Dirigente seccional del PRM NY revela partido trabaja para derrotar la abstención electoral en Estados Unidos en elecciones del 19 de mayo

NUEVA YORK._ El reconocido dirigente de la seccional del PRM NY, Alejandro Rodríguez (Tontón), reveló que el partido trabaja para derrotar la abstención en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales y congresuales de este 19 de mayo.

Rodríguez dijo que el PRM ya lo hizo.

“En las dos elecciones ante pasadas el nivel de abstención fue un mínimo en relación a los que estaban votando, ahora creció el número de votantes y si la abstención se manifestó fue porque la pandemia contribuyó”, explicó.

Subrayó que también, el Gobierno que estaba en ese momento (2020), no quería que se hicieran elecciones en Estados Unidos, inclusive, estaba saboteándolas.

Recordó que las valijas para las elecciones 2020 llegaron a las 2:00 de la tarde en muchos colegios de votación, lo que demostró que el Gobierno de turno no quería que se hicieran los comicios.

“Ahora, la cosa es diferente. Tanto la junta como el propio Gobierno insisten en que los dominicanos debemos votar”, añadió Rodríguez.

Sobre la abstención de los perremeístas en las primarias internas para escoger a sus candidatos a diputados en ultramar en la circunscripción 1 de Estados Unidos, Rodríguez respondió que casi siempre, en las primarias a diputaciones, los votantes no tienen el mismo entusiasmo que para las presidenciales.

“Muchos creen que pueden perder su día y prefieren no votar, no sabiendo que hay que escoger a los candidatos para que nos representen no tan solo con gallardía, sino también con una votación masiva que se sientan ellos también parte de este triunfo”, puntualizó.

“Pasó, lo que siempre va a pasar de que en las primarias siempre vamos a tener ese problema, pero estoy seguro de que nosotros vamos a vencer la abstención y va a salir a votar más de un 50%”, dijo Rodríguez.