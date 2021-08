Economista advierte riesgos por crecimiento de deuda y la inflación

El economista Miguel Collado Di Franco consideró preocupante el nivel de endeudamiento del

país porque ya supera el 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y los intereses montan alrededor

del 25% de los ingresos tributarios.

El ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) dijo que en

estos tiempos se esperaba que el gobierno hubiese alcanzado un porcentaje de gastos menor, pero

mientras la deuda se incrementa, el país tiene que dedicar una cuarta parte de todos sus ingresos

para pagar intereses de la deuda.

Entrevistado en el programa televisivo “Propuesta de la noche”, por Digital 15, el experto en

materia económica expresó que “si bien es cierto que la pandemia ha demandado mayores

recursos, en este año ya deberíamos haber alcanzado un porcentaje menor de gastos”, por lo que

“es cuestionable el manejo de las finanzas en ese sentido”.

“Es una situación delicada y uno esperaba por la elaboración original del presupuesto y por la

misma situación de que ya estaban las finanzas públicas, específicamente el endeudamiento, de

que en este año el manejo del gasto fuera más moderado”, señaló Collado Di Franco.

Advirtió que poco significa que aumente el PIB, pues para hacer frente a los compromisos de la

deuda se debe incrementar las recaudaciones, porque “no es con el PIB que se está pagando la

deuda, sino con los ingresos tributarios, los ingresos del gobierno”.

“Se trata de una situación preocupante de verdad y es algo a lo que hay que ponerle atención y

por eso mencionaba que una de las reformas necesarias sería que algún congresista se empodere

y presente una ley de Responsabilidad Fiscal. En el Congreso de República Dominicana tenemos

un proyecto desde el 2013 elaborado por el CREES y la FINJUS. República Dominicana no

debe esperar para poner la casa en orden en términos de las finanzas públicas”, afirmó el

reputado economista.

La inflación

Collado Di Franco advirtió que otro tema preocupante es “la inflación que nos está afectando”,

que contrario a lo que afirman las autoridades del Banco Central, no es transitoria y según su

opinión tampoco se va reducir con acciones coyunturales.

“Entendemos que (la inflación) no es transitoria y no se va a paliar con medidas coyunturales que

tienden a usar recursos de los mismos contribuyentes, recursos del erario, entiéndase

transferencias, subsidios”, porque a su juicio “ese tipo de medida no son las que van a ayudarnos

en eso”, apuntó el ejecutivo de CREES.

En cambio, Collado Di Franco manifestó que “lo que nos va a ayudar es el establecimiento de

un conjunto de reformas estructurales que puedan abaratar los costos internos en República

Dominicana y poder ser más productivo, poder producir más con menos unidades de materias

primas, de insumos”.

En lo relativo al reajuste salarial dispuesto por el Comité Nacional de Salarios, el experto dijo

que “no es precisamente una solución, si bien era necesario para ajustar precisamente estos

incrementos”, pero si no van acompañados de medidas que incrementen la productividad de los

trabajadores, lo que provoca es “elevar los costos de producción y dificultar que algunas

personas entren al mercado laboral porque se encarece más la mano de obra en términos de lo

que puede producir”.

Afirmó que las reformas estructurales que ha venido presentando el CREES desde hace tiempo

“son más necesarias en este momento por los aumentos en los precios de la materia prima que

importamos”.

Balance de un año

Al cuestionarlo acerca de cómo ha sido el primer año del gobierno de Luis Abinader, Collado Di

Franco dijo que asumió el poder en un momento difícil, pero ha tenido éxito en materia de

justicia y salud.

“El tema de la justicia creo que es un punto definitivamente positivo, la independencia que ha

mostrado la justicia en estos últimos meses da confianza en términos de la inversión privada, en

todo lo que es el clima de negocio”, puntualizó el economista.

En lo relativo al manejo de la parte sanitaria creada por la irrupción del Covid-19, Collado Di

Franco señaló que “con las vacunas hay que apuntarle unos buenos puntos al gobierno en

términos de que somos una de las naciones que dentro América Latina tiene una mayor tasa de

vacunación y definitivamente ya somos pioneros en esto de la tercera dosis y esto ayuda bastante

a la recuperación”.

Igualmente, valoró como positivo los avances relacionados con las finanzas públicas. “El hecho

de que tengamos una Dirección de Compras y Contrataciones, una gestión más fortalecida

también es un buen punto”, agregó.

Reconoció como acertado que se hayan hecho dos operaciones de manejo de deudas con el fin de

abaratar el costo de la misma, porque “es un punto que ha sido positivo dentro de todo el

endeudamiento público que ha tomado el gobierno para manejar sus gastos”.

En iguales términos se pronunció sobre protocolos que se han implementado en el sector

turismo, los que en su opinión han posibilitado “reanimar este sector y tratar de acercarnos más a

los que fueron los niveles de 2019 en cuanto a llegadas de turistas extranjeros”.