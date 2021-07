Dominicanos New York lamenta fallecimiento de Johnny Ventura

Por Luis Hidalgo

New York- Un grupo de dominicanos de la diáspora piden a los líderes electos de la comunidad, a la junta comunitaria #12 , la cámara de comercio de Washington Heights y a los comerciantes ubicados en Plaza Quisqueya rendir un homenaje póstumo en dicha área. Ventura quien falleció este 28 de julio a la edad de 81 años de edad, fecha que será recordada para todos los Quisqueyanos radicados en el exterior y que mejor que esa gran plaza cultural de la comunidad ubicada en el Boulevard de Dyckman esquina Broadway.

Cabe destacar que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el 30 de noviembre de 2016, el merengue de República Dominicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde el nombre de Johnny Ventura está plasmado en esa histórica declaración. Durante la reunión anual del Comité intergubernamental se tomó la decisión tras considerar que el merengue dominicano desempeña un papel activo en numerosos ámbitos de la vida diaria de la población.

El merengue con o sin declaración es un sinónimo de alegría, porque suena y se baila en reuniones sociales, encuentros de amigos y acontecimientos multitudinarios. El género ha recorrido el mundo gracias a destacados exponentes como Joseíto Mateo, Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Milly Quezada, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, los Hermanos Rosario, Sergio Vargas y Eddy Herrera, entre muchos otros que han hecho suculento este postre bailable de América Latina.

“Que mejor que Plaza Quisqueya para recordar a nuestro Johnny Ventura, un hombre de pueblo y alegría y que forma parte de un legado musical merenguero único y uno de los artistas más carismáticos del país, con una vida ejemplar y un gran ser humano querido por todos. Fue un hombre de todos los dominicanos en el exterior. Uno de los artistas de Quisqueya la Bella, que su nombre es conocido por todos los dominicanos nacido fuera del país ya que los que padres se encargaron de que sus hijos conocieran con su música merenguera y su gran nombre. Es un artista de la patria», dijo el Bloguero José Zabala.

Ventura dijo en su último post en su cuenta de Instagram “Extraño el calor humano de mi público, vamos a protegernos para regresar pronto a la normalidad”, eso me hizo llorar.

“Cuando mi esposo me dijo que se murió Johnny Ventura le dije: ese es un cuento chino. A Johnny lo matan a cada rato. Cuando insistió, como Periodista al fin empecé a indagar. Al hacerlo, me di cuenta enseguida que era verdad! Empecé a llorar como una niña. No podía parar! Y es que @johnnyventuraoficial es del pueblo. Él es pueblo. Crecí y aprendí a bailar con su música. Fue y ha sido parte de mi esencia. Después de haber llorado tanto, hoy celebro tu vida, tu legado y le pido a Dios le de la Paz que sobrepasa todo entendimiento a su esposa, hijos, familia y a Tu pueblo. Sí, porque tú Johnny Ventura eres y seguirás siendo pueblo. Dios te recibe. Gracias por tanto. #losindioslosmismosindios”, dijo la periodista Isolda Pequero.