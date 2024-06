Cuatro partidos dominicanos pierden representación en el Congreso

Santo Domingo, 24 jun (Prensa Latina) Cuatro partidos dominicanos perderán representación en el Congreso a partir de agosto próximo, tras la victoria del oficialista Revolucionario Moderno (PRM) en los comicios de mayo último, cuando alcanzó una mayoría aplastante, trascendió hoy.

La recomposición en el Congreso Nacional demuestra que el PRM tendrá una amplia ventaja en ambas cámaras congresuales y en materia legislativa no encontrará obstáculos para aprobar cualquier proyecto.

A menos de dos meses de que concluya la actual gestión legislativa (2020-2024), Diario Libre publicó este lunes que perdieron sus curules Opción Democrática (OD), Frente Amplio (FA), el Partido Liberal Reformista (PLR) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que aunque logró 117 escaños en la Cámara de diputados, no tiene ningún senador.

Señaló el rotativo que el diputado José Horario Rodríguez, quien pretendía repetir otros cuatro años por OD, presentó varias iniciativas durante su gestión como la eliminación del matrimonio infantil, la ley de debates electorales obligatorios y el que limita el gasto en propaganda política.

Mientras, el represente del FA, Juan Dionicio Restituyo, quien también concluye en agosto, impulsó proyectos como la ley de igualdad y no discriminación.

Asimismo, el PLR perdió a su única diputada Aida Nilsa López, quien presentó iniciativas relacionadas con la erradicación de la violencia contra las mujeres y firmó un proyecto que incluyó el aborto sin consecuencias penales.

El PLD, por su parte, de igual manera se quedó sin una figura en la Cámara Alta y en la de Diputados, su presencia se redujo a 17 legisladores.

Con una representación mínima en el Congreso funcionarán los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País, el Quisqueyano Demócrata Cristiano, Primero la Gente y Dominicanos por el Cambio, con un legislador cada uno.

La Fuerza del Pueblo, del expresidente Leonel Fernández, tendrá la segunda mayoría en el Congreso Nacional, luego de las elecciones de mayo pasado; pero, con una diferencia notable respecto al PRM, pues solo contará con 144 curules de los 190 que tiene actualmente en el hemiciclo.