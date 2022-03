Economista Miguel Collado urge retomar discusión de Pacto Fiscal ante lo onerosa de la actual carga impositiva

SANTO DOMINGO – El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas

Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, planteó la urgencia y necesidad de que en la

República Dominicana se lleve a cabo un “Pacto Fiscal”, ya que resulta muy onerosa la actual

carga impositiva del país.

Consideró lamentable que cada vez que se toca este tema, el mismo es dejado de lado, pero

entiende que urge tomar decisiones valientes en ese sentido, por lo que cree llegado el

momento para que el “Pacto Fiscal” sea una realidad.

“Porque entendemos que no solamente en cumplimiento de la ley debería de llevarse a cabo

el pacto fiscal, sino por las mismas necesidades que tiene el país de su cumplimiento, de su

implementación”, expresó el economista Miguel Collado Di Franco al ser entrevistado por

Manuel Jiménez y Yulibelis Walderpool en el programa Propuesta de la Noche que se produce

por Digital 15 del Grupo Telemicro.

Consideró que el “Pacto Fiscal” conlleva una Ley de Responsabilidad Fiscal, calificado por el

economista Miguel Collado como “un elemento importante que ha sido dejado la mayoría de

las veces que se menciona este tema a un lado, no se trata mucho”.

“Pero necesitamos en el país, las reglas fiscales que debería tener una ley de responsabilidad

fiscal para tener mayor control en el presupuesto y que esto se le reflejaría en el

endeudamiento público, con reglas específicas de déficit fiscales y de endeudamiento público,

son necesarias”, expresó.

Favorece nueva Ley de Hidrocarburos.- Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo del Centro

Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, calificó

como positiva la introducción en el Congreso Nacional del anteproyecto de Ley de Reforma a la

Ley 112-01 de Hidrocarburos.

“Yo creo que ahora mismo hay una oportunidad, por ejemplo, con la ley de hidrocarburos si se

diseña de una forma que oportunamente pueda incidir en la estructura del mercado de los

hidrocarburos en el país”, dijo.

Consideró que esto no se reflejará solamente en esta coyuntura, sino que posteriormente,

independientemente de las condiciones que tengamos en el futuro, desde el mercado de

hidrocarburos, se beneficie a los consumidores dominicanos.