Por: Pedro Julio Abreu Columna

Cuando Juan Pablo Duarte, viajo a España, a Estudiar, no hay una fecha

exacta, como la de su llegada a Providence Estados Unidos, El 2 de

Julio de 1829. Pero después de llegar a Santo Domingo, Duarte

entendió que la Parte Española de la Isla de Santo Domingo, no debía

seguir Gobernada por los Haitianos , que no se debía seguir siendo

Invadido por los Haitianos. Que el Territorio, no debía seguir siendo

Ocupado por los Haitianos. Y Concientizo a los Nacionales de la Parte

Española de la Isla.

Esto años más, tarde dio su fruto, con la Independencia de la Parte

Española el 27 de Febrero del año 1844. Donde un Grupo Grande de

Nacionales de la Isla, llamados ahora Dominicanos, se Convirtieron en

Héroes, por su Independencia.

Los más destacados se encuentran Hoy, en el Altar de la Patria, Juan Pablo

Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramon Matías Mella. Por ser lo

más Destacados de la Lucha de Independencia. Otros que jugaron un

Papel Estelar, en el proceso de Independencia están en El Panteón

Nacional, como: Concepción Bona, María Trinidad Sánchez, Emilio

Prud'Homme, y El General Pedro Santana.

En el Panteón Nacional, que fue construido por Rafael Leónidas Trujillo,

para que descansaran los restos de Grandes Héroes y Personalidades de la

Republica Dominicana, están enterrados, muchos más Dominicanos entre

los que podemos destacar: Gregorio Luperón, Eugenio María de Hostos,

Salome Ureña, Pedro Henríquez Ureña, Santiago Rodríguez, y José

Núñez de Cáceres. Aunque estos pertenecen a otros eventos históricos o de

la Literatura del Santo Domingo Español o la Nueva Republica

Dominicana.

Pedro Santana, en el Panteón Nacional, llevar a Pedro Santana, al Panteón

Nacional, era una osadía dijo El Presidente Joaquín Balaguer. Pero lo

que hacia merecedor de estar en el Panteón Nacional, a Pedro Santana.

“Era que Pedro Santana, nos mantuvo a Salvo, a los Dominicanos, Libre de

la Única y Verdadera Amenaza, que tenia La Republica Dominicana. Que

es Haití” dice el Presidente Joaquín Balaguer, en un discurso, el día que

lleva a Pedro Santana al Panteón Nacional.

Si analizamos los acontecimientos históricos, nos damos cuenta que el

Doctor Balaguer, tenia razón, pue s Pedro Santana, fue la Espada más Alta

y la más efectiva en la Guerra de Independencia. Lo que le hizo ser

merecedor de Convertirse en el Primer Presidente de la Republica

Dominicana (The Number One)( The First President of the Dominican

Republic). Esto lo confirmo los 12 años de Guerra y de combates que

tuvo que Librar el Propio Pedro Santana y el Pueblo Dominicano, luego de

Proclamar la Independencia el 27 de Febrero de 1844.

Podemos mencionar las Batallas: Batalla del 19 de Marzo, Batalla del 30

de Marzo, Batalla de las Carreras, Batalla del Memiso, Batalla Fuente

del Rodeo (13 de marzo de 1844), Batalla de Santomé, La Batalla del 24

de enero de 1856 en Sabana Larga, Dajabón.

12 años de Guerra y Combates, para lograr que los haitianos desistieran

de intentar ocupar de nuevo el Territorio Dominicano.

En su discurso Joaquín Balaguer, manifiesta: “que aunque la Mayoria de

los Dominicanos no vio con agrado la Anexión a España, de la Republica

Dominicana. Lo defiende y lo justifica, en su discurso, diciendo que

Pedro Santana, lo hizo para mantener a la Republica Dominicana de la

Posibilidad de caer de Nuevo en manos de los Haitianos.

