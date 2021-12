Diputado afirma país necesita mejores legisladores y funcionarios más responsables

Santo Domingo.- La República Dominicana amerita urgentemente de mejores legisladores y funcionarios más responsables. Pero, también de ciudadanos que se empoderen y exijan más a sus senadores, diputados, alcaldes, regidores y funcionarios, de manera que pueda haber respuesta a los grandes males que afectan a la población.

La consideración es del presidente del Partido Frente Amplio y diputado nacional, licenciado Juan Dionicio Rodríguez, quien calificó de “penoso” que la Cámara de Diputado se apresta a aprobar un Código Penal tal como llegó del Senado de la República, a pesar de que esa pieza tiene decenas de artículos que contradicen postulados de la Constitución de la República,

“Es lamentable esto que les voy a decir. Hay un ánimo en la Cámara de Diputados de aprobar el Código Penal como está solo para que no vuelva al Senado de la República, cuando lo correcto es que se discuta, se analice, las veces que sea necesario y que saquemos lo mejor para la sociedad”, dijo el diputado Juan Dionisio Rodríguez al ser entrevistado por Mario Lara y Vianelo Perdomo en el programa “Contraparte”, de Hilando Fino TV.

Tras calificar el proyevct6o de Ley de Código Penal de la República Dominicana que está en poder de la Cámara de Diputados, el presidente del Frente Amplio calificó esa pieza legislativa como “un poema”.

Al calificar ese proyecto como “un poema”, Juan Dionisio Rodríguez invita a leer el artículo 14 de ese proyecto, en el que se observa que “están exentos de responsabilidad penal” el Estado, el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales.

“Eso es una locura, pues el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales, por ejemplo, son territorios. Y si se va a penalizar o no a alguien, debe ser a quienes gobiernan esos territorios, es decir: en el caso del Distrito Nacional y los municipios, a sus respectivos alcaldes; en el caso de los distritos municipales, a los directores de juntas distritales”, observó el diputado Rodríguez.

Manifestó que así se pueden encontrar decenas de artículos de ese proyecto que son violatorios de la Constitución de la República o entran en contradicción con nuestra Carta Magna.

Presupuesto Nacional 2022.- Sobre el proyecto de Ley General de Presupuesto 2022, el diputado Juan Dionicio Rodríguez dijo que, al igual que con el Código Penal, esa iniciativa del Poder Ejecutivo también será aprobada sin mayores tropiezos.

“Es un presupuesto de más de un billón de pesos, o sea más de un millón de millones de pesos, un presupuesto tan grande, con una cantidad suficiente como para erradicar la pobreza que nos afecta, si invertimos con la rigurosidad que se amerita”, observó.

“Pero, lamentablemente, si no ejercemos la condición de ciudadanía, no hay Constitución que valga, no hay Ley que valga. Las leyes y la Constitución se van a cumplir cuando exista una batería de hombres y mujeres que las hagan cumplir”, remachó el diputado Juan Dionisio Rodríguez, en su comparecencia en Contraparte de Hilando Fino TV.