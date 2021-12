Cuando se secan las flores en el jardín de la democracia, porque el cielo le niega el rocío, muere la belleza del jardín, porque así es la mal llamada democracia. El rocío para el jardín es como la libertad de expresión y del pensamiento, si este es reprimido no hay libertad para expresarse, cuando es ahogada la voz por el silencio surge la tiranía, y mueren los derechos de los pueblos y perece la democracia.

Una democracia no puede ser atropellante porque pierde su esencia y no hay libertad de expresión cuando la prensa escrita, radial, televisiva, y de los medios como el internet, son servirle al gobierno, no se dan cuenta de que están contribuyendo a la muerte de la libertad de expresión y del pensamiento, que es un derecho inalienable que tienen los pueblos y un precepto que es un deber a revelarse ante la opresión y la tiranía cuando le son inculcado su derecho de expresarse, solamente le queda el camino de la rebelión.

Pues quien escribe lleva 25 años como colaborador de ese prestigioso periódico primicias digital que es uno de los medios escritos que brinda más libertad para expresarse.

Sin lugar a dudas que el director de ese medio de prensa el señor Alex Jiménez, debe estar consciente con lo que estoy escribiendo, y quien escribe como también Enrique Sánchez somos los dos articulistas más leídos de ese periódico primicias digital entre los colaboradores que escribimos en ese periódico, donde escriben prestigiosas plumas de la intelectualidad dominicana, que ponen a ese periódico en un sitial muy especial convirtiéndose en un medio de cultura literaria que encierran los artículos que son publicado en ese medio.

Cabe señalar que ha este medio el pueblo tienen que prestarle mucha atención por el contenido de sus publicaciones, porque no todos los medios de este país tienen la responsabilidad que este mismo tiene y todo esto se debe a su director Alex Jiménez que cuida con esmero el jardín donde florece la letra y el pensamiento de aquellos que defendemos como un faro de luz los derechos que tienen los pueblos de expresarse y repito que Alex Jiménez es el rocío que le da vida a ese jardín para que la libertad de este país no perezca.