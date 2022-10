Corriente Renovadora del PRSC elige directiva nacional y asume el “Balaguerismo” como plataforma ideológica

Santo Domingo – La Corriente Renovadora del Partido Reformista Social

Cristiano (PRSC) escogió este domingo su directiva nacional y asumió “el

Balaguerismo Siglo 21” como plataforma ideológica durante un Pleno

Nacional de Dirigentes celebrado en el Club Los Prados, de esta capital, con la

presencia de más de un centenar de delegados de todo el país y el exterior.

Héctor Rodríguez Pimentel fue elegido presidente, en tanto que Osiris de León

desempeñará la secretaría general; Ricardo Espaillat, Leo Matos Berrido, Zoila

Martínez y Virgilio Álvarez Bonilla fungirán de asesores.

También escogieron a José Espaillat presidente en funciones y como

vicepresidentes a Annie Felipe, Aura Peralta, Rosa Domínguez, Rosa Miniño y

Enedina Rodríguez.

En el encuentro, con la presencia de más de un centenar de delegados, Danny

Morel, fundador del Partido Reformista Social Cristiano, tomó el juramento a

los integrantes de la directiva, Annie Felipe hizo la invocación y Aura Peralta

sometió al Pleno la propuesta de integración de la directiva nacional,

finalmente aprobada, así como la de asumir el “Balaguerismo Siglo 21” como

plataforma ideológica y doctrinaria.

Hablaron, además, el ingeniero Osiris de León, la señora Rosa Balaguer,

pariente cercana del fenecido exgobernante y el antiguo aspirante a la

nominación presidencial reformista, ingeniero Ricardo Espaillat.

Rodríguez Pimentel, quien tuvo a su cargo el discurso central, afirmó que la

Corriente Renovadora constituida este domingo es el verdadero partido de

Joaquín Balaguer y por eso han asumido el “Balaguerismo del Siglo XXl” como

su plataforma ideológica.

Dijo que La obra y el pensamiento de Balaguer están hoy muy presentes en la

mente y el corazón de muchos dominicanos, por lo que augura un crecimiento

vertiginoso de la Corriente Renovadora que hoy integra junto a un equipo de

hombres y mujeres balagueristas.

La directiva la completan Freddy Roa, secretario electoral, Robert Suárez,

vicesecretario general, Hernani Aquino, secretario de organización, Oscar

Valenzuela, secretario de acta, María Rosa Belliard, secretaria de cultos, Ana

Fernández, vicesecretaria de la mujer, Penélope Santana, secretaria de

asuntos profesionales, Denisse Suazo, secretaria de relaciones exteriores,

Angela Báez, enlace con las filiales de ultramar.

También Franklin Sánchez, Miguel Durán, Ignacio Batista y Marino Guzmán

como vicepresidentes de ultramar.

El ingeniero Rodríguez Pimentel dijo que con este encuentro se lanza el grito

de renovación de una organización que ha perdido su mística y el empuje que

le caracterizó bajo la dirección del fenecido expresidente Joaquín Balaguer.

“El Pleno Nacional de Dirigentes de la Corriente Renovadora del PRSC es una

estructura que se ha creado a lo interno del Partido Reformista con el

propósito de renovar ese partido; aquí no está la dirección actual porque

nosotros creemos que esa dirección actual ha llevado al partido a una

situación calamitosa, prácticamente ha colapsado”, dijo Rodríguez Pimentel.

El Balaguerismo Siglo 21, en defensa a la obra de Balaguer

Tanto Rodríguez Pimentel, como el ingeniero Osiris Pimentel durante sus

respectivas intervenciones, reivindicaron la obra de gobierno de Joaquín

Balaguer, al destacar que los resultados de su gestión aún impactan de forma

determinante la marcha del país en el plano económico, del turismo, medio

ambiente, la seguridad alimentaria, desarrollo del turismo, zonas francas, pero

esencialmente en el sector construcción.

Explicó que el “Balaguerismo Siglo 21” que asumen como plataforma

ideológica y doctrinaria la Corriente Renovadora “engloba como columna

vertebral el pensamiento y la extraordinaria obra de gobierno de Joaquín

Balaguer, quien tomó las riendas del poder en el año 1966, en medio del caos

dejado por la guerra civil de 1965, y condujo a nuestra sociedad hacia la paz,

la tranquilidad y la prosperidad a la que aspira toda comunidad”.

