen pública del candidato presidencial que cuenta con el respaldo de la

inmensa mayoría.