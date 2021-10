DGA lanza programa “Exporta +” para facilitar exportaciones

Santo Domingo, RD. – Con el propósito de aumentar el volumen de exportaciones del país, la Dirección General de Aduanas (DGA) presentó “Exporta + con D24H”, con la integración de 105 reconocidas empresas que trabajarán de manera conjunta con la DGA para lograr convertir a República Dominicana en el Hub logístico de toda la región.

“Exporta +” busca reducir los trámites burocráticos para el proceso de exportación, elevando así, el volumen regular de las mercancías que salen de nuestro país, con el fin de que República Dominicana sea más competitiva frente a las demás naciones de la región.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró que “Exporta +” tiene la meta fundamental de lograr que los 155,000 contenedores que salen vacíos del país, salgan llenos de productos dominicanos hacia todos los mercados.

“Tenemos la meta de que para el año 2022 por lo menos el 50% de esos contenedores que quedan vacíos se vayan de nuestras costas con productos formulados, transformados, y a los que se les ha agregado valor en República Dominicana. De eso se trata “Exporta +”, de generar actividad económica nueva para la creación de empleos y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.”, afirmó Sanz Lovatón.

Para Johannes Kelner, subdirector general de Aduanas, una de las iniciativas que representa “Exporta +” es que por primera vez 105 exportadores del país van a exportar sin papeles y sin proceso de inspección aduanal física, contarán con este proceso de manera digital, lo que reflejará un ahorro de tiempo significativo y reducirá considerablemente los costos del proceso de exportación.

La actividad contó con las presentaciones de Rosa Lazala, directora de Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura y del Tte. Coronel

Erickson Pérez, encargado de Exportaciones de la DNCD, quienes agradecieron y felicitaron a la DGA por las iniciativas que ha llevado a cabo en beneficio del desarrollo de innovación y economía del país.

Entre los productos de mayor exportación de República Dominicana se encuentran el tabaco y los dispositivos médicos, así como la plata que representan un 16% de las exportaciones totales. Las exportaciones son la principal vía de generación de divisas en el país, sin embargo, en la actualidad solo se exporta el 49% del valor de lo que se importa.

Algunas de las empresas que integran la etapa “Exporta +” del son: Bojos Tanning Inc., Casa Brugal, Agrifeed, Cerveceria Nacional Dominicana, Cesar Iglesias, Domicem, Fenwal International Inc., Grupo Mejía Arcalá, Accumed Corp y Swisher Dominicana Inc.