“Balaguer, recordó Rodríguez Pimentel, asumió su primer gobierno en medio

del subdesarrollo propio de la época y de la región, y condujo a nuestra nación

hacia el desarrollo a través del fomento del sector construcción, a través de

leyes de incentivo industrial y a través de leyes de reforma agraria que

dinamizaron el campo dominicano para producir los alimentos que hoy

garantizan la seguridad alimentaria de una nación que produce y consume 14

millones de quintales de arroz”.

En ese tenor recordó igualmente que “Balaguer asumió la conducción del

Estado Dominicano “en medio de la peor depredación forestal que ya había

consumido el 88 % de nuestros bosques a través de miles de aserraderos que

habían convertido a la madera en fuente de grandes riquezas para unas pocas

familias, mientras nuestras montañas se desnudaban y ríos y arroyos se

secaban y amenazaban a nuestros acueductos y a nuestros sistemas de riego

con dejarnos sin agua y sin alimentos”.

Pero dijo que “gracias a esa adelantada visión ambiental de Balaguer, hoy la

República Dominicana cuenta con una cobertura forestal de un 40 % y en

crecimiento”.

Dijo que a la par de ese escenario ambiental, “Balaguer fue un gobernante

popular que tuvo la visión de establecer un sistema nacional de áreas

protegidas que hoy es vigilado y cuidado celosamente por una población que

ya entiende la importancia de las áreas protegidas, aunque muchos

ciudadanos y muchos empresarios no lo entendieron cuando Balaguer así lo

decidió y así lo aplicó mediante leyes y decretos que la oposición política de la

época tampoco entendió”.

También en defensa de la obra de gobierno de Balaguer, citó que fue el

presidente constitucional “que con recursos propios construyó decenas de

represas en nuestros principales ríos, en un momento donde la sociedad y el

liderazgo político opositor no entendían la importancia capital de construir

represas para almacenar agua en períodos de lluvias torrenciales, para

disponer de esa agua, a través de acueductos y de canales regionales, en

momentos cruciales donde las sequías estacionales podían diezmar a nuestras

comunidades, a nuestra agricultura y a nuestra ganadería”.

“Desde 1966 Balaguer siempre entendió que el desarrollo de nuestra nación

dependía de la inyección de capitales en el sector construcción, y por ello

destinaba el 50 % del presupuesto nacional a gastos de capital, esencialmente

en el sector construcción, pero desde la oposición se le dijo, una y otra vez,

hasta convertirlo en slogan de interés: “con varilla y cemento no se come”, sin

darse cuenta de que las varillas y el cemento del sector construcción estaban

construyendo la base de sustentación de una nación donde hoy 2 millones de

personas comen cada día gracias a la dinámica económica del sector

construcción que aporta el 15 % del producto interno bruto y 400 mil

empleos directos, convirtiendo a la República Dominicana en la segunda

economía de mayor crecimiento sostenido en toda la región”, sostuvo.

En su exposición, Rodríguez Pimentel aseguró que “nadie, absolutamente

nadie, ha podido destinar el 50 % del presupuesto nacional al gasto de capital,

pues solo Balaguer sabía cómo hacerlo reduciendo el gasto corriente y

manejando eficientemente el ingreso de las recaudaciones fiscales”.

Recordó a Joaquín Balaguer como “el presidente que en el año 1969 inició en

La Romana el proceso de instalación de zonas francas industriales para

producción y exportación de bienes hacia otras capitales, las que luego fueron

extendidas a Santiago, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y al resto del

país, y hoy las zonas francas aportan el 7 % del producto interno bruto y

generan unos 400 mil empleos directos e indirectos que contribuyen a la

sostenibilidad de nuestra sociedad”

Pero citó, además, que fue “el estadista que en el año 1971 promulgó la Ley

153-71 de Promoción e Incentivo al desarrollo turístico, y gracias a esos

incentivos, y al fondo especial de INFRATUR, la República Dominicana hoy es

líder regional en turismo global, recibiendo anualmente cerca de 7 millones de

turistas y aportando el 15 % del producto interno bruto, siendo, junto al

sector construcción, los sectores más sólidos de la creciente economía de

nuestra nación.

“Hoy en la Corriente Renovadora Balaguerista nos sentimos más que

orgullosos de la insuperable obra de gobierno de Joaquín Balaguer, y

abrazamos con pasión patriótica su pensamiento, obra y postulados políticos

contenidos en lo que hemos denominado el BALAGUERISMO DEL SIGLO XXl”,

concluyó señalando Rodríguez Pimentel