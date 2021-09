Dirigente de ALPAÍS y Marcha Verde amenazado de muerte por Enrique Figueroa dice atacante es un terrorista en potencia y peligro público

NUEVA YORK._ El reconocido dirigente del partido Alianza País (ALPAÍS) y la Marcha Verde, Rafael de los Santos, también miembro de la Dirección Nacional de ALPAÍS, dijo ayer martes quien fue agredido físicamente en una manifestación del movimiento de protesta en octubre 2018 por Enrique Figueroa, calificó a su atacante como un terrorista en potencia y un peligro público.

En ese mismo incidente la abogada, también activista de Marcha Verde y coordinadora del grupo “Coalición Democrática por el Cambio”, Wilma Tamayo también fue amenazada por Figueroa en una reunión del colectivo el lunes 8 de octubre 2019 celebrada en el edificio 520 de la calle 158 en el Alto Manhattan.

Después de las amenazas con matar a ambos dirigentes, Figueroa acusado por las víctimas en el cuartel 33 por cargos de intento de asesinato, asalto y agresión.

Los denunciantes, dijeron en ese momento a este reportero que ellos pidieron una orden de alejamiento contra Figueroa, ante el temor de que pueda ejecutar el plan criminal, calificándolo de un tipo violento y que aparece en su facebook retratado con un arma larga y en otra con una pistola.

Figueroa quien antes o después de ese incidente apuñaló una hermana en el cuello y estuvo tres veces preso, negó las acusaciones en ese entonces argumentando que los provocadores fueron de los Santos y Tamayo y que él se adelantó para no ser agredido por ellos.

“Le tengo pena”, dijo de los Santos añadiendo que le gustaría que se le diera ayuda psicológica a su agresor porque al parecer, el internamiento de ocho meses en un pabellón psiquiátrico “no lo arregló”.

Recordó que este reportero tuvo de primera mano la primera discusión que tuvo con Figueroa.

“Manifesté desde un principio que Enrique tenía unan actitud desquiciante y ahora se demuestra de nuevo esa situación, pero no sé si tenerle pena, por dos cosas: una si está loco debe recibir tratamiento como cualquier ser humano para sanarlo y en el otro contexto si no es cierto que está loco obviamente que pague los errores, porque ya es una cuestión mayúscula, un potencial terrorista en potencia”, añadió de los Santos.

Dijo que de todas maneras, está casi seguro que tanto Wilma como él no anidan odio contra Figueroa.

“Siendo los activistas que somos, luchamos por nuestra comunidad sin robar, sin aceptar negocios de ningún tipo y realmente no le damos la importancia al nivel que le quieren dar, porque esa persona (Figueroa) puede ser sanada”, sostuvo de los Santos.

Confirmó que Figueroa estuvo en el manicomio por un promedio de ocho meses.

“Las cosas ya no son iguales, ahora no es que él me agredió, un activista comunitario, dirigente de Marcha Verde y Alianza País, está acusado de intento de asesinato a un presidente, y tenía fotos, estuvo cerca del presidente y lo que se está manejando es una condena de 1 a 5 años”, explicó.

“Sin importar lo que vaya a pasar, creo que cualquier juez lo enviará a un sanatorio pero no va a ser donde lo llevaron sino a uno de alta restricción y por más tiempo”, sostuvo de los Santos.

“Si duró ocho meses interno en el manicomio, no le arreglaron nada y salió peor, tengo información de que él le dio una puñalada a su propia hermana”, puntualizó.

“Es un peligro para la comunidad nuestra y hay que aclarar algunas cosas, él andaba con un carnet del DNI lo que se denunció y allá (República Dominicana) nunca se hizo nada y lo mostró varias veces.

Figueroa también asegura que es parte de la CIA, el FBI, la DEA, el DNI y otras agencias de inteligencia de Estados Unidos y dominicanas.

“Más allá de que esté de remate, la discusión entre nosotros comenzó cuando enseñó el carnet del DNI, lo conminé a que saliera de la reunión, porque sin importar de que esté a favor o en contra, no podía estar en la reunión, lo traté con todo respeto y eso fue lo que provocó el incidente”, relató de los Santos.

Contó que además, Figueroa le dio una trompada en la cara en una manifestación y parte de los manifestantes lo repelieron. “Fue un toque en la cara”, explicó de los Santos. “No sufrí hinchazón ni nada de eso”.

Asalto y agresión fueron los cargos contra Figueroa, recordó de los Santos.

“A él lo arrestaron ese mismo día. Estuvo preso alrededor de tres veces pero aspiro a que si necesita ayuda que la reciba, esa debe ser la posición de un ser humano”, agregó.

Confirmó que Figueroa era miembro activo del grupo de piquetes “Acción Rápida” que lidera la activista Dayanara Borbón, quien previamente aseguró que el acusado se metía sin ser convocado a las reuniones y protestas donde se hacía fotos y selfies con los dirigentes para aparentar que era miembro.

Borbón sostuvo que ella también fue víctima de insultos, amenazas y chantajes en las redes sociales por parte de Figueroa.

“No estoy seguro de si ellos lo botaron o se salió pero él aparece en muchas fotos con Dayanara y no vi nunca esos insultos contra ella, por ese estaban juntos”, narró.

Informó que Figueroa les ofreció a los dirigentes de Marcha Verde que iba a donarles entre $15 mil a $20 mil dólares, lo que fue rechazado y le recomendaron hacerlo en la República Dominicana y se presentaba como inversionista inmobiliario y de la construcción.

Marcha Verde solo acepta donativos de hasta $100 dólares, con recibos y fotografías.

“Espero de corazón que esa persona reciba ayuda sin la necesita y manifiesto públicamente que de mi parte no hay odio de ningún tipo, creo que de parte de Wilma tampoco, creo que hicimos lo correcto en Marcha Verde”, dijo de los Santos.

“Para castigarlo existe la justicia y no podemos determinar cuál sería la sentencia, será el juez que dictaminará, aunque el magistrado que lo mandó al sanatorio escribió entre las agravantes: extremadamente peligroso”, reveló.