Descalifica a Leonel para criticar Gobierno de Abinader por trayectoria corrupta y padrino de impunidad

NUEVA YORK._ El activista Ramón Valdez (Changó) que dirige el Movimiento Popular Unitario (MPU), descalificó al ex presidente Leonel Fernández para criticar el Gobierno del presidente Luis Abinader pidiendo al ex mandatario callarse ya que no tiene moral por la trayectoria corrupta de los gobiernos que encabezó y apadrinar la impunidad.

“Desde el exterior, estamos viendo como el cinismo y la hipocresía del ex presidente Leonel Fernández, líder de Fuerza del Pueblo (FP), pretende seguir embaucando a una parte del pueblo dominicano pintándose ahora como un corderito, cuando su ejercicio en el poder propició, amparó y apadrinó a un grupo de sus funcionarios civiles y militares que pasaron a la historia como los más corruptos de la República Dominicana”, añadió Valdez.

Dijo que siendo Leonel presidente del PLD sabía y conocía de los enriquecimientos ilícitos, incluyendo el trasiego de drogas, lavado de activos y toda clase de contrabandos por las fronteras con Haití, sin que nunca hiciera un pronunciamiento para detener a sus acólitos que acometieron desmanes, dolo y desfalcos del erario público.

“Las evidencias sobre la sobrevaluación de mega obras, las ventas de las empresas del estado, la privatización de muchas áreas, incluyendo playas, propiedad de la soberanía del pueblo son una parte mínima del funesto legado de Leonel a la sociedad dominicana”, sostuvo el activista.

“El 4% para la educación, producto de la presión de todo el país, fue desfalcado, vendieron, aprobaron el contrato leonino con la Barrick Gold aceptando inicuamente un 3% para el país y el 97% para esa minera, pero el dinero que correspondía a los dominicanos tampoco apareció, la Oficina Supervisora de Obras del Estado fue un cubículo y antro de corruptos donde el grupo de Leonel se enriqueció a mansalva del pueblo, el contrato de la energía eléctrica con las edes, el Metro Santo Domingo y la construcción de elevados y otros grandes proyectos solo sirvieron para encubrir los robos que se cometían en los gobiernos de Leonel”, precisó Valdez.

“Los gobiernos del PLD en las presidencias de Leonel y Danilo Medina, se caracterizaron por la corrupción y la impunidad que ahora se combaten con toda la energía y voluntad del presidente Abinader”, expresó.

“Leonel es una de las figuras políticas que representa y simboliza el retroceso por lo que él y sus acólitos se resisten a aceptar el cambio que hoy vivimos todos los dominicanos”, indicó Valdez.

Llamó al pueblo a no olvidar la historia, porque de lo contrario estará condenado a repetirla.

“Esa historia negra que es parte de un ejercicio que fortaleció la cultura de la cultura de la corrupción en vez de combatirla a cambio de Leonel enriquecerse también, jamás deberá reeditarse en la República Dominicana”, añadió.