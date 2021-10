Discurso de la Ministra de Cultura Milagros Germán

Buenos días

Su excelencia Raquel Arbaje, Primera Dama de la República

Honorable José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia

Honorable David Collado, Ministro de Turismo

Honorable Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente

Honorable Carmen Heredia, Asesora de Cultura del Poder Ejecutivo

Mis primeras palabras como Ministra de Cultura deben ser de gratitud.

Sé que hoy recibo un Ministerio de Cultura inmensamente mejor que el que nos entregaron hace un año y tres meses.

Reconozco y agradezco a La Ministra Carmen Heredia ese gran esfuerzo.

Esto quiero dejado claramente expresado porque sé que la gratitud en silencio no sirve a nadie.

Cuando el Presidente Luis Abinader me invitó a acompañarlo, no lo dudé. Confieso que me asusté, me sentí retada y acepté sin saber que estaba asumiendo el compromiso más sagrado que un ciudadano pueda realizar en su vida, el de servir sin límites a su patria.

Gracias al Presidente, por la confianza, por este inmenso honor de liderar el fortalecimiento y la institucionalidad del Ministerio de Cultura al servicio de todos los dominicanos.

Vengo a compartir la idea de ayudar a construir ciudadania cultural desde la esencia de la democracia que es dialogar, negociar y pactar.

Hace 2 años el país tomó la decisión de cambiar su destino y echar a andar por caminos de honestidad, decencia, transparencia, dignidad y eficiencia.

Hace 2 años no me hubiera imaginado aquí, dirigiéndome a ustedes en estas circunstancias.

Ha sido un tiempo intenso, y de grandes desafíos personales.

La pandemia y sus ausencias, se cobraron parte importante de mi patrimonio familiar, emocinal y afectivo.

Tambien ha sido un tiempo de grandes aprendizajes

Qué gran lección nos ha dado a todos un pequeño cactus del este de nuestro país que, frente a las dificultades, empezó a crear hojas. Es de los pocos cactus con hojas del mundo, esas hojas forman una estructura que permite que cada hoja reciba la mayor cantidad de luz, cuidando de producir la menor cantidad de sombras para las demás. Hoy produce la más bella flor del pais: Nuestra flor nacional, la “Rosa de Bayahibe”.

Con ese ejemplo de esfuerzo y sacrificio de nuestra flor nacional quiero seguir construyendo, junto a ustedes, el Ministerio de Cultura que todos soñamos. El que el país merece.

Me espera una labor que prometo ejercer con pasión, calzar los zapatos de una artista exquisita, de gran capacidad y talento, no va a ser tarea fácil.

Gracias por la delicada huella que dejas en nosotros los que hemos de seguir tus iniciativas.

Asumo esta responsabilidad con ilusión, con humildad y sentido de la responsabilidad.

Parte de lo que el sector debe hacer es argumentar claramente sus propósitos y evidenciar lo transversal que es para otros sectores con los que dialogamos: educación, turismo, medio ambiente, desarrollo económico, en fin, la cultura está en todo lo que hacemos.

Desde aquí tenemos la responsabilidad de grarantizar el disfrute de los derechos culturales a toda nuestra población. Este logro será un desafío de la gestión cultural.

La cultura es memoria y progreso social, es autenticidad y emoción. La cultura se respira, se vive, nos convierte en comunidad y nos une en la diversidad. Solo un pais culto puede ser libre.

El arte y la cultura son relevantes porque nos permite reconocernos con nuestras limitaciones y potencialidades, nos permite tender puentes y apreciar la diversidad, nos permite construirnos.

La cultura es la escuela ciudadana comunitaria de la sensibilidad para construir convivencia.

La única solución para una vida digna es la solidaridad y el respeto a la diversidad que somos, nuestra capacidad de hacer puentes es el único camino, por eso el arte y la cultura son tan importantes.

La unidad en la diversidad es la fórmula para construir con éxito un nuevo Ministerio de Cultura para acompañar a nuestros ciudadanos.

Estoy optimista con este nuevo desafío y, para reafirmarlo, basta decir como mi amiga Carmen Heredia: ¡SOMOS CULTURA!