¿Cuántas paren en hospitales y cuántas en clínicas privadas?

En República Dominicana están disponibles las estadísticas sobre la cantidad de mujeres que realizan labor de parto (vaginal o por cesárea) en los hospitales del sector público o estatal, tanto de nacionales dominicanas como de haitianas y de otras nacionalidades.

Sin embargo, poco o nada se conoce sobre la cantidad específica de madres que paren en las clínicas privadas, amparadas en los seguros médicos que ofrecen las administradoras de riesgos de salud (ARS).

El año pasado, por ejemplo, se registraron 81,071 partos de dominicanas y 35,662 de haitianas en los hospitales públicos, para una proporción porcentual de 69.5 a 30.5.

Pero, ¿cuántas dominicanas y extranjeras parieron en clínicas privadas el año pasado? Aunque no hay estadísticas oficiales, otros indicadores pueden ofrecer algunas ideas o conclusiones no demostrables.

Veamos. En República Dominicana hay aproximadamente 11 millones de habitantes. Se tiene entendido que las mujeres son poquito más de la mitad, es decir, algo más de 5.5 millones. En tanto, la población adulta en el país es de alrededor de 7.5 millones de personas, de acuerdo con el padrón electoral, de las cuales aproximadamente el 51% son mujeres, es decir, alrededor de 3.8 millones.

Ahora bien, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), al cierre de diciembre de 2021 en el país había 2,166,578 trabajadores cotizando a la seguridad social (los empleos son más, porque hay trabajadores con más de un puesto). De esa cantidad, el 46% son mujeres, es decir, 995,968 (casi un millón), los hombres suman 1,170,592.

Entonces, como esas trabajadoras cotizan a la seguridad social, todas tienen seguro médico privado, a través de su ARS, por lo que las que salen embarazadas de ese universo realizan su labor de parto en clínicas privadas. Ni una de esas trabajadoras formales va a hospitales públicos cuando está embarazada.

Ellas representan aproximadamente el 26% de la población adulta del país. A eso se agrega el hecho de que las esposas o parejas formales de los hombres con empleos que cotizan a la seguridad social, también están aseguradas y por tanto tienden a tratar su embarazo y labor de parto en clínicas privadas y no en hospitales.

A eso se agrega el hecho de que si bien las dominicanas pobres, desempleadas o con trabajos informales, que no tienen seguro médico, son las que van a parir a los hospitales públicos y representan el 69.5% de los partos y las haitianas son el 30.5%, en las clínicas privadas es seguro que las nativas son prácticamente el 99% y las extranjeras apenas el 1%.

Hay que considerar también que muchas damas que no cotizan a la seguridad social y que tiene labores en la informalidad, no necesariamente están escasas de recursos, y es probable que algunas también decidan costear su tratamiento de embarazo y parto en clínicas privadas en lugar de los hospitales.

Cuando se toman en cuenta esos elementos, es seguro que la proporción de nacimientos de bebés hijos de madres dominicanas es mucho mayor a la que se da a conocer oficialmente a través del Ministerio de Salud Pública, debido a que no se incluyen las que paren en los centros médicos privados.

Se estima, aunque no es un dato demostrable, que la proporción de dominicanas que alumbra en los centros médicos privados es el 42% del total y las que van a los hospitales públicos son el 58%. De ser así, entonces los partos de dominicanas serían 81,071 en hospitales públicos, como indica el Ministerio de Salud, y no menos de 60,600 en clínicas privadas, para un total de 140,671 nacimientos frente a 35,662 de haitianas, para una proporción porcentual de 80 a 20 en sentido general y no de 69.5 a 30.5 como pasa en los hospitales públicos.

Está pendiente que, en algún momento, el Ministerio de Salud Pública decida cumplir con su obligación legal de exigir a “todas” las clínicas privadas que envíen los informes completos sobre la cantidad exacta de procedimientos que realizan y que los publiquen.

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) puede aportar esa data, que de seguro la tiene, porque de eso dependen los pagos por servicios prestados.

Esteban Delgado

@estebandelgadoq