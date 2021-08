Consulado reconoce dominicano que salvó vida de hombre en sillas de ruedas a segundos de ser aplastado por tren

NUEVA YORK._ El consulado general reconoció al dominicano Joaquín Estévez quien logró salvar un hombre hispano en silla de ruedas que estaba a segundos de ser aplastado por un tren en la estación de Union Square y calle 14 al Este de Manhattan el 4 de agosto a la 1:30 de la tarde.

El cónsul Eligio Jáquez, acompañado por varios funcionarios de la sede consular en su despacho, le entregó un certificado de reconocimiento al mérito a Estévez, quien al recibirlo dijo que se sentía más que feliz.

Jáquez, señaló que el pergamino lo entregaba a Estévez por su heroico, valiente y desprendido accionar al salvar la vida de un ciudadano minusválido que cayó en los rieles del tren.

“Su solidaridad y actitud de servicio ponen de manifiesto los mejores rasgos de la dominicanidad y nos place reconocerle como un ciudadano destacado que pone en alto la República Dominicana”, señaló el cónsul.

Agregó que el ser humano siempre cuando se le reconoce y sobre todo cuando las cosas son tan espontáneas y sin planificación.

“Nosotros vamos a estar siempre atentos en el consulado para hacer este tipo de reconocimiento a las personas que sí aceptan que tenemos la disposición de reconocerlos cuando se hace de manera tan espontánea y con tan grandioso corazón como lo que hizo el señor Estévez”, indicó Jáquez.

“Me siento súper feliz porque este es un triunfo de todos los dominicanos. Me siento feliz y le doy gracias al señor cónsul y la gante que ha dado muchas bendiciones, halagos y cosas buenas”, añadió Estévez.

El reconocido relató que estaba ese día esperando la llegada del tren para ir a su trabajo que estaba tomando dos minutos para llegar.

Se movió del lugar porque vio a alguien pidiendo auxilio y ayuda. “La gente no estaba haciendo nada, cuando yo llego no quería bajar ahí adentro (los rieles), yo le pasaba la mano porque estaba lejos de los rieles y no alcanzaba”.

Estévez agregó que pensó que tenía que ayudar al señor cuyo nombre y nacionalidad desconoce, aunque dijo creer que es boricua.

“Lo vi en peligro, temeroso de que el tren lo iba a arrollar. Faltaban como algunos 15 segundos y vi la luz del tren que se acercaba. Entonces, agarré a ese hombre rápido y lo pude levantar, también logré agarrar la silla de ruedas”, narró.

También temía que el metal de la silla hiciera contacto con la tierra. “Pude darle la vuelta a la silla y sacar al hombre”.

Explicó que subió en uno de los rieles y en ese momento un hombre blanco le pasó la mano y asido a ella subió a la plataforma.

“Pero ahí mismo me di un golpe y me tiré al piso sobándome porque me di bien duro pero lo salvé”, contó Estévez.

Reveló que en esa estación hace la transferencia para tomar el tren que lo lleva al trabajo.

Estévez que es padre de dos hijas estuvo acompañado de Milkia Capellán y su cuñado dijo que su familia se siente orgullosa de la acción que hizo porque por lo menos salvó la vida de un ser humano.

“Para mí eso es muy importante”, subrayó.

Informó que el del consulado es el primer reconocimiento que recibe y todavía no ha sido llamado por ningún funcionario de la ciudad, oficiales electos de su distrito ni ninguna otra entidad.

“Lo que pasa es que después que lo salvé me fui de una vez en el mismo tren que llegaba y no me imaginé que eso se iba a hacer viral”, precisó.

Dijo que tampoco el hombre que ayudó ni la familia lo han contactado.

En el reconocimiento estuvieron presentes también el director de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, periodista Erasmo Chalas Tejeda, el ingeniero Antonio Jáquez (Tony), hermano del cónsul, el vicecónsul Yulín Mateo, el encargado de la extensión de UASD en Nueva York, Manuel Félix (Manny) y la representante de ProDominicana y otros.

El acto fue organizado por la Oficina de Asuntos Comunitarios del consulado que dirige Ramona Almonte (Monín).

El video de rescate que fue publicado en la cuenta de Twitter de “Subway Creatures” (Criaturas del Tren Subterráneo) y divulgado por la reportera de la cadena WCBS Lauren Mennen muestra a un rescatista ayudando frenéticamente al hombre a regresar a la plataforma de la estación de Union Square mientras el tren se aproximaba hacia ellos.

El hombre salvado por Estévez que no ha sido identificado, fue llevado al hospital Bellevue en Manhattan, consciente y alerta.

