COOPSEGUROS conmemora el día del Recuerdo a las Victimas de Accidente de Tránsito

Santo Domingo, RD.- En el marco de la conmemoración del recuerdo a las víctimas por accidente de tránsito, las autoridades de la Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS), presentaron ofrenda floral en el Altar de la Patria en memoria a los conductores y transeúntes que han sido víctimas de accidentes de tránsito.

La ofrenda floral fue presentada por las autoridades de COOPSEGUROS encabezada por el señor Ramón De Oleo, vicepresidente de la entidad aseguradora y la Gerente General, la señora Ruth Soto Báez, el Sr. Fausto Rijo, miembro del consejo de administración, en coordinación con el presidente de la fundación Alianza para la Salud y la Seguridad Vial, doctor Leonel Ureña.

Tanto la señora Soto, como el doctor Ureña, lamentaron que la República Dominicana se produzca tantos accidentes de tránsito, dejando víctimas mortales y otros con lecciones permanentes, a causa del consumo de alcohol, exceso de velocidad, entre otros factores.

Por su parte, el doctor Ureña detalló que el alcohol estuvo presente en el 70% de los accidentes de tránsito que tuvieron lugar en la República Dominica en el año 2019, según un estudio del Colegio Americano de Cirujanos.

El 48% de esos accidentes, además, ocurrió los fines de semana en horas de la noche y la madrugada: desde las 7:00 p.m. a las 5:00 a.m, tal como informó el doctor Leonel Ureña.

Ureña explicó que el 50% de los pacientes que llega a los hospitales con traumas por accidentes de tránsito muere en la primera hora si no tiene la atención adecuada.

Ureña sostiene, que las estadísticas dadas por la Asociación Dominicana de Rehabilitación en el 2019 reflejan que los accidentes de tránsito son la principal causa de amputaciones de miembros superiores e inferiores: el 30% del total.

En tanto que el señor Ramón De Oleo, Vicepresidente de la aseguradora del sector Cooperativo Dominicano indicó que COOPSEGUROS apuesta y apoya las acciones se pudieran encaminar para mitigar los accidentes de tránsito.

De su lado, la señora Ruth Soto indicó que el año 2020 fue atípico a raíz de la pandemia puesto que las restricciones en el libre tránsito y la movilidad obligaron a la gente a quedarse mucho tiempo en casa, lo que provocó que la siniestralidad bajara un 30% a nivel mundial.

La gerente general de la aseguradora del sector cooperativo hizo un llamado de atención a las demás compañías de seguros a nivel nacional, a realizar una campaña conjunta en educación y prevención de accidentes, para la reducción de los mismos. Lo que según Soto Báez aportaría en gran medida, a menos luto y dolor de las familias dominicanas, y representaría menor siniestralidad para las compañías a nivel general, ¨Solo con educación, control de velocidad y régimen de consecuencias se puede controlar este índice, que coloca a República Dominicana en el segundo país en Latinoamérica y el 5to en el mundo en muertes por accidentes de tránsito¨, refirió Soto, durante el depósito de la ofrenda floral.

En República Dominicana los números también se redujeron, pero, a pesar de ello, hubo más muertes por accidentes de tránsito que por covid-19, destaca Ruth Soto, tomando como base un estudio del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI).

“El año 2020 finalizó con un total de 2,416 muertes causadas por el covid-19, sin embargo, para el mismo año se produjeron 2,711 muertes en el tránsito, superando en un 12.2% en comparación a las registradas por el covid-19”, sostiene Soto Báez.

Los números del 2020, sin embargo, se redujeron en un 15.4% con respecto a las del año 2019.

“Al comparar la incidencia de las muertes por el covid-19 y las ocurridas por el tránsito en un año en condiciones normales (Sin pandemia) como fue el 2019 donde 3,204 personas perdieron la vida, se obtiene que las muertes causadas por el tránsito supera en 32.6% las registradas por covid-19”.

En otro orden, la Gerente General de COOPSEGUROS señaló que la mortalidad en accidente de tránsito no es ajeno a la mujer.

Ruth Soto, basándose en el referido informe indicó que el 12% de la mortalidad en accidente de tránsito afecta a la mujer.

Esto, sostiene el informe, “evidencia la necesidad de intervenir la problemática silente de la siniestralidad vial en la República Dominicana”.

Datos Relevantes

Según el OPSEVI, los 3,204 fallecidos en el año 2019 se traducen en una tasa de 30.9 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que en el año 2018, cuando murieron 3,006 personas, la tasa fue de 29.3; y en el 2017, con 2,804 fallecidos, la tasa alcanzó los 27.6.

En el 90% de las muertes por accidentes de tránsito en el mundo, está involucrado el factor humano. El 10% restante se debe a las fallas del vehículo o al estado de las carreteras.

Estos accidentes se producen por cinco factores principales: el exceso de velocidad, que provoca dos de cada tres accidentes; el consumo de alcohol que está presente en un 35%; no usar el cinturón de seguridad, no tener sillas para los niños y no usar el casco protector.

Estos datos pertenecen al Informe de Seguridad Vial que publicó la OMS en el 2018 y recoge la información del año 2016.

Otro dato que resalta es que por cada persona que fallece por un accidente de tránsito hay cuatro que quedan con lesiones permanentes y 10 con lesiones de consideración.

Conmemoración el día del Recuerdo a las Victimas de Accidente de Tránsito

El 26 octubre del año 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Resolución 60/5, en la que estableció la conmemoración el tercer domingo de noviembre de cada año como el día del recuerdo a las víctimas de accidente de tránsito.