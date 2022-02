EL LIBRE COMERCIO: FRAUDE TOTAL. **

Desde mucho tiempo se ha dicho que el libre comercio es bueno para los grandes y poderosos y perjudicial para las naciones pobres, de hecho históricamente hablando desde la forma como la liga hanseática destruía la industria naciente de Inglaterra, pero estos fueron capaces de tomar medidas para evitar que esto ocurriera.

Y así históricamente hemos visto aunque el libre comercio es de manufactura ideología británica, se ha pretendido imponer hasta ahora con la finalidad de que se habrán todas las fronteras de tipo legal y de tipo económico en cada nación más débil, y obviamente hay una diferencia sustancial entre una nación que tiene todos los aparatos productivos de grandes tecnologías, que puedas enfrentar una nación que no tenga casi nada, que sean quizás productores de alimentos o algo por el estilo.

De hecho históricamente hablando por ejemplo el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos fue una nación que se fundó en contra del libre comercio, y porque digo en contra del libre comercio, porque precisamente uno de sus padres fundadores y colaborador muy cercano de George Washington; Alexander Hamilton hizo varios documentos para señalar el rumbo que debería acabar Estados Unidos inmediatamente.

Su enfrentamiento con el Imperialismo Británico de esos tiempos, en la cual ya los británicos prohibían de que se hiciera un alfiler en estas colonias, provocó y que se colapsó con el intento de poner un puesto hasta en los precios del Té. Alexander Hamilton había vislumbrado todas estas perspectivas, y en un libro que se llama: ´´Informe sobre la Manufactura¨¨., él atacaba el liberalismo británico, porque sería perjudicial para su nación ya que le impediría lograr su desarrollo.

Por tanto, este informe sobre la manufactura es un tratado, primero que ataca el liberalismo económico especialmente esa doctrina del libre comercio y, segundo establece ciertas pautas para lo que debería ser el progreso de la naciente república de los Estados Unidos.

Es la primera república, además que nace en el mundo. Y en esta situación observamos, como al cabo, digamos a pesar de que no resolvieron el tema de la esclavitud cuando se estableció la independencia en los Estados Unidos, en la declaración de la independencia, se dejó pendiente ese punto, pero a pesar de eso y después que vino la guerra civil norteamericana, en que fue incentivada por la fuerza británica, para destruir esa naciente república. Sin embargo, cuando se llegaba, estamos hablando de 1860, una fecha para observar, ya Estados Unidos se había convertido en la primera potencia del mundo, por su capacidad de producción, por su capacidad de desarrollar su infraestructura física y sobre todo porque seguía una pauta contraria al libre comercio, más bien se preocupaba por dar créditos a sus pequeños empresarios, por dar facilidades para que llegaran otros especialistas en diferentes ramas y sobre todo el desarrollo pro juntos con el caso del algodón en los Estados Unidos, con invento de máquinas, etc.

Además la infraestructura, como trabajaban en una serie de elementos básicos que le permitió pues dar este salto en convertirse en la primera potencia del mundo. Pero no es solamente la única experiencia histórica, por ejemplo, tenemos el caso de Alemania. Alemania, hay un economista de nombre Federico List, que él establece, primero, que fue deportado a los Estados Unidos, y él dijo que nunca había recibido tantas lección de lo que es una economía, con la experiencia viva en lo que cómo progresaba el desarrollo de los Estados Unidos, de hecho, Federico List, regreso a Alemania, y organizo lo que se llama el solferino, (la unión aduanera), porque en ese tiempo Alemania tenia diferentes ciudades-estados, pero no tenía una unidad y ese solferino le dio las bases para establecer aranceles comunes, que permitía poder desarrollar sus capacidades productivas, y de hecho una experiencia muy negativa sobre el libre comercio que se querían imponer; fue el mismo Napoleón. Napoleón, en Francia, él decía: ¿Qué cómo era posible, que en veinte años con el libre comercio, todo lo que se hice en veinte años se destruye inmediatamente?

