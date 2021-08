Doctora Mónica Thormann es electa presidente Panamericana de Infectología (API)

PUNTA CANA, La Altagracia:- La Asociación Panamericana de Infectología (API) eligió como su nueva presidenta a la dominicana Doctora Mónica Thormann Peynado en el marco de su XX Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología y XIV Congreso de la Sociedad Dominicana de Infectología realizado en el país los días del 4-7 de agosto en el International Convention Center en Punta Cana, República Dominicana.

La Dra. Thormann, quien presidió este congreso, es la primera mujer dominicana en obtener esta posición y la segunda en ocupar en la asociación.

Asimismo la médico dominicana Thormann presentó a su directiva compuesta por los doctores Gustavo Lopardo, vicepresidente (de Argentina, sede del próximo API), Yori Roque, Secretaria y Marlene Cosme, Tesorera., ambas de la República Dominicana.

La API fue fundada en 1980 con el propósito de agrupar los médicos infectólogos y microbiólogos de la región latinoamericana y su primer congreso fue realizado en 1982.

Desde entonces cada dos años se realiza su congreso solicitándose la sede 4 años antes y eligiéndose mediante votación de sus miembros. Se han realizado 20 congresos en diferentes países de la región, siendo este último el segundo realizado en la República Dominicana.

En este cónclave médico se invitaron a distinguidos profesores de la región de las Américas, España, Francia, Sudáfrica y el Líbano. Un total de 32 conferencistas nacionales y 109 internacionales estuvieron participando en el mismo.

El XX Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología y XIV Congreso de la Sociedad Dominicana de Infectología se analizaron temas como la COVID, variantes, vacunas, complicaciones; PROA, Antimicrobial Stewardship, Infecciones por hongos, micobacterias, VIH, infecciones en pediatría, vacunas, pié diabético, laboratorio como herramienta diagnóstica, infecciones en cirugía plástica y dispositivos, pacientes inmunocomprometidos, trasplantes, neumonía, arbovirus, hepatitis.

Conferencias magistrales con profesores destacados como los médicos Robert Gallo, David Freedman, Pierre Tattevin, Pedro Cahn, Rolando Ulloa, Marcos Espinal, entre otros.

Contó con la participación de prestigiosas sociedades científicas en las que cabe señalar

Infectious Diseases Society of America, Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, Alianza para el Uso Prudente de Antibioticos, Global Virus Network, Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología, Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, International AIDS Society, International Society of Infectious Diseases, International Society of Antimicrobial Therapy, Sociedad Brasileña de Infectología, Sociedad Argentina de Infectología, Taller Lationamericano de VIH y Viral Infectious Latin America, así como instituciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Red PRINCIPAL de St. Jude Global Infectious Diseases

El congreso médico recibió el aval de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y el Colegio Médico Dominicano. La doctora Thormann fungirá en la presidencia por un período de dos años.