El ideólogo Lincoln

Me asombra descubrir que el primer ideólogo anticomunista norteamericano fue “San” Abraham Lincoln: “No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo al que lo contrata. No se puede promover la felicidad del hombre incitando al odio de clases. No se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas. No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellas lo que ellas pueden y deben hacer por sí mismas”.