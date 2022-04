Director Digesett advierte a conductores que deben andar por la ley en Semana Santa

El general Guzmán Peralta esboza logros de su gestión

El director de la DIGESETT, general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, advirtió a los ciudadanos que se desplazarán por las diferentes carreteras del país durante el asueto de la Semana Santa, que actuará sin contemplación contra los infractores de la ley.

Dijo que los hombres y mujeres de la institución serán apostados por las principales calles y avenidas del país para salvar vidas y prevenir accidentes, los cuales a pesar del alto número que todavía se producen, experimentaron una importante reducción el año pasado, fruto de las acciones preventivas implementadas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

«No vamos a permitir borrachos manejando ningún tipo de vehículo de motor, ni excesos de pasajeros… no cogeré corte con eso…, nosotros aplicamos la ley sin importar quien sea, siempre respetando los derechos de los ciudadanos», manifestó al ser entrevistado por el periodista Elvis Lima durante el programa Fuera de Record que se transmite por En Televisión.

En otro orden, negó que la institución tenga trabas para entregar los vehículos que se encuentran retenidos en el Centro de Retención Vehicular (Canódromo), como alegan algunos sectores.

Guzmán Peralta explicó que para tales fines existe un protocolo, el cual debe ser cumplido, ya que todos los afectados con motocicletas y otros vehículos en dicho lugar solo tienen que demostrar con la documentaciones de lugar que los mismos son de su propiedad y el pago de la multa si aplicare en su caso, para proceder con la entrega, pero si no cumplen no le pueden ser entregados.

«Cuando pasan de 2 años retenidos, ya no somos nosotros, es el Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) que tiene la facultad de subastarlos con la previa autorización del Poder Ejecutivo, y en los casos normales si el Ministerio Público dispone la salida son entregados por la DIGESETT que es el organismo garante de los vehículos retenidos», aclaró.

Logros

Al esbozar los logros de su gestión, reveló que desde que llegó al cargo se propuso cambiar la imagen de la institución, tarea esta que ha ido cumpliendo con buenos resultados, ya que los agentes han sido sometidos a un amplio programa de reentrenamiento.

«Aun en pandemia, fueron reentrenados en protocolo de abordaje al ciudadano, en control de inteligencia emocional, en uso escalonado de la fuerza, ya que nos preocupaba la manera como se desenvolvían los agentes ante la sociedad dominicana», señaló.

Indicó que otro logro de su gestión ha sido tener presente agentes de la DIGESETT en todo el territorio nacional, incluyendo las provincias del sur profundo.

Además, aseguró que fue eliminada la vieja práctica de asignar cuotas de fiscalización (multas) a los agentes, por lo cual solo están llamados a imponerlas cuando un conductor incurre en una infracción a la ley.

Destacó que a raíz de la puesta en ejecución del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial que fue implementado a finales de 2021, con el apoyo de todos los organismos internacionales y las instituciones nacionales que tienen que ver con el tránsito, los accidentes han disminuido y la proyección a 2030 es llegar al 50% de los ocurridos durante el 2019 que colocó a la República Dominicana en el primer lugar en fallecidos por esta causa en la región del Caribe.

Consideró importante que aunque en la actualidad los agentes brindan servicio de viabilidad de tránsito de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, para evitar accidentes esta medida preventiva se extienda a las 24 horas.