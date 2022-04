Director CEED rechaza alegatos de abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez sobre servicios alimentarios en las cárceles.

Dice que ;con una simple ecuación aritmética se puede deducir el desfalco en la

gestión anterior del PGR en la alimentación de los internos

Santo Domingo, RD- El director de los Comedores Económicos del Estado

Dominicano (CEED), Edgar Augusto Feliz Méndez, desmintió los alegatos de la

barra de la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain

Rodríguez, de que la institución suple de comida las cárceles con un monto de

1,500 millones de pesos, para alimentar a alrededor de 27,000 privados de

libertad.

Calificó de falsas, mentiras y más mentiras las argumentaciones de los

abogados que defienden al exprocurador general de la República y principal

implicado en imputaciones de corrupción en el sonado Caso Medusa.

La defensa técnica del señor Jean Alain Rodriguez dijo que actualmente los

Comedores Económicos suplen comida a las cárceles por un monto de $1,500

millones de pesos. Falso, mentiras, más mentiras y como Director de los

Comedores les digo mentirosos, publicó el funcionario.

Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco denunciaron

una supuesta campaña de descrédito contra su cliente, que atribuye al Ministerio

Público supuestamente “valiéndose de los contratos para suplir alimentos a los

confinados en la gestión 2016 – 2020”.

Al desmentir la especie, el director general de los Comedores Económicos

sostiene que los alegatos denotan el desconocimiento de estos abogados sobre la

administración pública

Explicó que al suscribirse un acuerdo interinstitucional que conlleva el pago de

dinero, como el que rige los servicios de los Comedores Económicos a las

cárceles, los contratos se hacen por una suma determinada, para poder apropiar

en la Contraloría General de la República y Presupuesto los fondos necesarios y

tener el dinero bajo reserva para cuando haya que cumplir con las obligaciones

contractuales.

Dijo que el motivo de incluir la suma de los 1,430 millones de pesos no obedece

más que a esa reserva de fondos para cubrir los gastos eventuales de los

servicios de comidas crudas que los Comedores Económicos suplen a las

cárceles del país, “pero resulta que lo que consumen las cárceles en promedio son

70 millones de pesos mensuales”

“Cuando se hace la ecuación de cuánto se consumieron en el año 2021, solo se

consumieron 868 millones y en consecuencia lo que la Procuraduría paga a los

Comedores es únicamente lo que se consume, no lo que dice el contrato”,

agregó.

Sostiene que los abogados litigantes tenían que buscar el consumo y no el

acuerdo interinstitucional y antes de emitir un juicio de valor creíble debieron

determinar cuánto le facturó CEED a la Procuraduría General de la República a

través de la Dirección de Prisiones.

Aseveró que los defensores de Rodríguez han errado y cometido una falta grave,

pues lo que las cárceles han consumido durante un año son 868 millones de

pesos.

“Es también preciso aclarar, aún más en su perjuicio, que en la pasada gestión los

900 millones de pesos que la Procuraduría General de la República pagaba a

diferentes suplidores del país era para 27 cárceles, mientras ahora se suple

comida a 54 cárceles de todo el territorio nacional”, enfatizó el funcionario.

Resaltó la elevación sostenida de precios no solo en el país sino en todo el

mundo, debido a imprevistos como la crisis del Covid19 y factores externos como

la guerra Rusia-Ucrania, ha aumentado los costos hasta por encima del 100 por

ciento y citó como ejemplo el alza de la lata de aceite de 30 libras, que de 1,200

pesos ahora cuesta 2,100 pesos.

Féliz Méndez significó que, aún con esos precios mucho más elevados, lo que

consumen las cárceles en la actualidad son 868 millones de pesos.

“Servimos comida de mayor calidad y los privados de libertad se sienten

satisfechos de nuestros servicios, porque antes el arroz que les llevaban de

tercera categoría y ahora comen arroz selecto grado A, para citar un caso, porque

nos preocupamos e interesamos en que los productos que compramos sean de

calidad”, aseveró.

No es sólo que ahora los precios están más caros, sino que estamos llegando a

más cárceles y más internos”, recalcó el director general de CEED. “Creo que con

una simple ecuación aritmética se puede deducir el desfalco en la gestión anterior

del PGR en la alimentación de los reclusos; todo lo que decimos lo podemos

demostrar”.