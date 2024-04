El 55.8% de los dominicanos se inclina por el PRM, según una encuesta de la firma CIES INTERNATIONAL

Santo Domingo, 17 de Abril de 2024. Una segunda encuesta en lo que va del año 2024 entre el 12 al 14 de abril pasado por la firma CIES INTERNATIONAL indica que el 55.8% de los dominicanos se inclina por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) como primera fuerza política de su preferencia, seguido por la Fuerza del Pueblo (FP), con un 24.6%, y por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 12.1% de simpatía. El trabajo está compuesto por dos muestras independientes; una a nivel nacional de 1200 entrevistas representativa para todo el territorio nacional; y otra segunda muestra de 480, representativa para el Distrito Nacional.

El sondeo refleja también que, si las elecciones generales se celebrasen hoy, Luis Abinader aglutinaría el 55.6% de las preferencias de los encuestados, mientras que Leonel Fernández tendría el apoyo del 25% y Abel Martínez del 15.2%.

“Las encuestas son fotografías del momento no predicciones del futuro. Sin embargo, la ventaja del actual mandatario es cómoda y no se vislumbra ningún cambio que pueda variar este escenario por ahora. Pero la gran batalla se está librando aquí por la candidatura al Senado en el Distrito Nacional, donde los candidatos del PRM y de la FP presentan casi un empate técnico” destacó experto Andy Abreu.

CIES INTERNACIONAL nació en 1990, Miami Florida. Desde entonces, la organización ha realizado encuestas confidenciales para políticos y empresarios de EE. UU. y el Caribe. Su presidente, Andy Abreu, es un experto en encuestas de Opinión Pública con más de 35 años en el mercado, mayormente a nivel confidencial. Trabajo por 12 años consecutivos para Hamilton & Staff durante el contrato con el diario HOY. Andy Abreu tiene un MBA/MKT en University of Phoenix, Arizona y un PhD en IT/MGT en Capella University. Cursó cuatro años de Sociología en la UNPHU en la década de los 70.