Pero con el paso del Tiempo los Haitianos vuelven a ocupar parte del

Territorio Dominicano, es por eso que en el año 1929, durante el

Gobierno del Presidente Horacio Vásquez, la Republica Dominicana, es

obligada a entregar parte del territorio, basado en lo planteado de las

Grandes Naciones de que en los Territorios Dominicanos: Capotillo, San

Rafael de la Angostura, Hincha (donde nació el general Pedro Santana),

Las Caobas, San Miguel de la Atalaya, Pueblos Fronterizos con Haití,

Habían más Haitianos Viviendo que Dominicanos, y por eso había que

darle esos territorios a Haití aunque eran Territorios Dominicanos y así

ocurrió perdiendo El país esos Pueblos y Territorios.

Es por eso que en el año 1937, el Presidente Dominicano, Rafael Leónidas

Trujillo Molina, decide que el Territorio Dominicano, no se debía seguir

perdiendo, ya que tres años antes lo habían hecho reconocer y firmar la

nueva frontera, sin los territorios Dominicanos: Capotillo, San Rafael de

la Angostura, Hincha (donde nació el general Pedro Santana), Las Caobas,

San Miguel de la Atalaya, en el año 1933.

Hay que decir que se observa: Como el Estado Dominicano, por mas de

un siglo, décadas y años, ha gastado Miles de Millones de Pesos

Dominicanos, y se puede decir miles millones de dólares, durante este

periodo de tiempo antes mencionado, en la Educación, a través de las

Escuelas, e Institutos, enseñándole a los Niños y Adultos, que la

República Dominicana, es un País Independiente, que los padres de la

Patria, Son: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramon

Matías Mella. Las Escuela e Instituciones Dominicanas están enseñando,

todos los días, todos los meses, todos los años , todas las décadas y por

mas de un siglo, el esfuerzo, el sacrificio de Cientos de Miles y Millones

de Dominicanos, para evitar la Invasión Haitiana.

Los hechos antes Mencionados sobre la Independencia Dominicana, ( 27

de Febrero 1844), los 12 Años de Guerra y Combates de los Dominicanos

con Haití (1844-1856), la Perdida del Territorio Dominicano , en la Época

de Horacio Vásquez (1929) y la Era de Trujillo (1937). Se enseñan en

Escuelas, Liceos, Politécnicos, Colegios, Institutos y Universidades

Dominicanas, A: Cada Hora, cada Dia, cada Semana, cada Mes, cada

Trimestre, cada Cuatrimestre, cada Semestre, cada Año, cada Década, cada

Siglo, se le ha estado repitiendo a los Dominicanos en las Aulas a Niños y

Adultos.

Pero cuando usted Sale a las calles de Republica Dominicana, pareciera

que la Lucha de los Padres de la Patria, la Lucha de los Cientos de Miles de

Dominicanos que Combatieron, por un país Independiente y los Miles de

Millones de Pesos y de Dólares que se han Invertido en la Educación, en la

enseñanza, han sido en vano, al igual que mas de un siglo de Enseñanza

han sido en vano, han sido perdido. Estamos invadido de nuevo, en las

calles, Pueblos, Campos y Ciudades de la Republica Dominicana por los

Haitianos.

Seria importante que pongamos en Alto la Patria, no se puede permitir que

La lucha de los Héroes Dominicanos y de los Dominicanos de Buena

Voluntad , al Igual que la gran Inversión de Miles Millones de Pesos y

Dólares que se ha hecho Perezca, Por el Bien de la Presente y Futura

Generaciones.

Las Instituciones que están llamadas actuar que Resuelvan, porque no se

puede permitir que porque unos cuantos Dominicanos quieran llenarse de

manera individual los Bolsillos, el Pueblo Dominicano y los demás

Dominicanos, perdamos otro Pedazo o porción del Territorio Nacional y

hasta la Soberanía Nacional, producto de la Invasión Pacífica, a que hemos

sido sometido.

Lo de la Capital y Santiago, es extraordinario, es tremendo y Grandioso,

nos recuerda cuando en la Antigua Troya, le regalaron un Caballo Gigante

de Madera, y el Caballo estaba lleno de Guardias Enemigos y cuando se

Inicio el Conflicto Bélico, ya la Ciudad Tenia una Cantidad de enemigos

dentro de la otra ciudad que fueron lo que abrieron la Puerta de la Ciudad,

para que entrara el Ejercito Enemigo, que termino venciendo porque lo

tenían Invadido desde antes del Combate.

El Altar de la Patria, y la Patria Dominicana debe ser preservada y

Visitada.