Entonces, esas eran condiciones, pero cada cual propugnaba por cierto tipos de proteccionismo, y este proteccionismo fue válido para la que hoy se llaman naciones industrializadas, pues lograran el nivel, que se le llama también del primer mundo, este es el caso también de Estados Unidos, sea el caso de la misma Inglaterra, que a pesar de que proporcionaban el libre comercio para otros, ellos si trataban de protegerse; el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Portugal, inclusive la misma Rusia, y el caso específico también fuera de esa zona, como es el caso del Japón; cuando los colaboradores de los seguidores de Alexander Hamilton, Henry Carey; llego a Japón lo que se llamó la Revolución Meihin, planteo la necesidad de entrar con este programa de cambio que al cabo de dos generaciones hizo que Japón se volviera un país en desarrollo industrial.

Por ejemplo, en Japón en ese tiempo solamente se exportaba el hilo de ceda, buzan de ceda y el Té. Sin embargo, después de ese cambio, de esta época, al cabo de dos generaciones ya Japón se caracteriza por ser un país que empieza a fabricar muchas cosas aun sin tener muchas materias primas, inclusive eso hecha por tierra la famosa división del trabajo de David Ricardo, para establecer especialidades, simplemente demostró que Japón con la tecnología, con el desarrollo de estas capacidades creativas del individuos podía lograr avanzar.

Esta experiencia ha sido repetitiva, como digo a todas esas naciones del primer mundo que llamamos hoy; inclusive el caso de la China ahora. El caso de la China, también ha seguido una política bastante proteccionista en su primera etapa por lo menos, porque ya una vez la teoría dice que una vez que tu estas fuertemente preparado y puede competir, puedes abrir tus fronteras y eso es lo lógico que deberían hacer todas las naciones.

China, al cabo de cuarenta años de muchas desgracias sociales y personales, tomo un rumbo muy hamiltuniano en el sentido de invertir en la actividad de infraestructura, en la actividad de producción, que permitió ahora que tener, que como ellos pudieron haber sacado 850 millones de personas de la pobreza, y precisamente en estos tiempos ya van a acabar con esto.

Sin embargo, el libre comercio se ha pretendido imponer en el resto de las naciones; por ejemplo, en el caso de Iberoamérica; tenemos el caso de las iniciativas de las Américas, de George Busch, padre, que impulsaba de que una gran zona de Libre Comercio, pero sin embargo, para imponerse en esta gran zona de Libre Comercio, se acordaron una series de acuerdos que llamaron acuerdos marco para obligar a cada una de las naciones estar dispuestas abrir de una vez y por todas sus despensas legales, arancelarias y de todo tipo para poder entrar a este mundo que llamaban competitivos de la Globalización. Como si la Globalización fuera distinto y siempre ha habido el comercio internacional entre todas las naciones, sin embargo, ahora se le dio cierto carácter para ser que todo el mundo se abriera.

De hecho, este fenómeno provoco que gran parte de las industrias de países del Continente colapsaran por la apertura de las importaciones y prácticamente quedaran solamente destinadas a producir materias primas.

Entonces, observamos claramente esta hipótesis de que el Libre Comercio no ha desarrollado a ninguna nación, se confirma porque las otras naciones que son hoy considerados grandes aplicaron política proteccionistas, sin embargo, ahora han impuesto el Libre Comercio, que no hay una sola nación, quisieron establecer por ejemplo en América, el modelo Chileno, el modelo Mexicano; el modelo Chileno inclusive si lo comparamos solamente con lo que hicieron la isla de Taiwán, en este largo lapso de casi cincuenta años, pues Chile sigue siendo un importador de materias primas, sin embargo, Taiwán, por decir solamente a modo de comparación exporta bienes de capitales, exporta suma industrial, etc.

Por ellos, podemos darnos cuenta que el Libre Comercio no ha contribuido prácticamente con ningún desarrollo de las naciones emergentes para que hoy se pudieran llamar desarrolladas.

Las naciones de los llamados países del primer mundo, no se hubieran desarrollado sin medidas proteccionistas. El libre comercio como teoría, solo sirvió, como decía Carla Hills, Secretaria de Comercio del gobierno de George Busch para, ´´usar el libre comercio como, ´´una pata de cabra´´, para romper las barreras y colocar nuestros productos, en cada nación´´. Solo pasemos una revisión de lo que hoy ocurre y caeremos en cuenta lo que ha pasado y pasa.

**Fuentes: Internet. Video: Jorge Luis Meléndez Cárdenas.