El Pacha sale defensa de Sammy Sosa y pide Abinader no tocar al emblemático pelotero

Por José Zabala

Santo Domingo- El controversial comunicador Frederick Martínez El Pacha, hizo un llamado de atención al presidente Luis Abinader cuestionando la justicia independiente que promueve el presidente dominicano. “Señor Presidente de la República, Luís Rodolfo Abinader, esa vaina de justicia independiente es un embuste, van a seguir; saquen de esa vaina a Sammy Sosa para que no nos jodamos todos, que Sammy no es de ahí. Si Sammy Sosa cae preso y está metido en esta vaina, se jodió el béisbol, se jodió la pelota, se jodió República Dominicana y nos jodimos todos”, dijo El Pacha.

Cabe destacar que luego de meses de espera, Sammy Sosa, uno de los ex peloteros dominicanos más populares de la historia, se presentó formalmente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de la República Dominicana (PEPCA) para dar declaraciones sobre supuestos vínculos suyos y de uno de sus hermanos con compañías que están siendo investigadas en uno de los entramados de corrupción más grandes en la historia dominicana.

Durante el mes de diciembre de 2020, el PEPCA introdujo solicitudes de medidas de coerción contra varios exfuncionarios. Entre la documentación que acompañó dichas solicitudes, existen autorizaciones a Sosa y a su hermano para que éste, alegadamente, gestionará un préstamo o una línea de crédito de diez millones dólares ante un banco dominicano.

“Presidente Luis Abinader, los símbolos no se tocan, hay que cuidar al destacado ex pelotero Sammy Sosa un orgullo dominicano”, dijo Frederick Matinez en su mensaje semana “Así piensa El Pacha”, en su espacio Pégate y Gana con El Pacha.

“Si Sammy Sosa cae preso, se jodió el béisbol, dañaría la imagen del pelotero más importante de las últimas cuatro décadas en la historia del béisbol. Si Sammy Sosa sale en esa vaina disque de pulpo, de acusado y preso, esto se jodió, estamos en las finales. Un hombre que su dinero lo ganó sudado, dando batazos, en la historia del béisbol junto a Mark McGwire estamos hablando del latino más importante en la historia del béisbol; revivió el béisbol”, agregó Martínez.

“Eso es como que a mí me cuestionen y digan, Pachá, porque yo gané dinero en Estados Unidos, yo gané 5 millones de dólares entrando a Univisión, y tengo mi dinero, y que ahora digan que el Pachá aparece en el narcotráfico, no. Yo lo que he estado toda mi vida hablando por un micrófono. Sammy Sosa, si usted cae preso yo agarró una pistola y me tiro un tiro y salgo de esta vaina; si Sammy Sosa está metido en un lavado de pulpo, yo me tiro por el puente Duarte. Porque la vida ya no tiene sentido. A Sammy Sosa le dieron 3 millones de dólares solamente por ir a firmar autógrafos y llegar a Japón por tres horas, a Sammy Sosa le dieron 14 millones de dólares solamente para hacer la campaña de Pepsi; el árbol de navidad lo encendían en la Casa Blanca con la presencia de ese morenito de San Pedro. Sammy Sosa es el pelotero más importante latinoamericano, y el más conocido en el mundo”, siguió diciendo en su alocución sabatina.

“¿Señores, ustedes saben la dimensión de Sammy Sosa, la connotación internacional que tiene Sammy Sosa? Tumben eso de Sammy Sosa, suelten esa vaina, evítese problemas, Sammy no es de ahí. Sammy Sosa viene siendo socio de Donald Trump, de bienes raíces, de inversiones en Panamá, de vender petróleo, Sammy no es ningún pendejo para caer en una línea de crédito, eso es una locura. Suelten esa vaina para que no nos jodamos todos, porque aquí se inventa mucho, aquí se jode mucho; ¿ustedes saben lo que es Sammy Sosa?”

