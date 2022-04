EL PLD que no es

Hay mucha gente, adentro y afuera, que pregunta: ¿Cuándo será que el PLD se va a sacudir del danilismo, que lo tiene hundido? ¿Cómo es posible que el enmudecido Danilo Medina siga inventando cosas por su cuenta? ¿Dónde están sus otras figuras notables, que no dan un paso al frente por la renovación? ¿Por qué todos han asumido como propios los estigmas que legaron sus veinte años de gobierno? ¿Cómo es posible que todos se hayan olvidado del pensamiento boschista? (Pero quienes preguntan eso no se han dado cuenta de que la directiva de ese partido ya no es tal, sino una simple asociación de grandes capitalistas al vapor).