Contraloría instala Unidad de Auditoría en el CESAC

El contralor general de la República inauguró una unidad de auditoría interna

en el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación

Civil (CESAC), con el objetivo de fortalecer el control interno en esa entidad.

La apertura estuvo a cargo del contralor Catalino Correa Hiciano y el mayor

general (FARD) Carlos Febrillet Rodríguez, director general del CESAC,

quienes resaltaron la importancia de esta unidad de auditoría para certificar

la transparencia con que se realizan los procesos.

"Esta unidad de auditoría viene a coadyuvar para que la institución funcione

de manera eficiente, cuidando los procedimientos y las normas, para que los

recursos se manejen de manera transparente. Una transacción que se haga a

tiempo va en beneficio de la institución", expresó Correa Hiciano.

El contralor dijo que uno de los factores que motivan a las instituciones a

negarse a la presencia de las unidades de auditoría es que piensan que los

procesos van a ser más lentos y no es así. "Nosotros garantizamos que las

cosas van a funcionar de manera más eficientes, mucho más rápidas y con

mayor transparencia. El papel fundamental de ellos es velar porque las cosas

se hagan de manera correcta. Y cuando se devuelve un trámite se hace para

garantizar que mañana las informaciones queden ahí y el que quiera venir a

ver no necesite ninguna explicación", agregó.

El funcionario enfatizó: "hemos tenido la responsabilidad de asumir el control

de unas instituciones que habían perdido la credibilidad ante la sociedad

dominicana. De ahí se basan los requerimientos y estándares que se han

establecido. "Antes los auditores tenían un criterio personal y nosotros

hemos estandarizado los procesos. Estamos dejando aquí una pequeña

contraloría que tendrá como fin acompañarles, servir de orientadores, de

soporte; para que ustedes hagan de las mejores prácticas la costumbre en

esta institución", puntualizó.

Mientras el director del Cesac consideró que se había perdido la

institucionalidad porque cada director llegaba con su librito inobservando las

normas y procedimientos. "Se crearon y hay que cumplir con esos requisitos.

Si usted cumple esas normas no va a tener problemas", manifestó.

Febrillet Rodríguez entiende que se necesitaba voluntad para hacer las cosas

correctas. "Nosotros somos una referencia en el mundo a nivel de seguridad,

entonces conlleva también la ética, los controles internos, las auditorías. Que

es lo que vamos a tener, nos van a facilitar el proceso sin violar las normas".

En la actividad también estuvieron presentes los coroneles: Dionisio de la

Rosa, sub director del CESAC; César Figueroa Amparo, inspector; Juan Pérez

Richiez, director de la escuela de seguridad de aviación civil; el director de

Unidades de Auditoría Interna Juan Francisco Miniel, Ignacio Polanco, asesor

del contralor, Anthony Pérez, director de Comunicaciones de la Contraloría y

el encargado de la unidad de auditoría en el CESAC, Carlos Betances.