Dirigentes PRM-NY contradicen a su delegado político y vicecónsul Yulin Mateo

NUEVA YORK.- El secretario general de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad, John Sánchez, y la diputada de la misma entidad por la circunscripción 1-USA, Servia Iris Familia, contradijeron al delegado político ante la JCE y actual vicecónsul, Yulin Mateo, sobre lo manifestado en relación al pasado proceso electoral en el exterior.

Mateo, hombre de confianza del presidente de la seccional, Neftalí Fuertes, durante su intervención la mañana del pasado viernes en la transmisión en vivo que desde el Alto Manhattan hizo el programa “El Sol de la Mañana”, sostuvo:

“El proceso pasado da pena, un conflicto que hubo aquí, no electoral, las elecciones fueron limpias y transparentes, aquí no hay un papel objetando las elecciones en NY, Estados Unidos, ni del mundo, aquí hubo un problema económico, no político”.

Sin embargo, al participar en la noche de la asamblea abierta para escoger las propuestas de los partidos políticos y la sociedad civil, encabezada por el presidente de la JCE, Román Jáquez, en el restaurant 809, tanto Sánchez como Familia afirmaron lo contrario a lo expresado por Mateo, sin mencionar su nombre.

“Fue una elección traumática la del 2020; muchos factores incidieron a que fuera así de traumática, no todos los que dirigieron ese proceso fueron culpables de lo que pasó”, proclamó Sánchez ante un centenar de dominicanos reunidos en el lugar.

Añadió que los que fueron culpables sí se deben tomar en cuenta y ser reemplazados por personas nuevas en el proceso que viene.

Mientras, la diputada Familia precisó: “Me siento muy contenta de que ustedes (JCE) hayan venido acá; nuestro pueblo se está expresando, y eso es lo que queremos. No voy a decir todos los traumas que hemos pasado, porque de verdad esas elecciones pasadas fueron traumáticas”.

Se recuerda, que un equipo de abogados, representando al postulado candidato a diputado por la referida circunscripción, doctor Yomare Polanco, han depositado documentos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa (PEPCA) denunciando el fraude que cometieran contra su representado, consistente en desaparición de valijas, boletas destruidas y tiradas a la basura, entre otras anomalías.

El propio presidente de la JCE ha declarado: “Los miembros de la OCLEE admitieron que hubo una sentencia del TSE que ordenó revisar los votos… pero cuando iba a ejecutarse dicha sentencia, ellos mismos reconocieron que las boletas fueron destruidas”.