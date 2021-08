Economista asegura fideicomisos suponen falta de transparencia en el gobierno

Apolinar Veloz declaró que las alianzas público privadas han

fracasado en todos los países donde han sido implementadas

El economista Apolinar Veloz expresó su preocupación ante lo que

considera una falta de transparencia en el gobierno del presidente Luis

Abinader, a causa de algunas de las decisiones tomadas por el

mandatario durante su primer año de gestión.

Entre las primeras medidas que adoptó tras asumir su mandato estuvo

la de colocar su patrimonio en un fideicomiso. Posteriormente,

mediante el decreto 499-21 creó otro fideicomiso que sería alimentado

por los fondos que sean recaudados de los expedientes de corrupción,

en el caso de que haya alguna recuperación de los bienes robados al

Estado.

Estos recursos serán utilizados por 20 años y, luego, se devolverán al

gobierno quien finalmente podrá hacer uso del monto recaudado.

Una de las principales características de los fideicomisos es la

privacidad que otorga a los activos de quien decida utilizarlos, puesto

que los únicos que tienen posibilidad de conocerlos son el dueño

(fideicomisario) y el fideicomitente.

En este caso, el gobierno desempeña ambos papeles, por lo que la

población no tendría conocimiento de la cantidad de bienes

recuperados por los casos de corrupción cometidos.

Veloz, quien fue Gerente del Banco Central, consideró que estas

medidas no son consistentes con la institucionalización de la sociedad

dominicana.

“Eso envía una señal muy preocupante desde el punto de vista de la

institucionalidad en el sentido de que si el presidente había prometido

cambios y el cambio era fundamentalmente la transparencia, esos dos

elementos me conducen a pensar que lejos de ser transparente van a

ser opacos”, señaló en una entrevista para el programa «Revista

Dominical Dejando Huellas», transmitido por CDNRadio y producido

por Onorio Montás.

A su vez, declaró que la promesa del presidente Abinader de dotar al

país de una economía y sociedad funcional no es lo que se está

viendo en la actualidad.

En este sentido, condenó el hecho de que las inversiones del

gobierno, que tradicionalmente han estado a cargo del Ministerio de

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), que cuenta con el

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ahora pase a manos de

las asociaciones privadas a través de las alianzas público privada

(APP) y los fideicomisos impulsados por el mandatario.

El doctor Apolinar Veloz, desde su experiencia como funcionario de

Organismos Internacionales, no aconseja las asociaciones o alianzas

público privadas puesto que han fracasado en cada país donde se han

puesto en práctica.

“Nos han vendido que esa es la mejor estrategia cuando un gobierno

carece de recursos. Particularmente cuando te dicen que hay una

pandemia que ha causado estragos importantes”, afirmó.

Destacó el caso de Reino Unido, cuando Margaret Thatcher, quien

ocupó el cargo de primera ministra entre 1979 y 1990, convirtiéndose

en la primera mujer en desempeñar este puesto en su país.

Thatcher abogó por la privatización de industrias públicas como como

las del gas, el agua y la electricidad. También destaca el sector de

salud, el sistema carcelario, entre otros.

Al término de su gobierno existían 95 asociaciones público privadas de

las cuales solo cuatro se mantienen en funcionamiento en la

actualidad. Además, el servicio que ofrecían se vio notablemente

deteriorado debido a que el objetivo principal de las empresas era

generar sus ingresos económicos, dejando de lado el otorgar un buen

servicio a la población.

“Se le pidió a una de las empresas que se quedó con el servicio de

salud que hiciera un programa para captar a las personas que lo

utilizan y tres años después no lo habían hecho. Cuando el gobierno

británico retomó el servicio de salud los empleados produjeron ese

software en alrededor de 45 días”, señaló Veloz.

Una asociación público privada funciona como un intermediario entre

el gobierno y la población, por lo que los servicios que proveen a la

población ven un incremento en su precio original, utilizado para que

estas empresas obtengan beneficios.

“Con la carretera Santo Domingo-Samaná ocurrió exactamente lo

mismo, produjeron un estudio de mercado e hicieron de manera

fraudulenta un estudio que afirmaba que el tránsito de vehículos iba a

ser suficiente para garantizar los beneficios de esa empresa”,

denunció el economista.

Explicó que en el contrato se firmó una cláusula de ingresos mínimos

garantizados, es decir, que el gobierno se comprometió a cubrir la

cantidad faltante en caso de que la circulación vehicular no sea la

misma que se había estipulado.

Las ganancias proyectadas para la empresa constructora son de

16.5% en dólares.

Este hecho dio de que hablar en el pasado debido al costo excesivo

del peaje que debe pagarse por su uso, pues en promedio, quienes

quieran utilizar esta ruta deberán pagar aproximadamente RD$2,170

pesos ida y vuelta, o por el contrario realizar un trayecto de más de

cuatro horas, pero a un menor costo.

Por esta razón, actualmente el gobierno ha estado otorgando

alrededor de cuatro mil millones de dólares anuales durante 30 años

para pagar esa carretera que, de acuerdo con Veloz “probablemente

no cuesta ni siquiera el 10% de lo que se va a pagar por la totalidad de

los recursos de la misma”.

El economista declaró que en las alianzas público privadas, la parte

que tenga una mayor capacidad para afrontar los riesgos es la que

debe asumirlos, sin embargo, el gobierno ha sido quien ha afrontado

todos los riesgos existentes.

“El propio Lisandro Macarrulla, en el programa de Huchi Lora hizo una

declaración fascinante: «Se firmó una adenda al contrato para la

construcción de la ¨Nueva Victoria¨ con el objetivo de asegurar el

objetivo económico del contrato»”, citó.

Veloz se cuestionó desde cuando el Estado debe preocuparse por

garantizar las ganancias de estas compañías alegando que el

equilibrio económico de una firma deben hacerlo sus administradores

controlando factores como el ingreso económico y las ventas, entre

otros.

Aseguró que se trata de una estrategia para asegurar que el sector

privado siempre va a tener beneficios aun cuando cometa los errores

más garrafales en un proyecto.