Dirigente de La Fuerza del Pueblo: Precios de alimentos y combustibles podrían generar estallidos sociales en RD.

El Presidente Luis Abinader se ha hecho indiferente e indolente, dejando

abandonado a su suerte al pueblo frente a los aumentos de precios registrados

en los alimentos de la canasta familiar y los combustibles, convirtiendo los

supermercados en casas de terror.

La afirmación fue hecha por el licenciado Giselio Taveras, miembro de la

dirección Central de Fuerza del Pueblo, quien explicó “los precios de los

alimentos básicos no están al alcance de los pobres, que están pasando

hambre, por lo que en el país se podrían producir estallidos sociales”.

Manifestó, que muchas familias están realizando una sola comida, porque los

recursos económicos que reciben no le permite darles a sus hijos desayuno,

comida y cena. Los pobres hoy no pueden adquirir el denominado plato de la

bandera dominicana; arroz, habichuela y carnes.

“Pese al incremento de la pandemia del coronavirus, muchos padres preferían

enviar sus hijos a clase presencial para que desayunen y almuercen en las

escuelas sin importar los riesgos de contagios,” manifestó el licenciado

Taveras.

El dirigente político sugirió al gobierno organizar programas a corto y mediano

plazo, con el objetivo de incrementar la producción agropecuaria, enfrentar la

especulación y abaratar los precios al consumidor, porque comer es un

derecho constitucional que sobre todo hay que garantizar al pueblo

dominicano.

El profesional de la economía fue creador del programa Alimentos para Todos,

desarrollado por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), durante el

gobierno 96-2000 del presidente Leonel Fernández.

Giselio Taveras, refirió que al llegar al gobierno el presidente Fernández se

encontró con un incremento de precios en los alimentos de primera necesidad

como consecuencia de escases generada por los efectos del fenómeno El Niño,

en 1995, la cual fue enfrentada de inmediato con varias acciones, entre estas la

creación del programa Alimentos para Todos.