“Sammy Sosa terminó el béisbol y se convirtió en una de las celebridades más importantes del mundo, en primera fila en los Grammys, este país no sabe lo que es Sammy Sosa. ¡Tú sabes lo que es ver a Sammy Sosa con un abogado! a mi se me salieron las lágrimas, exponiéndose así, en su propio país, coño pero qué cojones, que abuso, que irrespeto a una celebridad de la dimensión de Sammy Sosa. Eso era para que Sammy entrara por detrás y la jueza, y el Ministerio Público le hicieran una invitación a las 10 de la noche y le digan, Sammy te vamos a esperar en una casa, mira Sammy, hay una vaina aquí que dice, que tú hiciste una línea de crédito o una oficina que tu tienes, ¿que hay de cierto? Y quizás hizo un favor y firmó. ¿Tú sabes las firmas que yo he hecho en mi vida? Yo he firmado muchísimas vainas, hasta el carro he tenido que pagar, y gente que decía, el Pachá se hace responsable. Pero, ¿Sammy Sosa? Señores, hay que tener la cabeza bien ubicada”.

“Sammy Sosa salió del Ministerio Público y esa vaina anduvo el mundo entero, un pelotero que ganó sobre los 80 millones de dólares, que el presidente de los Estados Unidos George W. Bush le preguntaron en campaña de que tu te arrepientes y dijo, yo me arrepiento de haber cambiado a Sammy Sosa de los Ranger de Texas a Chicago; él era el dueño de Texas, ¿tú ves por qué Sammy no va a San Pedro? Él tiene razón; si en tu propio país te matan vete a Panamá a invertir, vete de aquí. El gobierno debió manejar eso. Presidente, con el respeto que usted me merece, debieron manejar eso, perdóneme, con el mayor respeto presidente, pero saquen eso de ahí. ¿Ustedes se acuerdan de Michael Jackson con la vaina de los niños verdad? suelten eso. Una vez quisieron inventar con Juan Marichal que era ministro de deporte, no, no, no lo toquen. Pedro Guerrero, no, no, no inventen con eso. Johnny Ventura en el Ayuntamiento, no, no, son figuras que son marcas”.

“Hubo un lío con Chilote llenas en las Águilas de Santiago, que hubo un tumbé de un dinero, no, no, no se puede hablar de eso; ¿Chilote llenas, una eminencia? Dejen eso así, las celebridades hay que cuidarlas y protegerlas. ¿Sammy Sosa? Hay que estar vivo para ver cosas, y cuando viene a ver hasta lo esposan y le meten 3 meses de coerción dizque mientras investigamos. Al dominicano más grande de la historia, oye, Japón, los gringos lo invitaban a la Casa Blanca como 14 veces, cada vez que querían, Donald Trump vino aquí a la boda. Llegó el momento Luís Abinader que usted diga, tengo que resolver, porque hay que tener cojones también, hay momentos que hay que actuar”.

“Sammy muévete rápido que te quieren joder, ya tú tienes un aviso, ya tu fuiste a la Fiscalía, ya te investigaron cuatro horas, la señal te la dieron. Aguanta la champaña, la buena vida, porque ya hay una señal, te van a joder. No fue a un ratón que llamaron, fue al pelotero más grande que ha dado este país. Ahí está Cano, Albert Pujols, Bonny Castillo, el Gallo Batista, David Ortiz, Bladimir Guerrero, Pedro Martínez, no, no. Estamos hablando de Sammy Sosa, el más grande de todos. Suelten esa vaina para que no nos jodamos todos”.

“Sammy tiene para darle a los del lavado de la vaina esa del pulpo 70 millones. Eso es lo que Sammy más dinero tiene, y un dinero limpio. Presidente, llegó el momento de que usted actúe, coja el teléfono y llame, suelten eso. Las imágenes y las marcas se protegen y se cuidan. Yo les mencioné tres nombres, Juan Marichal, Johnny Ventura, Pedro Guerrero y Sammy Sosa”, finalizó diciendo El Pacha.